«Официально Хайдаров нигде не работает»: Всплыли новые подробности «силиконового скандала»

Тимур Хайдаров Фото: СОЦСЕТИ

Почти месяц назад певица Слава откровенно рассказала, что пластический хирург Тимур Хайдаров изуродовал ей грудь. К ней присоединились Любовь Успенская и еще несколько десятков женщин, ставших жертвами медийного врача. Тогда же известный адвокат Елена Сенина связалась с клиниками Хайдарова с целью получить медицинские документы о пострадавших, чтобы понять, кто их оперировал. Еще юриста насторожил и тот факт, что в учреждениях звездного хирурга оплата проходит только наличными. И вот буквально на днях Сенина получила обратную связь от клиник Хайдарова.

Адвокат Елена Сенина и певица Слава Фото: Личный архив

«Мы получили несколько ответов на запросы о предоставлении медицинских документов из клиник, в которых пациентки оперировались у Хайдарова. И в ответах указано, что в архивах информация о них не найдена!» — рассказала KP.RU Сенина. — И это очень странно».

По словам юриста, имеются доказательства (фото, видео, переписки, банковские выписки), что операции проводились именно в клиниках Хайдарова. Впрочем, и сами медучреждения, согласно документам, оказались не его.

«Хайдаров, который якобы управляет клиниками, официально нигде не значится», — продолжает юрист. — Сейчас позиция представителей Хайдарова и лично Тимура выглядит крайне странной: теперь они все отрицают и не дают никаких объяснений пациентам, которые заплатили большие деньги. Данная ситуация будет рассмотрена нами в контексте наличия признаков мошенничества с соответствующим обращением в правоохранительные органы».

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