На фестивале «Короче» Юрий Стоянов впервые встретился с Максимом Стояновым

В Калининграде открылся фестиваль короткометражного и дебютного кино Фото: Денис КОРСАКОВ

«Короче» гордится своей репутацией стильного фестиваля. Стиль был продемонстрирован и на открытии, обошедшемся без единого лишнего слова. Вели церемонию два актера из вампирских сериалов: 16-летний Петр Натаров из «Пищеблока» и изумительный Юрий Николаевич Стоянов из «Вампиров средней полосы». Последний ласково иронизировал над юным коллегой, произнося фразы типа: «Как говорил Чарли Чаплин, - кто это такой, ты узнаешь на втором курсе, - жизнь, прежде чем дать человеку крылья, ломает ему ноги. Я очень надеюсь, что первый этап ты пропустишь». Еще он шутил: «Я не знаю, участвуют ли в основном конкурсе ребята из Белоруссии, но если участвуют, первое место будет их». - «За что?» - «За июнь!»

А еще Юрий Николаевич впервые встретился на сцене со своим однофамильцем — отличным актером Максимом Стояновым. Они пожали друг другу руки. Еще Стоянов-старший куртуазно представил министра культуры Ольгу Любимову, почтившую фестиваль своим присутствием («Ольга, не поворачивается язык сказать — Борисовна...») В общем, все было весело и элегантно. А уж когда на сцену вышел Владимир Пресняков и исполнил сперва «Замок из дождя» (под эту песню на экране показали фрагменты фильмов, участвующих в конкурсе), потом «Зурбаган», а потом «Стюардессу по имени Жанна», в зале Калининградского драматического театра началась свистопляска, какой его стены еще не видывали: люди качались, подпевали, аплодировали и стонали от восторга.

В конкурсе дебютного кино участвуют 28 короткометражных картин и восемь полнометражных, снятых режиссерами-дебютантами. Одну из полнометражных показали на открытии; это симпатичные «Сказки Гофмана» Тины Баркалая. Екатерина Вилкова играет там скромную, невероятно зажатую библиотекаршу, которая живет с нелюбимым мужем (как раз Максим Стоянов), лодырем, женившимся на ней исключительно ради квартиры и денег. «Кто другой тебя такую взял бы в жены?» - говорит он ей, и по сути прав: никто бы не взял. (Вилкова, необыкновенно красивая женщина, в этом фильме выглядит натуральной мымрой, которую, впрочем, очень жалко). Но однажды второй режиссер (Евгений Цыганов), работающий на дешевом сериале под названием «Влюблен и очень опасен», обращает внимание на кисти ее рук — изящные, с длинными и хрупкими пальцами. И библиотекарша открывает для себя мир кино: она начинает работать дублершей, каждый раз, когда требуется крупный план рук, зовут ее. И это постепенно меняет всю ее жизнь: она, безмолвно терпевшая хамство и измены супруга, вдруг начинает говорить ему все, что думает. Может быть, «Сказки Гофмана» и не выглядят большим событием в отечественном кинематографе, но это реально симпатичный «зрительский» фильм с отличными артистами. То есть то, чего российскому кинематографу в последнее время как раз и не хватает.