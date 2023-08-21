Влад Цепеш плакал кровавыми слезами: Письма раскрыли, что стоит за мифом о графе Дракуле

Портрет Влада Цепеша в «Галерее предков» Дома Эстерхази. Фото: ru.wikipedia.org

Владу III Цепешу по прозвищу Дракула не повезло с пиаром. Образ правителя Валахии (историческая область на территории сегодняшней Румынии) демонизировал ирландский писатель Брэм Стокер, выпустивший в 1897 году роман про вампира-аристократа графа Дракулу. История, что называется, ушла в народ. Как утверждает Книга Рекордов Гиннеса, про знаменитого кровососа было снято 272 фильма и Дракула стал главным героем фильмов ужасов всех времен и народов. При этом нельзя сказать, чтобы Стокер так уж сильно подмочил репутацию Влада. Его первое прозвище - Цепеш, переводится, как Колосажатель. Ученые считают, что на совести Влада Цепеша около 80 тысяч загубленных жизней, большая часть этих жертв была посажена на кол.

След кровавый стелется по сырой земле…

Конечно, сложно назвать это увлечение гуманным. Но сами посудите: в те времена современники Влада почему-то не тянулись к разумному, доброму, вечному, а уважали исключительно грубую силу. В конце-концов, с какого перепугу политический деятель второй половины XV века должен быть филантропом? Его отцу во время государственного переворота отрубили голову, а брата закопали заживо. Да и в отношении самого Влада его политические противники строили недвусмысленные планы, напрочь лишенные признаков человеколюбия. Восемь лет князь вынужден был скрываться от врагов, которые мечтали отправить его по стопам отца и брата, не будем забывать, что в конце концов Цепеш пал жертвой заговора приближенных. Поэтому не удивительно, что у Влада в какой-то момент совершенно испортился характер. С волками жить по-волчьи выть. В общем, славный сын румынского народа был типичным душегубом своей эпохи, не сильно выделяясь на фоне остальных исторических деятелей. Все делали тоже самое. Достаточно вспомнить Ивана Грозного, чего уж там…

Действительно, Влад Цепеш скорее всего был малоприятным человеком, однако, до сих пор не найдено никаких доказательств того, что он пил человеческую кровь. Откуда же возникла эта легенда? Ответ на этот вопрос может дать исследование которое опубликовали ученые из Университета Катании (Италия).

Пишите письма

За последние годы наука шагнула далеко вперед и ученые получили в свое распоряжение новые методы изучения древних биологических материалов, даже если они сохранились на уровне единичных атомов и молекул. Это значит, что старинные камзолы, обрывки ткани или страницы древних книг могут хранить биологические следы людей, которые носили их или брали в руки сотни лет назад.

В распоряжении ученых оказались три письма Влада Цепеша, которые были написаны им в адрес мэра города Сибиу (Румыния) магистра Томаса Альтембергера. Два послания датированы 1475 годом, а другое написано гораздо раньше, в 1457 году. Одно письмо, касалось денежных выплат, которые Цепеш собирал с горожан. В другом он предупреждал о своем скором приезде в Сибиу. Письма хранились в закрытых конвертах в городском архиве, это давало надежду, что бумага не была сильно загрязнена лапами потомков.

С помощью специальной пленки (некий аналог скотча) для захвата биологического материала древние белки и аминокислоты были извлечены с поверхности рукописей и внимательно изучены.

Портрет Дракулы, XVI век. Фото: ru.wikipedia.org

Влад Дракула и Мойдодыр

Всего на бумаге было обнаружено около двух тысяч фрагментов белка вирусов, бактерий, грибов, насекомых и тд. Большинство бактериальных цепочек аминокислот были связаны с кишечной микрофлорой - вероятно Влад Дракула не любил мыть руки. Некоторые фрагменты принадлежали бактериям, которые могли вызывать кишечные расстройства и инфекции мочевыводящих путей. Другие характерны для Yersinia pestis - возбудителя чумы, страшной болезни, которая привела к гибели около 25 миллионов человек в Европе во время эпидемии 1347-52 годов. После пандемии “Черной смерти” страны Старого Света не могли оправиться на протяжении 150 лет.

Вероятно, письма писались в теплое время года, потому что исследователи обнаружили фрагменты аминокислот, которые присутствуют в перезрелых плодах. Скорее всего, где-то в помещении стояло блюдо с виноградом, сливами, яблоками или чем-то в этом роде - на это намекают и следы плодовых мушек дрозофил, которые любят виться возле переспевших фруктов.

Но ученых прежде всего интересовали белки и аминокислоты, имевшие человеческое происхождение. В общей сложности их насчитали около сотни. Среди них две группы биомолекул представляют особый интерес. Первая указывает на то, что Дракула страдал воспалительными заболеваниями органов дыхания или кожи. А другие фрагменты белков сетчатки глаза и слезных желез говорят о том, что Влад Цепеш страдал редким заболеванием - гемолакрией. Эта патология характерна тем, что слезная железа вместе со слезой выделяет и кровь. Цвет жидкости может варьироваться от слабо окрашенного до тёмно-красного. И, когда у Дракулы слезились глаза или какие-то обстоятельства доводили его до слез, со стороны могло казаться, что у него по лицу течет кровь. Такие свидетельства мы можем прочитать в некоторых исторических источниках. Возможно, это обстоятельство придало и без того брутальному образу Дракулы дополнительные зловещие краски.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мальчик-вампир»: В Польше нашли пугающее захоронение ребенка с замком на ноге

Археологи нашли 400-летнюю могилу ребенка-вампира в Польше (подробнее)

Археологи все чаще откапывают вампиров: мистика или научная сенсация

В Европе и Америке учёные находят людей, похороненных по антивампирским ритуалам (подробнее)