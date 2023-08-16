Никита Ефремов впервые показал невесту: Кто она такая

Никита Ефремов с невестой на красной дорожке. Фото — пресс-служба фестиваля «Короче»

35-летний актер Никита Ефремов впервые представил свою новую невесту. Сын актера Михаила Ефремова и филолога Аси Воробьевой быстрыми шагами приближается к своему первому браку. В Калининград на кинофестиваль «Короче» Никита прилетел с невестой – 36-летней художницей Ольгой Шурыгиной.

Никита Ефремов и Ольга Шурыгина не стали прятаться от публики – обнимались, держались за руки и позировали фотографам на красной дорожке. И это не случайно: Никита подтвердил серьезные намерения (он выходил на люди только с теми женщинами, на ком собирался жениться и начинал готовиться к свадьбе), а заодно пропиарил подругу, у которой есть несколько личных проектов.

В окружении актера осенью 2022 года узнали, кто именно его девушка. Ефремов рассказывал о ее новой работе, представленной в московском музее. Ольга Шурыгина не обычный художник, а мультимедийный: к примеру, в Музее современного искусства выставляли ее огромную инсталляцию «Мираж». Шурыгина собрала более трех тысяч керамических блюд и выложила ими «дно» высохшего Аральского моря. Из крупных проектов известна ее персональная выставка «Шузбекистан» - картины, керамические тарелки, которые Ольга создала после путешествия к бабушке в Узбекистан, а потом еще и книгу сказок написала. Ольгу Шурыгину называют модной и перспективной художницей. Она – за семейные связи, традиции, самореализацию женщины. Шурыгина окончила московскую школу 1188 с углубленным изучением изобразительных искусств, где освоила академический рисунок, живопись, письмо на пленэре. Потом изучала дизайн одежды в Московском художественно-промышленном институте.

Избранница актера — 36-летняя художница Ольга Шурыгина. Фото — пресс-служба фестиваля «Короче»

Многие отмечают, что Никита и Ольга пара гармоничная – находят даже внешнее сходство. Хотя кажется, что у Шурыгиной тот же типаж, что у бывшей невесты Ефремова – блогера Марии Иваковой. По слухам в киношной тусовке пара живет вместе в квартире Никиты Ефремова. На сегодняшний день Никита Ефремов – завидный жених: женат не был, не пьет 5 лет, снимается в главных ролях в модных сериалах и фильмах. Многие шепчутся: «Наконец-то женится! Теперь то готов к созданию семьи!» Теперь – да: бросил пить и хорошо зарабатывает.

Никита Ефремов из семьи, где у мужчин были серьезные проблемы с алкогольной зависимостью. Но Никита справился с этой проблемой: «За пять лет, что не употребляю изменяющие сознание вещества, я укрепился в мысли, что это заложено в нашу культуру, уклад жизни. Дети учатся на примерах, которые им показывают. Я верю, что обращение к психологии, групповая терапия, 12-шаговые программы могут здорово помочь в оздоровлении общества. Исправлять нужно и культуру бытия, в которой так много дисфункциональных семей и психологически травмированных людей».

Кто такая Ольга Шурыгина

Ольга Шурыгина родилась в 1987 году в подмосковных Мытищах, в семье художников. Получила художественное академическое образование в Москве - в школе 1188 (с углубленным изучением изобразительного искусства). После школы изучала дизайн одежды в Московском художественно-промышленном институте.

На самую крупную работу Шурыгину вдохновила бабушка по маминой линии - Ольга Михайловна Азаренко, которая родилась в Узбекистане и всю жизнь работала художником на шелковом комбинате в Маргилане. Жизнь и профессия бабушки стали основой художественной практики художницы Ольги Шурыгиной.

С 2017 года Ольга начала свои путешествия по Узбекистану, там она советуется с бабушкой. Шурыгина несколько лет занималась керамикой, изучала работу бабушки с тканями и акварельной графике, вовлекая в свои практики местных жителей. Проводила мастер-классы для детей. Так получился ее самый известный проект «Шузбекистан».

В 2019 году в Узбекистане Шурыгина познакомилась с парой исследователей из России и Новой Зеландии: тема их исследований - изучение шаманских традиций по всему миру. Вместе они путешествовали по Узбекистану, общаясь с местными шаманами. После этого уехали в Габон (Африка). Ольга Шурыгина несколько лет периодически жила в Габоне, изучая местные традиции.

Сама Ольга Шурыгина так рассказывает о своей работе: «Мое искусство - это духовая практика, это и есть моя настоящая реальность, которая перемешалась со снами и опытом, который никаким другим образом невозможно описать, кроме как через художественные практики. Моя особенность - любовь к режиссуре, так сказать, создание многоуровневых поэтических образов, поэтому я не ограничиваю себя в медиумах. Каждая новая работа или проект всегда будут частью какого-то большего проекта».