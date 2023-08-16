Виктор Бут: Трампа могут осудить как мафиози на 500 лет

Виктор Бут Фото: Оксана ЗУЙКО

…- Виктор Анатольевич, информация пришла, что Трампу предписали явиться в тюрьму для ареста. Которая находится в штате Джорджия. Вам незнакома эта тюрьма?

- Нет…. И слава Богу, наверное.

Вот в этой новости, Александр, самое главное то, что такие «креативные», в общем-то, прокуроры нашли решение очень «красивое».

- Так…

-,Во-первых, если даже Трампа изберут (президентом США. - А.Г.), он не сможет сам себя простить, то есть подписать себе прощение президентское.

Ну, и самое главное, шериф, который это все предписал, пытается арестовать Трампа «по настоящему».

Чтобы - ну, например - можно было представить и фото Трампа, находящегося под арестом, подлинные и тоже - самые что ни есть - настоящие. А не выполненные нейросетью, такой дипфейк, когда Трамп изображен в арестантской робе, в наручниках, с «соответствующими» гримасами. (Таких снимков-коллажей сейчас немало в американских соцсетях и даже СМИ. - А.Г.) Чтобы как-то повлиять на избирателей.

Тем самым инициаторы этого варианта пытаются внести разлад именно в республиканскую партию. Потому что суть обвинения в том, что Трамп звонил именно губернатору и просил его найти 11 с чем-то тысяч голосов, чтобы Джорджия по результатам проголосовала за Трампа.

Этого не случилось. Запись голоса Трампа есть…

Это, конечно, приведёт к эскалация. И, видимо, может подтолкнуть ситуацию в Соединенных Штатах к началу такой уже не просто холодной гражданской войны, а ситуация может перейти и в горячую фазу.

- Виктор Анатольевич, для наших слушателей на Радио «КП» и читателей не совсем понятно - что же во всей этой истории «красивого»? Расшифруйте, пожалуйста.

- Понимаете, в Америке существует такое понятие - юрисдикция штата..

Как правило, штаты имеют свои законы, свою юрисдикцию по отношению к тем преступлениям, которые совершены на их территории.

(Законодательства штатов разнятся.)

И параллельно действует федеральная система и федеральное законодательство.

Поэтому то, что нельзя сделать по федеральному (привлечь к ответственности. - А.Г.), как правило, делают по юрисдикции штатов, и наоборот.

Для прокуроров это такая еще одна, вторая, условно говоря, возможность найти, за что уцепиться, и - посадить.

Это я и называю «креативным» подходом тех прокуроров, которым поручено любой ценой посадить Трампа.

- То есть у прокурора конкретно этого штата - Джорджии - есть зацепки по отношению к Трампу? Я правильно понял?

- Да, как я уже сказал, у них есть звонок (самого Трампа, документально подтверждённый . - А.Г.) - когда он просил губернатора штата о том, чтобы ему «нашли голоса».

Прокуроры штата считают, что это преступление.

Но - опять же - как трактовать просьбу Трампа «найти»?

Просто сфальсифицировать бюллетени или найти их?

Потому что были факты, что бюллетени где-то утерялись, кто-то их уничтожил или что-то еще с ними произошло.

То есть здесь, как всегда, черт весь в деталях. (Бут, видимо, хотел сказать - черт ногу сломит . - А.Г.)

Тем не менее, повод информационный они создадут и это будет большой скандал.

И могу также предположить, что сторонники Трампа немедленно выйдут на улицы и будут против этого протестовать.

- А Трамп пойдет в тюрьму, он сдастся?

- Знаете, это тоже интересный вопрос.

С одной стороны, если он не сдастся добровольно, тогда выпишут ордер на его арест. Будут ли другие штаты это решение исполнять и потом также проводить процедуру экстрадиции, пока непонятно. А, самое интересно, что во всю эту историю попал еще и бывший мэр Нью-Йорка Джулиани…

В законодательстве есть ещё и такое положение, какое они используют для борьбы с мафией. Это было специальное дополнение, по которому они Трампа и привлекают, как главного мафиози, вместе с его адвокатом, бывшим мэром Джулиани.

- А если Трамп не пойдет сдаваться в эту тюрьму, а переедет в другой штат, где его любят?

- В принципе, его и в Джорджии любят. Просто возникнет такой казус, когда он не сможет, например, куда-то выехать - его в любой момент смогут арестовать. То есть, он будет на крючке.

- А если Трамп сдастся, сколько ему тогда «светит»? Сколько он там будет сидеть?

- Знаете, я пытался понять это по тем «обвинениям», которые Трампу инкриминируют. Смотря как поведут себя прокуроры.. Могут и до 500 лет предъявить.

- Наш Бут сидел почти 15 лет, а Трампу - 500 лет?!

- Ну, в Америке же нет логики. Я говорил вам как-то, что со мной в одном блоке сидел человек, у которого было 243 пожизненных заключения.

- Как он себя чувствовал «при этой жизни»?

- Понимаете, человеческая натура, она, в общем-то, свыкается почти с любыми такими условиями.

Тем более, когда человек старается не терять юмора.

- А как там тюрьма, в штате Джорджия - ничего, если вдруг?..

- Знаете, все зависит, конечно, от штата. Но, насколько я помню, и то, что я видел, слышал и читал, - система (пенитенциарная. - А.Г,) штата Джорджия не отличается, как, например, некоторые северные штаты, каким-то особым комфортом … Там, конечно, проблемы большие.

- То есть плохая камера?

- Не то что камера плохая, а сама система. Но, с другой стороны, это всё пока не решено… И давайте дождемся все-таки самого факта, и дальше уже будет понятно - какие могут быть условия.

- Спасибо вам огромное, Виктор Анатольевич.

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