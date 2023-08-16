Финансовая катастрофа на Украине: Власти вымогают у регионов миллионы долларов для поддержки ВСУ

Фото: REUTERS

В Незалежной на боевые действия гребут последние не только людские, но и финансовые ресурсы. И так известно, что Украина держится на каком-то плаву исключительно за счет выделяемых ей Западом кредитов. Закончись они в какой-то день, уже через сутки Киев был бы вынужден объявить себя банкротом. Но и западных денег, как выяснилось, для ВСУ не хватает.

Одесская областная военная администрация разослала письма всем местным сельским и городским администрациям в области с требованием перечислить ей "свободный финансовый ресурс" для дальнейшего перечисления средств ВСУ. Обосновали это действие в Одессе необходимостью обеспечения материально-технической базы Вооруженных сил Украины. Причем, каждой администрации указали, какую сумму она должна "задонатить". Общая сумма сборов составила 972 млн. 350 тысяч гривен. Почти миллиард гривен решили то ли поднять с пола, то ли материализовать из воздуха. В переводе на доллары, в которых на Украине продолжают считать все и вся – это около 27 миллионов долларов США.

Вряд ли документ, размещенный в Сети одесскими ТГ-каналами, является фейковым. Слишком подробный перечень администраций, а указанные суммы просчитаны в соответствии с населенным пунктом и возможностями бюджета. Так, например, Одесская городская администрация должна перечислить почти 357 миллионов гривен, власти Черноморска – около 33-х миллионов, администрация Южного – ровно 41 миллион гривен. А вот на Лиманскую сельскую администрацию "военный оброк" определили по минимуму – 300 тысяч гривен. А в итоге за все про все – дай миллиард! Миллиардик дай! Ну что тебе, жалко что ли какого-то миллиарда? Дай миллиард, говорю.

Это вам не какой-то жалкий Остап Бендер, тут совсем иные масштабы попрошайничества. И даже не попрошайничества, а откровенного грабежа и вымогательства, причем, у своих.

Если кто думает, что это собственная инициатива властей Одесской области, он глубоко заблуждается. Распоряжение отдано лично Зеленским и разошлось по всем областным администрациям.

"Делитесь последним!" – именно так можно расценить решение Киева подсобрать "лишний жирок". Который в действительности совсем не лишний. Эти деньги можно было бы потратить на ремонт тех же окон в Одессе, из которых вылетели стекла, да и на ремонт жилья, поврежденного ракетами украинской ПВО.

- После перехвата ракеты над центром города из уст сотрудников ЖКС поступили заявления от жильцов из свыше 100 (предварительно - 117) домов, разбито свыше 1000 (предварительно - 1016) окон, - пишет одесский ТГ-канал.

Но объем воровства в Киеве уже настолько запредельный, что не только для Одессы, даже для ВСУ миллиардов долларов, приходящих с Запада, не хватает.

Дяденька, дай миллиард!