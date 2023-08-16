Глава американского минфина подтвердила, что пробовала галлюциногены

Глава американского минфина Джанет Йеллен в начале июля совершила рабочий визит в Китай, за который подверглась критике и насмешкам. Фото: Shutterstock

Глава американского минфина Джанет Йеллен в начале июля совершила рабочий визит в Китай, за который подверглась критике и насмешкам.

Сначала ее упрекнули за то, что она беспричинно отвешивала глубокие поклоны китайским официальным лицам, с которыми встречалась. Затем за то, что на обед в одном из китайских ресторанов ею были заказаны галлюциногенные грибы.

Йеллен признала, что действительно попробовала галлюциногены. И якобы это произошло без ее ведома: блюдо было заказано не самой Йеллен, а то, что в нем есть грибы, обладающие галлюциногенными свойствами, она узнала позже.

- Я прочитала, что если эти грибы приготовлены должным образом (а я уверена, что так и было), то они никакого воздействия не оказывают. Нам всем понравились эти грибы, понравился ресторан, никто из нас не почувствовал никакого побочного эффекта от их употребления, — рассказала Йеллен в интервью CNN.

Выяснилось, что на стол членам американской делегации в ресторане юньнанской кухни в Пекине подали дикие грибы Lanmaoa asiatica, произрастающие в провинции Юньнань и содержащие галлюциногены.

Поездка Йеллен стала первым за последние 4 года визитом главы минфина США в Поднебесную. Министр пыталась наладить американо-китайские торговые отношения, но этого ей не удалось.