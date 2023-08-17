Страсть до потери рассудка, разводы с кулаками и последний оплот патриархата на Земле: Удивительные истории о любви на другом конце света

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С разрешения автора, сайт kp.ru публикует выдержки из дневников россиянина Александра Рандентанса, который уже много лет живёт в Демократической Республике Конго (ДРК)

ЕЁ МЕЧТА — РОДИТЬ МНОГО ДЕТЕЙ

Возможен ли счастливый брак белого мужчины с африканкой (в нашем случае конголезкой)? В принципе, возможен. Важно не ошибиться и сделать правильный выбор спутницы жизни.

По представлениям юной конголезки, период серьезных отношений должен закончиться свадьбой. Выйти замуж и нарожать кучу детишек — главная цель и задача любой африканской девушки. От нее этого ждут родители и родственники. (Вообще в ДР Конго проживает более 200 народов и народностей в 26 провинциях, обычаи могут различаться, но не существенно.)

Добро на брак дают родители сторон. Последнее слово будет за ними! И вообще в Конго — родительский культ, к ним отношение серьезное и почтительное.

Посему ваша очная встреча с родителями невесты (обряд помолвки) неизбежны. Жених готовит деньги и дары для этого события. Сумма денег и характеристика подарков зависят от многих факторов. Во-первых, от территории, во-вторых, какого роду-племени избранница, каков статус ее родителей и т.д. Примерные расходы: от $1000-1500, плюс мелкий рогатый скот в количестве 15-20 голов, плюс ткани для будущей тещи, несколько ящиков пива для тестя и родственников.

Да, ещё раз повторю, здесь мы разбираем конкретно белого жениха. Ему придется раскошелиться. Если для местных кавалеров возможны скидки, рассрочки, «я пока без работы, войдите в положение, жду наследства от нигерийского дядюшки» — то на белых они не распространяются.

Впрочем, что касается белых людей вообще — то их в ДРК мизер. Туристов и экспатов — леопард наплакал. А все почему? Потому что Демократическая Республика Конго — страна «с напряженной ситуацией в сфере безопасности». Многие посольства прямо не рекомендуют туда ездить.

ОТ ОБЩЕНИЯ С НОВОЙ РОДНЁЙ НЕ СПРЯЧЕШЬСЯ

Но вернусь к моему рассказу. Важный момент — девушка в Конго не живет «как кошка, сама по себе». Она связана кровными узами со своим кланом, количество ее родни исчисляется десятками, а то и сотнями человек. И они находятся в постоянном общении, знают друг о друге всё.

В стране параллельно сосуществуют два вида власти: традиционная гражданская (Президент, Парламент, Правительство, губернаторы, мэры) — и исконная власть вождей и старейшин племен. Бывает, что эта вторая, нетрадиционная власть — доминирует. Имеет больший вес, чем чиновники. И брак в Конго (впрочем, как и во многих других странах Африки) — это не просто союз мужчины и женщины, а прежде всего — союз двух кланов.

То есть белый муж получит «в подарок» (и на свой баланс, что уж там говорить) большую и дружную африканскую семью. Будет весело! От общения с новой родней не спрятаться, не скрыться.

Муж будет в обязательном порядке наслаждаться семейными праздниками, в число которых входят Рождество и Новый год, а также бесчисленными событиями большой афро-семьи (помолвки, свадьбы, похороны, разборки между членами клана на почве измен, переезды каких-нибудь родственников в новый дом, встречи/проводы родни)…

Африканская жизнь такая бурная и эмоциональная, что белому мужу точно не дадут скучать.

Подытог: для счастья с африканкой — надо понять/принять местный афроменталитет, обычаи, традиции. Белому человеку, чтобы быть счастливым в таком браке, необходимо полностью погрузиться в африканскую жизнь, буквально «дышать Африкой».

Живя в Киншасе, столице ДРК, я наблюдал случаи, когда залётные европейцы эти простые правила не усвоили. Последствия были ужасающими.

УЖАСАЮЩАЯ ИСТОРИЯ НЕМЦА РОЛЬФА

Африканки — стихия. Сгусток первобытной энергии и инстинктов. Мужчине нелегко с этим справляться. Особенно белому.

Я наблюдал грустную историю неплохого мужика по имени Рольф. Образцовый немецкий менеджер, хладнокровный, жесткий, расчетливый. Работал в Конго директором филиала крупной европейской корпорации. Кроме солидной зарплаты, имел еще процент от прибыли.

Мужчина состоятельный, зрелый, 54 года, из них четверть века в браке, есть взрослый сын. Супруга тоже немка, бизнесвумен. Муж все время в Африке, бывает дома один-два месяца в году.

Жизнь и работа в Конго — стресс и приключения. Нестабильность, подставы, разводки, различные инфекции вкупе со стихийными бедствиями — в общем, целый букет. Здесь принято снимать стресс алкоголем, спортом, или… сексом.

Страдая от одиночества, мужчины падки на женскую ласку и внимание. Коротая время в баре, Рольф познакомился с красоткой Шейлой. Девушка фактурная, с пухлыми губами и грацией пантеры. Ей 26 лет, многое повидала, живет легко, без напрягов. Днем сон до обеда, потом прием пищи, бассейн, кафе, бары, клубы и дискотеки. И так каждый день. Новые ухажеры, новые подарки.

Проснулись вместе с ней, Рольф чувствовал себя в раю. На следующий день все повторилось. Потом опять. Рольф вошел в любовный штопор, потерял контроль и свалился в пике.

Ведь африканка в объятиях белого забывает, что она африканка. Требует особого отношения. Европеоид тоже теряет голову и пускаются во все тяжкие. Рассудок отключается напрочь.

Вопреки немецкой природе, Рольф стал щедрым. Осыпал любимую подарками почти ежедневно, подогнал ей дорогой автомобиль. Они жили вместе уже несколько месяцев. Траты превышали доходы. Немец влез в кредиты. Навещать семью в Германии не спешил.

На работе стал допускать ошибки, ослабил деловую хватку. Корпорация с таким директором начала получать убытки. Энергия и силы немолодого мужчины целиком уходили на любимую пантеру.

Пытаясь оправдаться перед руководством, Рольф стал работать сутками напролет, приползал домой полуживой. Пил энергетики, ел виагру пачками (Шейла не давала спать, темперамент бешеный, как у многих африканок). Немец не мог уже отличить дня от ночи, все смешалось в льняной голове.

Шейла по ночам водила домой крепких молодых «друзей». Рольф спал за стенкой как убитый, напряженная работа отнимала все силы.

Как назло, жена в Германии начала процедуру развода, подала в суд на раздел имущества.

Рольфа пытались вразумить немецкие дипломаты из посольства ФРГ в ДРК. Но тщетно. Германский гражданин залип в «медовой ловушке». Потеряв работу, вернулся на родину нищим и по уши в долгах.

Но до конца жизни он будет помнить любовный драйв, жаркие ночи с дикой черной пантерой… и то, что «погружение в природу» может быть опасно для карьеры и иностранного мужского рассудка.

О ТЁЩАХ И ДЕТЯХ

Конечно, история Рольфа — скорее, исключение. Но не говорите, что я вас не предупреждал!

А когда оба супруга сохраняют голову на плечах и действительно хотят строить брачный очаг — всё куда проще и спокойнее… для кого-то. Ведь, по африканским понятиям, основные тяготы семейной жизни лежат на хрупких женских руках.

У нас в ДРК женщина может устроится на работу только с разрешения мужа. Зарплату будет отдавать мужу, а он уже распределяет средства по своему усмотрению. С точки зрения конголезцев — мужу виднее, где тратить. Бывает, что родственники жены живут за границей, получают там пособие или работают. Присылают деньги жене, но это тоже считается не её личными доходами, а подспорьем для всех членов клана. О чём жена ставит в курс мужа, советуется с ним, как лучше потратить эти доллары или евро. А иначе — не поймут…

О забавном (для нас). Как ни странно, но теща здесь — друг человека. В случае семейных дрязг и разборок она будет на стороне зятя. В то же время тесть сохраняет нейтралитет. Высится, так сказать, над схваткой.

Содержание престарелых родителей — целиком на плечах детей. Потому чем их у тебя больше — тем лучше. Будут обеспечивать и помогать по мере сил. Дети — это твоя будущая пенсия, родитель!

О печальном. Если кто-то из супругов желает развестись, это не так просто сделать. Дело будут разбирать родственники жены и мужа. Находить компромиссы. Если не договорятся — дело уйдет к старейшинам и их решение будет окончательным. Алименты целиком на совести мужа. Захочет — будет помогать. Не захочет — не будет. И ничего не поделаешь.

КАК Я ПРОШЁЛ ЧЕРЕЗ РАЗВОД ПО-АФРИКАНСКИ

Помню тот свой визит к ясновидящему пастору (священники в Африке — отдельная песня, пользуются у людей огромным авторитетом, неплохо зарабатывают на психологических консультациях для состоятельной паствы). Так вот, пастор предсказал мне: «быть предельно осторожным, грозит опасность от женщин».

И словно в воду глядел. Как раз тогда мой первый «брак» дал трещину.

Тут надо понимать, что в случае серьезных отношений с конголезской девушкой, а тем более после нескольких месяцев совместного проживания — процесс развода будет долог и тернист.

Нельзя сказать «давай до свидания, мы не подходим друг к другу». По местным обычаям, такое просто невозможно. Предстоят разборки. И не с одной девушкой, а со всей ее многочисленной родней. (Если инициатор развода девушка — тогда другое дело, проблем будет гораздо меньше.)

Поэтому сразу замечу: с африканкой лучше не конфликтовать. Стараться обходить острые углы. Разговаривать с ней, искать компромиссы.

Ссора может привести к причинению ущерба имуществу и здоровью, вплоть до увечий. Независимо от строения и массы тела, все африканки обладают недюжинной физической силой и фантастической выносливостью. Если она в бешенстве, то своего мужчину может буквально растерзать!

Вне зависимости от времени суток, к конфликту в обязательном порядке подключаются соседи. Шум и гам при этом стоит адский. Все орут, бегают, прыгают, жестикулируют… Чувствуешь себя, словно Маугли в джунглях.

В одну из таких разборок я было позвал на помощь своего темнокожего друга-соседа — но детина под два метра ростом с пудовыми кулаками испугался маленькой решительной женщины с востока Конго. В тех местах десятилетиями идут вооруженные конфликты, и люди под стать.

…Когда все успокаиваются, происходит детальный «разбор полетов» и принимаются решения. Присутствуют родственники и подруги вашей теперь уже экс-жены, обязательно участвуют соседи.

Но с белым человеком разговор особый. Если мужчина-африканец в случае конфликта может выставить против родни пассии — свою родню (иногда бывает сходятся во дворе стенка на стенку), то иностранец в такой ситуации почти беззащитен.

Но главное — не пасовать и не прогибаться. К счастью, мне помог (разумеется, не бесплатно) матёрый адвокат, по-нашему — «решала». А также родня моей новой невесты, с которой я сейчас живу.

Старейшины приезжали к нам домой и при мне звонили старшим племени экс-девушки. Дословно сказали (брань опущу): «отвалите, руки прочь от Александра, с его головы волос не упадёт. И никаких отступных. Он наш теперь». Конец цитаты.

Но, как говорится, все, что ни делается — к лучшему. Моя новая родня — из соседней с востоком провинции. Если на востоке ДРК просто убивают людей, то в этой провинции ещё могут и ритуально употребить в пищу мёртвых врагов (ну, по слухам).

Получается, в Конго какой-то самобытный патриархат. Вроде бы, во главе — мужчина, но в экстремальных случаях и интересы женщины учитываются. Ведь, защищая её, род может пойти на крайние меры.

О МНОГОЖЁНСТВЕ

Из-за бесконечных вооруженных конфликтов на востоке ДРК, масштабных войн в 1990-х и начале нулевых, эпидемий и голода — в стране образовался дефицит мужчин. Результат, думаю, вам понятен. Несмотря на то, что страна в большинстве христианская, есть семьи, где мужчина имеет несколько жён.

Церковь и власти закрывают глаза на многоженство. Не особо одобряют, но и не препятствуют.

Многоженцы делятся на три категории:

— мужчины с деньгами и статусом (у некоторых богачей — целые гаремы);

— зажиточные крестьяне из сёл и деревень, где вторая жена — это дополнительные рабочие руки в подсобном хозяйстве;

— и этакие середнячки. Деньги у них сегодня есть — завтра нет. Дела ни так ни сяк. А три жены в наличии. В некоторых случаях все три жены могут работать, нести в семью копеечку. Муж сидит дома, смотрит телевизор с холодным пивом, контролирует денежный поток.

Хотя официально, по гражданскому законодательству, можно жениться только на одной девушке. «Коммуна» (местный орган с функциями нашего ЗАГСа) регистрирует брак именно так.

В случаях, когда муж (который один на троих), покидает сей мир, официальная жена и их дети имеют приоритет при дележке наследства. Другим достанутся крохи, или вообще пролетят.

Судя по моим беседам с африканцами «мужеска полу», примерно 50% хотели бы завести третьи половины. Как только позволит статус — так сразу думают об этом.

Однако я общался со знакомыми конголезскими женщинами — и все они ПРОТИВ многоженства. Причем КАТЕГОРИЧЕСКИ против. Все до единой.

ИТОГО

Но если забыть все диковатые случаи, о которых я рассказывал, то, наверное, Демократическая Республика Конго — последний оплот патриархата на земле. Если мужчина и женщина оказываются «на одной волне» и с серьёзными намерениями создают семью, то слово мужчины в этой семье — закон.

А социальный статус и толщина мужского кошелька почти не имеют значения. Девушек с детства программируют на почитание, уважение и подчинение мужу. И удивительно, но большинство конголезских семей живут в гармонии. Разводов далеко не так много, как в России, Европе или США.