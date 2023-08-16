На каких мультиках будут расти наши дети: спасение мощей Серафима Саровского, смартфон Айф и киборг Илья Муромец

Вот раньше было мороженое! Вот раньше была газировка! Вот раньше были фильмы. И еще мультики: «Чебурашка», «Падал прошлогодний снег», «Жил-был пес» и др. Эх. Сейчас же такого не снимут... Или снимут? 15 августа в Фонде кино прошла очная защита проектов, которые современные российские аниматоры планируют вывести на большие экраны в ближайшее время (в течение нескольких лет). «КП» с осторожным оптимизмом взглянула в эту бездну.

«Поцелуй лягушки»

Авторы мультсериала «Тайны Медовой Долины» своеобразно пересмотрели историю со спящей красавицей, которую спас от забвения поцелуй принца. В новом анимационном проекте «Поцелуй лягушки», к которому по версии создателей «есть интерес в Латинской Америке», главный герой — юный принц, живущий в жестоком мире без любви. Все меняется, когда он попадает в мир зверей (там-то любовь точно есть, Николай Дроздов подтвердит, никакого тебе естественного отбора!), где встретит прекрасную девушку...в виде лягушки.

«На связи»

Крупнейший производитель кинохитов «Водород» («Спутник», «Лед», «Притяжение» и проч.) Федора Бондарчука займется ответом заокеанским партнерам. В мультфильме «На связи» главный герой Айф — смартфон, непрозрачно похожий на самый популярный в мире гаджет — пытается разрушить любовь своего хозяина. Как? Зачем? В этом и есть главная интрига! Казалось бы, бездушный аппарат начинает ревновать парня к новой девушке и портит ему жизнь через ID (ну вы поняли, этот враждебный Запад нам тут все в один момент отключить может и сканирует каждый ваш шаг). Снимет мультик Дмитрий Киселев, работавший ранее над «Елками», «Лондонградом» и другими проектами.

«Сказочные спасатели»

Сюжет этого мультфильма крутится вокруг сноубордиста Еремы (ну не Елисея же!). Он — медведь-сноубордист. Чтобы спасти Новый год от злодея Морока, мишка вступает в благотворный сговор с Дедом Морозом — так начинается специальная праздничная операция. В проекте в качестве актеров озвучивания могут появиться Сергей Шнуров, Полина Гагарина, Никита Кологривый и другие.

«Серафима»

Студия «Рим», выпустившая «Войну полов», готовит полнометражный анимационный фильм «Серафима», который посвящен сохранению культурного кода. Что самое дерзкое в этой истории, противостоит маленькой героине чиновник! Злодей по фамилии Шмелев всячески пытается застроить место, где располагается обитель Серафима Саровского. Если бы такое происходило в жизни, мы знаем, чем бы все закончилось и кто победил. Но в доброй сказке все-таки есть надежда на чудо. Снимает проект Вадим Свешников ("Три богатыря", "Яга и книга заклинаний", "Елки лохматые").

«Стальное сердце»

Очередная попытка оживить историю про Соловья-разбойника (после опытов Ивана Охлобыстина и проч.). Только на этот раз за 380 миллионов рублей. После фатальной битвы между этим добрым и благородным преступником с другим позитивным героем сказок — Ильей Муромцем — русская земля погребает обоих. И только спустя века их тела извлекают изо льда и «перезагружают», делая из них безжалостных бойцов-киборгов. Юные Егор и Олег снова идут в поход на Соловья-разбойника (Юрий Колокольников), становясь проводниками Илюши Муромца (Кирилл Зайцев).

«Копейка»

Да, такой фильм уже снимал Иван Дыховичный. Теперь будет и мультик. Проект станет «нашим ответом» голливудским «Тачкам». И покажет оживленные легендарные русские машины: главные герои будут колесить по всем просторам России, противостоя силам зла (видимо, иномаркам).

Самое интересное в этом мультике, что помимо привлечения отечественных автоконцернов позовут и политиков — пока звучат имена Геннадия Зюганова, Сергея Шойгу, Михаила Мишустина, и даже президента России Владимира Путина, якобы согласившихся участвовать в проекте.