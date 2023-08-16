«Роснефть» выплатила все дивиденды за 2022 год

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Компания выплачивает дивиденды два раза в год, размер которых составляет 50% от ее чистой прибыли. Второй этап выплат завершился на днях: акционеры получили 190,4 млрд. рублей. Общая сумма дивидендов – 406,5 млрд. рублей - стала второй по размеру в истории «Роснефти». По итогам двух выплат суммарный дивиденд составил 38,36 рублей на одну акцию.

Это свидетельствует о том, что в условиях сильнейшего внешнего давления «Роснефть» - стабильна и выполняет все обязательства перед своими акционерами. А крупнейший из них - Российская Федерация. Соответственно, больший объем средств нефтяная компания выплатила в государственный бюджет.

Финансовые результаты «Роснефти» отражаются и на стоимости акций, которые дорожают быстрее, чем ценные бумаги основных игроков фондового рынка. С сентября прошлого года на Московской бирже они выросли больше, чем вдвое.

А это привлекает в компанию новых акционеров. За последние два года их количество выросло почти в 4,5 раза: к концу первого полугодия их стало почти 900 тысяч человек.

Конечно, нефтяная отрасль сталкивается с проблемами и рисками. Налоговая нагрузка на нее в последние годы росла и сегодня является одной из самых высоких - 78%. Кроме того, в июле вполовину сокращен размер топливного «демпфера» - компенсаций нефтяникам за сдерживание цен на бензин. Не исключено и очередное повышение налогов.

11 августа в опубликованном проекте основных направлений государственной денежно-кредитной политики Центробанк заявил, что возможным способом одновременно сохранить бюджетное правило в действующей конструкции и начать пополнять Фонд национального благосостояния является корректировка параметров налогообложения в нефтегазовом секторе.

Почему только в нем? По расчетам экспертов, если бы в других отраслях, в которых фиксируется высокая прибыльность, уровень фискальной нагрузки стал бы таким же, как в нефтянке, то банковский сектор, горнорудная, металлургическая и угольная отрасли, производители удобрений, электроэнергетика и трубопроводная сфера могли бы дополнительно приносить в бюджет 4 трлн. рублей в год. Поэтому отраслевые эксперты считают, что налоговую систему надо корректировать за счет выравнивания фискальной нагрузки в высокодоходных отраслях промышленности.

Конечно, в такой ситуации акционеров «Роснефти» беспокоит, что будет с их ценными бумагами в обозримой перспективе? По оценке финансовых аналитических структур, перспективы оптимистичны. Например, аналитики BCS Global Markets прогнозируют стоимость бумаг «Роснефти» на уровне 610 рублей. В мае этого года она составляла 430-440 рублей, сейчас - 550 рублей. В Sber CIB считают, что по итогам этого года «Роснефть» может выплатить дивиденды в размере 52 рублей на акцию, а дивидендная доходность достичь 12%.