Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Фото: Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

На прошедшем в Минобороны России брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов напомнил, что 18 октября 2019 года, за два месяца до первых официальных сообщений о появлении новой коронавирусной инфекции в Китае, Университет Джонса Хопкинса провел в Нью-Йорке учения «Ивент-201».

- В ходе учений отрабатывались действия в условиях эпидемии ранее неизвестного коронавируса, который, по легенде, был перенесен от летучих мышей человеку через промежуточного хозяина – организм свиньи.

Развитие пандемии именно по этому сценарию, а также реализация проектов компании «Эко-Хелс Альянс» ставят вопросы о возможном преднамеренном характере COVID-19 и причастности США к данному инциденту», — заявил Кириллов продолжая анализ военно-биологической деятельности США на территории Украины и других стран.

Кириллов обозначил и следующие шаги США, направленные на реализацию своих стратегических планов в установлении глобального контроля за биологической обстановкой.

Американцы открыли Управления по подготовке к пандемиям и политики реагирования. Официальная информация об учреждении Управления была размещена на сайте Белого дома 21 июля 2023 года.

В информации официально провозглашается, что новая структура будет «отвечать за выработку курса и координацию действий по борьбе с известными и неизвестными биологическими вызовами, включая патогены, которые могут спровоцировать очередную чрезвычайную ситуацию глобального характера».

Возглавит это американское Управление специальный помощник президента и старший директор по глобальной безопасности здравоохранения и биозащите в Совете национальной безопасности – генерал-майор военно-воздушных сил в отставке Пол Фридрихс. Выяснилось, что работы с опасными вирусами проходит в научно-исследовательском институте инфекционных болезней сухопутных войск США (расположен в закрытом Форт-Детрике и имеет в своем составе биолабораторию с максимальным уровнем биологической изоляции (BSL-4), который в настоящее время возглавляет полковник армии США Констанция Дженкинс.

Все эти факты говорят о том, что Пентагон больше не скрывает свою заинтересованность в разработке смертельного биооружия.

«Таким образом, США, как и в 2019 году, приступили к подготовке к новой пандемии путем осуществления поиска мутаций вирусов. Не исключаем применение Соединенными Штатами, так называемых оборонительных технологий в наступательных целях, а также в целях глобального управления путем создания кризисных ситуаций биологического характера», - подчеркнул в своем докладе Кириллов.

Минобороны России регулярно рассказывает о своих наблюдениях за действиями американских военных биологов, деятельность которых стала известна благодаря проведению специальной операции на Украине. В распоряжение российских военных специалистов попали документы и образцы биологических веществ и вирусов, которые говорят о том, что Пентагон проводил опасные биологические исследования заражая как украинских военнослужащих, так и жителей Донбасса. При этом, все эти исследования последние годы проводились под эгидой Минздрава Украины и киевского режима.

Военные стран НАТО не первый год изучают риски применения смертельного биологического оружия. Они открыли десятки биологических лабораторий, которые проводят исследования по заказу Пентагона и пытаются научиться управлять рисками, которые неизбежно возникают при применении биологического оружия.

Пока получается не очень, но они стараются. Ведь очевидно, что в новом веке США делает ставку именно на биологическое оружие. Все иное оружие, кроме ядерного, они уже даром передают Украине.