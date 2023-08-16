"Путина ждут, а Зеленского нет": Индия жестко поставила Украину на место

Премьер-министр Индии Нарендра Моди во время выступления в Дели. Фото: REUTERS

Украину не пригласили

Похоже, что у руководителей Украины, помимо нацистской идеологии и садистских навыков, к голове имеется еще и очень серьезный комплекс мазохиста. Иначе трудно объяснить, почему они с такой настойчивостью после отказа продолжают педалировать все ту же тему и добиваются того, чтобы вместо отказа поучить категорический отказ.

Как, например, произошло с неприглашением Зеленского на ближайший саммит G20, который пройдет в Нью-Дели. Первый раз о том, что Украину (соответственно, Зеленского) никто не намерен приглашать на это мероприятия в Индию из Нью-Дели сообщили еще в январе. В Киеве возмутились, но удвоили усилия, чтобы получить приглашение. Тем более, что они получили поддержку Вашингтона в этом вопросе, который приноровился совать Зеленского затычкой в каждую бочку на международной арене.

Но все усилия пошли прахом. Спецпредставитель Индии по организации саммита на недавнем брифинге для прессы подтвердил, что Украину не пригласили, а чтобы узнать, кого пригласили, призвал свериться официальным списком. Причем, даже не стал называть Украину, а сказал задавшему вопрос журналисту, "страна, которую вы назвали".

В Киеве это вызвало панику и ярость – как же так, Россия приглашена на саммит, а Украина – нет? Путин поедет на саммит в Индию, а Зеленский нет! Что происходит? В скудные мозги всяческих советников Ермаков и Подоляков не смогла уместиться мысль, что Россия не нуждается ни в каком приглашении, потому что является членом "Большой двадцатки". И несмазанные шестеренки украинской машины Большой политики закрутились и заскрипели с новыми силами.

Владимира Зеленского не ждут в Индии на саммите G20. Фото: REUTERS

И снова – мимо! На этот раз уже глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар объяснил про разные статусы России и Украины, Владимира Путина и Зеленского в том, что касается саммита. А для особо тупых из Киева дал дополнительные разъяснения.

- G20 обсуждает проблемы энергетики, удобрений, поставок продовольствия. Это G20, а не Совет безопасности ООН – повторил индийский министр и еще раз повторил. – "Двадцатка" не занимается вопросами глобальной безопасности.

Что стоит за отказом Индии

Да, Украина не входит в "Двадцатку". Она сейчас, наверное, уже и в "сотку" мировых экономик не входит. Но решение о приглашении той или иной страны принимает только и исключительно страна-хозяйка саммита. И Индия пригласила в гости на саммит 9 стран, которые не являются членами "Большой двадцатки" – Египет, Алжир, Сингапур и т.д. Их пригласила, а Украину – нет. А это означает, что Индия просто не хочет видеть делегацию этой страны во главе с ее лидером на том мероприятии, на котором она председательствует.

В Нью-Дели прекрасно отдают себе отчет, что в случае присутствия Киева даже на полях саммита, вся работа сведется к обсуждению того, какая "плохая" Россия, попыткам организовать для Москвы еще какие-то санкции, и постоянному нытью Зеленского: "А у тебя есть? А дай! Ну дай!" И никаких решений в сфере энергетики, продовольственной безопасности, удобрений и экономики в целом принято просто не будет.

А индусам нужно деловое мероприятие (собственно, как и задумывалась "Двадцатка" – для решения задач экономики), а не политически-скандальная трескотня. Тем более, что они сами заинтересованы в том, чтобы в западные санкции против России не втягивали их и остальную Азию. Они сейчас покупают относительно дешевую российскую нефть и гонят продукты нефтепереработки в Евросоюз, они получают российское зерно, да и других взаимовыгодных "ништяков" у них от западных санкций против Москвы приключилось вполне достаточно. И лишаться их они совсем не намерены. А принятие каких-то санкций против России неминуемо удорожат те товары, которые Индия более не сможет покупать по приемлемой для себе цене.

Сигнал от "глобального Юга"

Только вот получилось так, что Зеленский получил от Индии по шапке, а по носу тем самым щелкнули американцев. Потому что именно США сделали все в последнее время, чтобы попытаться перетянуть на сторону Киева так называемый "глобальный Юг". А этот "глобальный Юг" в ответ послал их лесом. Более того, педалирование этой темы западными журналистами вызвало в Нью-Дели весьма большое раздражение, и Европе вместе со Штатами посоветовали проанализировать свое поведение по разным вопросам прежде, чем выдвигать какие-то моральные обвинения.

Проигнорировав Украину, Индия отказалась в этом круге вопросов подчиняться пожеланиям и просьбам США. Более того, Нью-Дели, судя по всему, наплевать на то, ответит ли Вашингтон на такое демонстративное неподчинение санкциями (про украинские санкции даже не будем упоминать, чтобы никого не смешить). Индия прекрасно понимает, что без нее, как и без Китая, мировой экономике просто не обойтись. Ей не страшно.

И можно уже сейчас сказать, что это не осталось незамеченным в мире.

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