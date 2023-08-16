"Вы получите деньги на свои похороны": Ладе Дэнс угрожают убийством

Как оказалось, полученные травмы и непростой процесс восстановления — не единственное, о чем стоит сейчас беспокоиться Ладе Фото: НТВ

До сих пор тревогу у общественности вызывает инцидент с Ладой Дэнс, которая 5 августа попала в тяжелое ДТП: машина, в которой артистка возвращалась с корпоративного выступления, столкнулся с несколькими авто и угодила в кювет. Вокалистку срочно эвакуировали вертолетом МЧС в одну из больниц, где она теперь проходит восстановление и лечение. Вместе с ней пострадала и близкая подруга, хореограф Елена Романова — она повредила челюсть и рассекла лоб.

8 августа в сети появилась информация о том, что у артистки появились проблемы с речью. Якобы характер травм (внутримозговая гематома) наложил отпечаток и на способность коммуникации, что для певицы может быть фатальным событием. Директор Лады, известный продюсер Сергей Пудовкин, экстренно вернулся из отпуска в Москву, чтобы разобраться во всем самому.

Как оказалось, полученные травмы и непростой процесс восстановления — не единственное, о чем стоит сейчас беспокоиться Ладе. После заявлений менеджмента о том, что юристы готовят иск на 12 миллионов рублей к транспортной компании, которая должна была обеспечить комфортное и безопасное передвижение артистки, на телефон Лады стали поступать угрозы. Буквально физической расправы. Кроме того, как стало известно «КП», атакует певицу некий мужчина, который много лет страдает от неразделенной любви артистки — она недвусмысленно отвергла его назойливые ухаживания, чем ввела в ярость воздыхателя (установлен даже его адрес). За дело взялся звездный адвокат Сергей Жорин.

— Голосовые сообщения в количестве 11 записей были переданы правоохранительным органам для возбуждения уголовного дела по факту угрозы убийством [Ладе Дэнс], — сообщил KP.RU Сергей Пудовкин. — Они были переданы вчера, 15 августа, в 19.00. По этому факту в ближайшее время начнется проверка в отношении [как минимум] двух подозреваемых.

Два заявления в полицию подготовил Сергей Жорин. Помимо сообщений были зафиксированы и телефонные звонки (с указанием реального адреса дома Лады на Рублевке). Коллеги певицы понимают, что терроризировать соцсети и телефон вокалистки могут сумасшедшие люди, но недооценивать ситуацию не собираются. В связи с новыми обстоятельствами дела Лада Дэнс перевели в закрытую клинику, которую взяли под охрану, а защита артистки, как сообщает менеджмент, «обеспечивается 24 часа в сутки». До полного выздоровления и выписки к ней приставлен телохранитель.

— Это предмет моего особого внимания, — подчеркнул директор певицы. — Могу еще раз сказать, будем отвечать на угрозы по закону, но максимально жестко.

После операций и осознания необходимости долгой реабилитации состояние Лады Дэнс далеко от нормального. Но, как сообщили KP.RU близкие певицы, голос ее «тихий, но бодрый — при выходе из больницы обещала разобраться со всеми хейтерами».

В это же время многочисленные ютуб-каналы продолжают вести «пиар на крови», монтируя ролики о том, что певица скончалась и была похоронена на одном из московских кладбищ.