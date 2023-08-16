На поддержку СВО и новые заводы: Россияне предложили, куда направить изъятые у Блиновской 64 миллиарда

У блогерши Елены Блиновской суд арестовал имущество на 64 млрд рублей – это больше, чем годовой бюджет многих российских регионов. Фото: Иван МАКЕЕВ

У блогерши Елены Блиновской суд арестовал имущество на 64 млрд рублей – это больше, чем годовой бюджет многих российских регионов. При этом в случае неуплаты долга предпринимательницей, все это имущество будет распродано. А вот на что можно было бы потратить такие большие деньги, обсудили россияне.

Так, 49% опрошенных считают, что 64 миллиарда следовало бы направить в поддержку СВО. Это бы существенно помогло бы российской стороне, верят респонденты.

27% россиян предлагают на эти деньги построить необходимые стране предприятия: новые заводы и фабрики. По мнению опрошенных, это поможет процессу импортозамещения и создаст новые рабочие места.

23% считают, что больше всего в финансировании нуждается сфера медицины, поэтому нужно направить больше средств в больницы и поликлиники, потратить на новое оборудование и на зарплаты медперсоналу.

21% предлагает повысить пенсии, 18% - профинансировать научные разработки, такая сумма, наверняка, поможет осуществить прорыв в той или иной научной отрасли.

15% уверены, что правильнее распределить деньги между регионами, которые больше всего нуждаются в развитии: дорожной инфраструктуре, новых домах, больницах и школах. Столько же предложили потратить деньги на финансирование сферы образования.

11% добавили, что деньги можно было бы распределить между нуждающимися и выдать пособия малоимущим.

И 2% выбрали вариант «другое». Многие отметили, что эти деньги следует отдать больным детям и потратить их на дорогостоящее лечение. Кто-от отметил, что средства следует распределить и потратить сразу на несколько важных отраслей. Нашлись и те, кто предложил вернуть все Елене Блиновской, даже если она не выплатит свой долг.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа. Участие в исследовании приняли 9,1 тысячи человек.