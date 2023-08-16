Даже не успел родиться на свет: История самой юной жертвы взрыва в Махачкале

Покореженная будка - все, что осталось от семейного бизнеса Фото: Ангелина ШАРЫПОВА

Вечером 14 августа 2023 года в столице Дагестана произошел взрыв. Из-за загоревшейся по соседству станции СТО на воздух взлетел склад с удобрениями, где, как оказалось, хранилась взрывоопасная селитра. Огонь перекинулся на АЗС, стоявшую через дорогу. К моменту взрыва многие из прохожих оказались рядом, наблюдая за пожаром, поэтому количество пострадавших превысило сотню. По официальным данным, трагедия унесла жизни 35 людей, но оказалось, что там была еще одна… Не рожденная.

На месте взрыва образовалась воронка Фото: Ангелина ШАРЫПОВА

18-летняя Есенбеке Килесханова в этом районе Махачкалы жила с самого детства вместе с четырьмя сестрами. Ее родители владели небольшим придорожным кафе у той самой трассы, ведущей из столицы Дагестана в Ростов-на-Дону и Астрахань. Но два года назад повзрослевшая красавица выпорхнула из родительского гнезда и уехала жить в Москву. В августе она приехала в родной город уже беременная, чтобы навестить родных.

- Эту семью у нас в районе многие знали. Они жили рядом, а здесь было кафе, - рассказал KP.RU один из местных жителей, указав на фундамент, заваленный кучей обломков. – Работали здесь муж с женой, но в тот день к ним еще дочь пришла беременная. Женщины погибли, а мужчина в тяжелом состоянии.

Ударной волной небольшую будку кафе отбросило на пару метров – до ближайшего дерева, в которое она и врезалась. Обгоревшая и помятая она до сих пор стоит на месте трагедии. На ней не осталось даже надписей или рекламы, напоминающей о семейном бизнесе.

Лишь печь говорит о том, что совсем недавно на этом месте было кафе Фото: Ангелина ШАРЫПОВА

- Вот здесь печь только уцелела, в которой они готовили, - вздыхают прохожие.

На бетонном полу действительно осталась стоять одинокая красная печь. Окружают ее лишь разбросанные бутылки с напитками и груды осколков.

В момент взрыва девушка, предварительно, была уже на восьмом месяце беременности, но ребенка также не удалось спасти. Это была тридцать шестая жизнь, унесенная трагедией. На местном кладбище уже начале хоронить тех, кому не удалось спастись от огня и разлетевшейся груды камней. Три неопознанных трупа все еще лежат в морге. Некоторые семьи, убитые и шокированные горем, отказываются опознавать своих близких, измученных огнем. Еще 7-10 человек пропали без вести, спасатели продолжают разбирать завалы.

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