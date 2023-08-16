"Марине страшно и за себя, и за детей": Как живет вдова Градского после серии ограблений

Александр Градский с супругой Мариной, 2015 год. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Вдова Александра Градского Марина Градская (после регистрации брака она взяла его фамилию) 15 августа заявила в полицию: кто-то залез в особняк её покойного мужа в подмосковном Новоглаголево и украл антикварные стулья.

Ещё пропали посуда, какие-то ценные часы, проектор и семейные фотографии. Дело в том, что в загородном доме из мрамора и красного дерева сейчас никто не живет. Этим воспользовались грабители.

Загадочное происшествие со стульями, почти из гамбсовского гостиного гарнитура – (Ильф и Петров передают Градским привет) случилось на следующий день после обращения в полицию старшего сына покойного музыканта – 42-летнего Даниила Градского. По его версии, Марина вынесла из квартиры отца деньги, которые должны быть поделены между всеми наследниками. И теперь это имущество исключено из наследственной массы. Вероятно, речь идет о 100 миллионах рублей, которые пропали из всё того же новоглаголевского особняка полтора года назад. Тогда многие написали про странное ограбление. Вечером 16 января 2022 года на вдову напали неизвестные. На трассе ее «подрезал» другой автомобиль. Оттуда вышли трое. Угрожая пистолетом (потом оказалось, это был муляж) они заставили Марину вернуться в загородный дом и отдать все деньги – те самые 100 млн рублей, которые Марина предусмотрительно перевезла из московской квартиры покойного мужа в загородный особняк из соображений… безопасности. Преступники забрали миллионы и скрылись. Спустя несколько месяцев одного из них все-таки задержали. Им оказался 27-летний Умеджон Жабборов, ранее судимый за взятки и находившийся в федеральном розыске. За кражу ему дали ещё 8 лет.

Тем временем продолжается суд по разделу имущества Градского. Напомним, он умер 28 ноября 2021 года. Наследников у прославленного и богатого музыканта пятеро: упомянутая вдова и ее несовершеннолетние дети от Градского - Александр и Иван. А ещё Даниил Градский и его родная сестра Мария - это старшие дети Александра Борисовича, которых ему родила его вторая жена Ольга Семёновна Градская (урождённая Фартышева). В общем, Градские против Градских. Мы обсудили происходящие события с адвокатом Марины - Ларисой Широковой.

- 15 августа в так называемом большом загородном доме Градского произошло ограбление, - подтвердила нам Лариса Широкова. – Марине позвонил один из работников, который следит за домом, и сообщил, что в особняк проникли неизвестные и украли личные вещи. Пропали дорогие антикварные стулья, семейные фотографии... После этого мы обратились в полицию.

- В момент ограбления Марины не было дома?

- Она живет с маленькими детьми в другом доме, неподалеку. Марина - в состоянии шока. Ей страшно и за себя, и за детей. До сих пор между наследниками нет понимания, как сохранить имущество Александра Градского на период судебного спора.

- Какая-то странная история со стульями. Кому они вообще нужны? А еще - накануне Даниил Градский написал заявление на Марину в полицию…

- Мы его заявления не видели. Но вы правы: есть ощущение, что продолжается очень некрасивая история в отношении Марины. Тот случай с пропажей денег (100 миллионов рублей - Ред.) давно расследован: Умеджона Жабборова приговорили к 8 годам тюрьмы.

- Но наследство Градского принадлежит не только ей и её детям. Есть ещё два законных наследника.

- Раздел имущества не закончен. Всё имущество по-прежнему является общей наследственной массой. И это вносит свои неудобства. Если так будет продолжаться, к моменту разрешения судебного спора ущерб по объектам недвижимости может быть существенным. Никто за них не отвечает сейчас. Охраны нет. Видеокамер тоже. Стоит большой, богатый, красивый дом, который никто не охраняет. Конечно, информация об этом распространяется хотя бы среди персонала. Мы никого не обвиняем, но у всех членов семьи есть ключи от дома. Марина всегда считала, что семейный вопрос должен решаться конструктивно, по-родственному, а не в суде. Она предлагала мировое соглашение и условия, удобные для всех. Но другие наследники её не хотят слышать.

- Конструктивно - это всё разделить на пятерых: на неё и четверых детей Александра Градского?

- Конечно! Без учета так называемой супружеской доли от предыдущего брака, который закончился 20 лет назад.

- Почему так долго длится суд?

- Много времени ушло на оценку имущества. Даниил не согласился с выводами оценщиков, которых сам же пригласил. Судья дала нам время на мировое соглашения. Но наши оппоненты на него не идут.

- Вы сказали: Марина живет неподалеку от основного особняка, в другом доме. Это её дом или тоже часть наследства Градского?

- И этот дом тоже входит в так называемую наследственную массу. И тоже подлежит разделу. У старших детей есть самостоятельные объекты недвижимости.

- Почему Марина не держит нормальную охрану или хотя бы видеокамеру?

- Пока речь идет об общем имуществе, режим его сохранности должен быть организован всеми наследниками, а не одной Мариной. У неё и денег таких нет. Двое маленьких детей. Она не работает. Опека выделяет ей некую сумму на детей и контролирует все расходы.