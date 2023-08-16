Названы продукты для снижения риска Альцгеймера

«Яркая диета» снижает риска Альцгеймера Фото: Евгения ГУСЕВА

Ученые из Медицинской школы Технологического института Вирджинии нашли природные питательные вещества, которые помогают поддерживать работу мозга, улучшают познавательные способности и снижают риск развития старческого слабоумия и болезни Альцгеймера.

Это важные пищевые антиоксиданты из так называемой «яркой диеты» для здоровья мозга: каротиноиды, лютеин и зеаксантин. Каротиноиды наполняют яркие растения, такие как морковка и тыква. Особенно много лютеина содержится в капусте и шпинате, а зеаксантина больше всего в кукурузе и оранжевом перце.

Изучали пользу и вред питательных веществ для мозга в исследовательском проекте «Память и старение», в котором участвовали более 1 000 человек, само исследование заняло 10 лет. В целом продолжительное наблюдение показало, что диета MIND, базирующаяся на фруктах, богатых антиоксидантами, орехах, овощах и рыбе, с небольшим потреблением мяса и сладостей — снижала риск болезни Альцгеймера, повышает когнитивные способности (память, концентрация, мышление) и уменьшает патологию головного мозга, связанную с болезнью Альцгеймера.

Более того, у тех, кто предпочитал растения с наибольшим количеством каротиноидов или лютеина/зеаксантина в течение десяти лет, риск развития болезни Альцгеймера был на 50% ниже, чем у тех, у кого эти вещества были в дефиците.

- Недавние достижения в методах лечения болезни Альцгеймера дают многообещающие перспективы, чтобы эффективно замедлить прогресс недуга, — считает один из авторов исследования К. Кэтлин Дори, профессор кафедры фундаментального образования медицинской школы Университета Вирджинии. - Я была бы в восторге, если бы наши результаты побудили людей поддерживать свой мозг в оптимальном состоянии с помощью «яркой диеты» с обильным содержанием каротиноидов и регулярных физических упражнений, что также дает все шансы снизить риск развития деменции.

Среди других основных правил для здоровья мозга врачи называют:

- достаточно сна;

- решение кроссвордов, судоку и головоломок;

- регулярное социальное общение;

- поддержание здоровья сосудов (Средиземноморская диета, снижение потребления соли и уровня вредного холестерина в крови).