Военная спецоперация на Украине 17 августа 2023: прямая онлайн-трансляция

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С февраля 2022 года военные ВС РФ проводят специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины.

KP.RU в онлайн-режиме публикует самые актуальные новости о военной спецоперации России на Украине на 17 августа 2023 года.

Российские военные с помощью системы противовоздушной обороны (ПВО) в зоне проведения спецоперации в небе над ДНР уничтожили самолет Су-25 Воздушных сил Украины, а также четыре реактивных снаряда американской системы залпового огня HIMARS и два снаряда РСЗО "Ураган". Об этом сообщило российское Минобороны.

Между тем, глава украинской Службы безопасности (СБУ) Василий Малюк заявил об ответственности Киева за террористические атаки против России с использованием морских беспилотников. По его словам, ведомство самостоятельно, без участия каких-либо частных компаний разработало морские БПЛА.

В селе Вербовое Запорожской области в результате ракетного удара ВСУ погиб один мирный житель. Об этом сообщили журналистам в экстренных службах региона. Военные Украины обстреляли населенный пункт около 8:00 мск.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что Вооруженные силы Украины с начала августа потеряли до 100 человек. ВС РФ также ликвидировали 18 гаубиц, 22 миномёта, три самоходных артиллерийских установки и одна РСЗО "Град".