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19 августа 2023 4:00

Доходы России от энергоносителей падают: какие товары станут нашей "новой нефтью"

Прибыль страны от энергоносителей падает, «несырьевые» доходы бюджета растут. Что же станет нашей «новой нефтью»
Наталья ВАРСЕГОВА
Наталья ВАРСЕГОВА
По словам экспертов, немало отраслей российской экономики имеют огромный и пока не до конца раскрытый потенциал - в том числе экспортный.

По словам экспертов, немало отраслей российской экономики имеют огромный и пока не до конца раскрытый потенциал - в том числе экспортный.

Фото: Shutterstock

СЛЕЗАЕМ С ИГЛЫ

Посмотришь на баланс российского бюджета, и язык уже не поворачивается назвать нефть «черным золотом». Доходы федеральной казны за полгода снизились почти на 12%, и основная причина - на 47% упали поступления от продажи за рубеж нефти и газа. Сейчас это 3,38 трлн рублей, в то время как за эти же месяцы 2022 года было почти 7 трлн.

А вот так называемые ненефтегазовые доходы увеличились за полгода на 17,8% - до 9 трлн рублей. Похоже, на наших глазах Россия начинает-таки слезать с пресловутой нефтяной иглы (пусть и не без «помощи» санкций).

И каждый раз, когда заходит речь об этом «слезании», возникает вопрос: а что станет нашей новой нефтью? Есть ли такие статьи экспорта, которые мы можем серьезно увеличить, чтобы зарабатывали и российские компании, и бюджет получал достаточно налогов?

Конечно, есть! По словам экспертов, немало отраслей российской экономики имеют огромный и пока не до конца раскрытый потенциал - в том числе экспортный.

- Нефть и газ бросать, конечно, не надо. Но поменять структуру экспортных доходов пора, - констатирует директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний Высшей школы экономики Георгий Остапкович. - Сейчас российская экономика настроена на продажу сырьевых товаров, а необходимо перестроить на предложение товаров с высокой добавленной стоимостью. Плюс продукция обрабатывающей промышленности, высокие технологии, IT-услуги, консалтинг. Такие виды деятельности могут принести существенный доход в бюджет.

Поясним, что это за добавленная стоимость такая. Это дополнительная сумма, на которую дорожает товар в процессе переработки. Например, молоко идет по одной цене, а сметана из него - дороже. Или у древесины - одна цена, а у мебели - другая. И заработать на ней можно куда больше.

Вместе с экспертами мы наметили топ-5 видов российской продукции, которые могут составить конкуренцию энергоносителям, а то и потеснить их в будущем.

Продовольствие: есть куда расти

Объем экспорта в 2022 году: $41,3 млрд

Многие эксперты уверены: кандидат №1 на роль нашей «новой нефти» - еда. В 2022 году российский агроэкспорт вырос на 12% и составил более $41,5 млрд. Россия отправляет продовольствие в 160 стран мира! Среди стран-экспортеров мы находимся на 18 месте, и нам есть, куда расти - с такой-то территорией.

- Учитывая геополитическую ситуацию, продовольственный экспорт России увеличится, в частности из-за стран Африки. Особенно северной ее части - Египта, Алжира и т. д., - говорит Александр Никулин, директор центра аграрных исследований Российской академии народного хозяйства и госслужбы. - Если говорить о перспективах в целом, то есть расчеты, что при благоприятных условиях российский экспорт может прокормить 500 млн человек.

А чем кормить будем? Руководитель Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Российской академии народного хозяйства и госслужбы Анатолий Тихонов называет три топовых направления.

- В России хорошие урожаи зерна. К тому же активно развиваются инфраструктурные возможности по погрузке и транспортировке. Поэтому есть все предпосылки для повышения объемов торговли зерном. За год мы продали 58 млн тонн, и это не предел, - отмечает Анатолий Тихонов. - Масло тоже будет в цене. Сейчас на юге Европы засуха, а основные производства оливкового масла находятся именно там - Испания, Италия, Греция. Поэтому в Европе уже не хватает масла. Российское подсолнечное масло там не останется не у дел. Мы же готовы его поставлять, урожаи масличных культур хорошие. Рыбой Россия тоже готова кормить другие страны. Объемы добычи растут и мы готовы продавать больше.

В России хорошие урожаи зерна. К тому же активно развиваются инфраструктурные возможности по погрузке и транспортировке.

В России хорошие урожаи зерна. К тому же активно развиваются инфраструктурные возможности по погрузке и транспортировке.

Фото: Виталий ТИМКИВ

И это далеко не все. Например, хороший потенциал у российской свинины, курицы, сахара. По словам эксперта, у нас по этой части перепроизводство и излишки решено продавать за рубеж. Российская свинина, например, очень востребована в Китае и Вьетнаме.

Металлы: курс на юго-восток

Объем экспорта в 2022 году: $52,2 млрд

Европа от наших металлов отказалась. Еще в апреле 2022 года Евросоюз запретил ввоз из России стальной продукции (проката и труб). К слову, объем этого экспорта был около $3,6 млн. Позже ограничения коснулись черных металлов - углеродная сталь, полуфабрикаты из нее, различные виды коррозионностойкой стали и т. д.

Но нам есть, куда отправлять металлы и продукцию из них. Причем на куда более серьезные суммы.

- Продукция металлургической отрасли перенаправляется в основном в Китай, Индию, Вьетнам, Турцию, - перечисляет Мария Гаченко, эксперт центра экономики несырьевого сектора Центра стратегических разработок (ЦСР). - На этих рынках отмечается значительный нереализованный экспортный потенциал России по поставкам металлов и изделий из них: на рынке Китая - $119 млн (в год, - Ред.), Турции - $29 млн, Вьетнама – $24 млн, Индии – $12 млн. Эти цифры означают, что российские экспортеры могли бы дополнительно поставить на рынки этих стран металлы и изделия из них на указанные суммы.

Химпром: открываем Америку снова

Объем экспорта в 2022 году: $9,8 млрд

Резина, пластмассы, каучук, моющие средства, сода, лаки, крахмал, целлюлоза — эта и другая продукция российского химпрома очень востребована за рубежом. И вот что интересно:

- Несмотря на введенные против России санкции, основным импортером российской продукции органической и неорганической химической промышленности остаются США, - рассказывает ведущий эксперт центра экономики несырьевого сектора ЦСР Наталья Кочеткова. - Например, с января по апрель 2023 году мы поставили туда 36% общего объема «химического» экспорта.

Продукцию российского машино- и приборостроения в мире уважают.

Продукцию российского машино- и приборостроения в мире уважают.

Фото: Shutterstock

Растет экспорт и в другие страны (данные за четыре первых месяца 2023 года):

в Азербайджан – в 2 раза,

в Узбекистан - на 74,4%

в Армению – на 51%

в Турцию — на 12,6%

- В 2022 году на долю Китая пришлось около 12% от общего объема экспорта товаров химической отрасли из России, - продолжает Наталья Кочеткова. - Наибольший нереализованный экспортный потенциал России в части поставок продукции химической промышленности - на рынках Китая ($1,1 млрд), Индии ($371 млн), Турции ($179 млн).

Удобрения: путешествие в Турцию и Египет

Объем экспорта в 2022 году: $19,3 млрд

Разного рода удобрения – тоже продукция химпрома. Однако их экспорт всегда выделяют в отдельную статью. И сейчас она ставит рекорды.

Как отмечают эксперты Центра стратегических разработок, сегодня наши удобрения «ориентируются» в первую очередь на рынки Бразилии, Индии, Мексики. Доля экспорта удобрений в эти страны в январе-апреле 2023 года составила 61%.

Если сравнивать с аналогичным периодом 2022 года, сильно вырос экспорт российских удобрений в Египет (в 6 раз) и Турцию (в 3 раза). При этом потенциал еще есть, и немалый. По расчетам экспертов ЦСР, только Турция с Египтом могут покупать наших удобрений еще на $318 в год.

В последние годы за рубежом больше всего ценятся наши турбореактивные двигатели, оборудование для атомной энергетики, электроаккумуляторы, холодильное оборудование, грузовые и пассажирские вагоны и т. д.

В последние годы за рубежом больше всего ценятся наши турбореактивные двигатели, оборудование для атомной энергетики, электроаккумуляторы, холодильное оборудование, грузовые и пассажирские вагоны и т. д.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Машиностроение: двигатели и торговля

Объем экспорта в 2022 году: $20,4 млрд

Продукцию российского машино- и приборостроения в мире уважают. В последние годы за рубежом больше всего ценятся наши турбореактивные двигатели, оборудование для атомной энергетики, электроаккумуляторы, холодильное оборудование, грузовые и пассажирские вагоны и т. д.

После введения санкций спрос на эту продукцию ожидаемо упал. Но наши экспортеры, как и во многих других отраслях, повернулись от Европы и Северной Америки в южную сторону.

Приведем данные Центра стратегических разработок с января по апрель 2023 года. За этот период:

25% всего российского экспорта продукции приборо- и машиностроения отправилось в Узбекистан

12,4% — в Турцию

8,5% — в Индию

3,1% — в Бразилию

При этом объемы поставок в Бразилию выросли на 61%.

Эксперты посчитали и суммы, которые наши машиностроители вполне могут зарабатывать на экспорте. Наибольший потенциал на рынках Китая ($981 млн в год), Турции ($206 млн), Белоруссии ($74 млн), Узбекистана ($71 млн) и Индии ($54 млн).

Фото: Дмитрий ОРЛОВ

ВОПРОС РЕБРОМ

Есть ли шанс у России уйти от сырьевого экспорта к несырьевому?

- Несмотря на общее сокращение объемов поставок товаров из России из-за санкций, есть позитивная тенденция роста доли несырьевого неэнергетического экспорта, - рассуждает эксперт ЦСР Наталья Кочеткова. - Восстановление поставок российских несырьевых товаров происходит за счет перераспределения потоков экспорта на рынки «дружественных» стран. В первую очередь на рынки стран СНГ, Ближнего Востока (Турция, Иран), Азии и Латинской Америки. Но при этом необходимо развивать транспортно-логистическую инфраструктуру – это морские коридоры через порты Владивостока, Новороссийска для содействия торговли с Турцией, Индией, а также наземных коридоров через Забайкальский край в сторону Казахстана, Монголии для расширения торговли в первую очередь с Китаем. Кроме того, есть важное условие для роста экспорта – это стабильность финансовых расчетов между странами.

А КАК У НИХ

Масло, рыба и космос

Как другие страны слезали с «сырьевой иглы»

Саудовская Аравия

Главное богатство этой страны - тоже нефть. На ней долгие годы строился практически весь экспорт (80% всего объема), пополнение бюджета, пособия и т. д.

Но с недавних пор власти принялись активно развивать другие отрасли и новые статьи экспорта. Например, страна тратит большие деньги на космические исследования. Развивается производство медицинского оборудования. Страна делает большую ставку на туризм с уклоном в создание шикарных курортов для взыскательной публики. Для этого активно привлекают лучших футболистов мира. Например, Лионель Месси заключил договор на три года с местным агентством по туризму. Он регулярно проводит отпуск в этой стране и публикует фото в соцсетях - по данным западной прессы, за это он получит $25 млн. А его вечный (теперь уже бывший) конкурент Криштиану Роналду уже почти год играет в местной футбольной лиге.

Малайзия

Каучук и олово - два кита, на которых держалась эта страна до недавнего времени. Однако лет 20-25 назад малазийцы открыли золотую жилу – пальмовое масло. Благодаря им, оно растеклось по всему миру, превратившись для Малайзии в весомую статью экспортных доходов. К ним, кстати, тогда же присоединилась и Индонезия, осознав пальмовую выгоду.

Специально для высадки пальм малазийцы освободили некоторые какао-плантации, старые деревья вырубили, а новые посадили более плотно. В 2022 году Малайзия экспортировала 16 млн тонн масла.

Чили

В прошлом веке медь была одним из главных источников дохода этой страны. Но ее удалось потеснить с помощью рыбы. Сначала это была государственная корпорация, которая занималась разведением и продажей лосося, принося весь доход в бюджет страны. Со временем власти отошли в сторону и предоставили свои мощности частным компаниям.

Медь, конечно, никуда не делась. Сейчас это 33% от мирового экспорта. Но уступила немного места для рыбы, фруктов и вина.

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