Когда качество жизни ставится во главу угла

Бойцы трудотряда СУЭК занимаются озеленением п. Новошахтинский, Приморский край. Фото предоставлены пресс-службой АО "СУЭК"

В этом деле мелочей быть не может, уверены в СУЭК. Именно поэтому крупнейшая угольно-энергетическая компания России ежегодно реализует в 12 регионах, в которых расположены предприятия компании, свыше 150 социальных и благотворительных проектов. Основной акцент - рост качества жизни сотрудников, членов их семей, жителей территорий, где располагаются предприятия компании.

- Само понятие «качество жизни» состоит из множества компонентов, - говорит заместитель Генерального директора СУЭК Сергей Григорьев. - От благоустройства дворов и развития спорта до экологии и поддержи социального предпринимательства. Именно все они вкупе и образуют позитивную социальную картину.

«Вкупе» - ключевое слово в реализации многих проектов. Стратегия СУЭК предусматривает самое деятельное соучастие всех вовлеченных и заинтересованных сторон - активных местных жителей, региональные и федеральные власти, общественные организации, бизнес.

КОМФОРТНАЯ СРЕДА

Регулярно Минстрой проводит Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды. В этом году сразу девять проектов благоустройства городов, находящихся на территориях присутствия СУЭК и его Сибирской генерирующей компании (СГК), выиграли конкурс и получат почти миллиард рублей на реализацию проектов создания комфортной городской среды. Думаю, вы уже догадались, что заявки были подготовлены с учетом предложений активных жителей и поддержкой СУЭК.

А вообще с начала проведения конкурса в 2020 году победу в конкурсе одержали уже 22 проекта, которые заметно изменили к лучшему городскую среду на территориях СУЭК. В малых городах Сибири и Дальнего Востока России появились новые благоустроенные улицы, скверы, площади и парки с торговыми павильонами, музеями, кинотеатрами и спортивными площадками.

Капитально отреставрированный ДК "Угольщик" и обновленная площадь с фонтанами г. Бородино. Фото предоставлены пресс-службой АО "СУЭК"

Проекты этого года помогут городам и поселкам в Забайкалье, Хабаровском и Приморском краях, в Кемеровской и Новосибирской областях и на Алтае обустроить современные общественные пространства, набережные, зоны отдыха и развлечений, которые обязательно понравятся не только жителям, но и посетителям из других регионов.

ВМЕСТЕ С ЖИТЕЛЯМИ

Еще одна масштабная социальная программа СУЭК, объединяющая инициативы жителей и компании - конкурс «Комфортная среда обитания». Его проводят с 2011 года. Активные жители регионов предлагают свои проекты благоустройства родных городов и поселков. Через онлайн-голосование и отбор жюри выбираются самые актуальные и перспективные проекты, а СУЭК дает гранты на их реализацию. Уже больше 200 проектов благоустройства, благодаря этому конкурсу, претворены в жизнь!

ПОДРОСТКАМ – ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ

Вот еще один пример взаимодействия ¬– знаменитые «Трудовые отряды СУЭК». Это — масштабный проект по занятости подростков на территориях присутствия предприятий компании. Он стартовал в 2005 году, с тех пор более 20 тысяч школьников по всей стране от 14 до 17 лет стали его участниками. Во время летних каникул ребята занимаются благоустройством, помогают ветеранам, проводят социальные акции, спортивные соревнования.

ИНДЕКС ПОКАЖЕТ

Любопытно, что корпоративные социальные инвестиции имеют ощутимый и измеряемый результат. Ежегодно несколько авторитетных рейтингов, рэнкингов и конкурсов определяют самые успешные социально ответственные компании и наиболее эффективные социальные проекты, среди которых конкурс РСПП «Лидеры российского бизнеса», исследование «Лидеры корпоративной благотворительности», премии People Investor, «МедиаТЭК», «Импульс добра», рейтинги RAEX Europe, РА «Эксперт РА» и др. Во всех из них СУЭК и ее проекты традиционно занимают наивысшие позиции.

Например, Индекс качества городской среды, разработанный Министерством строительства и ЖКХ. Он позволяет оценивать уровень благоустройства и комфортности проживания в российских городах. В общей сложности 1117 городов с 2018 года оцениваются по 36 индикаторам - от жилья и досуговой инфраструктуры до безопасности и экологичности.

Благоустройство и озеленение парка ДК "Угольщик" в г. Бородино. Фото предоставлены пресс-службой АО "СУЭК"

В Красноярском крае расположены три города, в которых работают предприятия СУЭК, и где живут сотрудники компании:

- Назарово за 4 года улучшило свои показатели на 35%.

- Шарыпово за это же время улучшило показатели на более чем 28 % и уверенно обгоняет в Индексе столицу края.

- Позитивная динамика и в шахтерской столице региона - Бородино и в городе энергетиков Канске.

В Кемеровской области среди городов, в которых работают предприятия СУЭК или живут их сотрудники, важно выделить Ленинск-Кузнецкий, где индекс за 4 года вырос на 10%, Мыски (почти 30%), демонстрирующие позитивную динамику Прокопьевск, Полысаево, Белово.

В Хакасии столица угольщиков Черногорск за 4 года улучшила показатели по Индексу почти на 11%, Куйбышев (Новосибирская область) плюс 19%, Рубцовск (Алтайский край) прибавил 11%.

Предприятия СУЭК расположены еще также в нескольких поселках на территории страны, но, к сожалению, Индекс эти населенные пункты в настоящее время не учитывает. Однако, с учетом того, что компания уделяет одинаково повышенную заботу обо всех «своих» населенных пунктах и территориях, легко сделать вывод, что динамика в этих поселках будет столь же впечатляющей.