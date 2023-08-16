Герой спецоперации «Z» гвардии капитан Волков поднял батальон в контрнаступление

Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Будь чистосердечен с друзьями твоими, умерен в своих нуждах и бескорыстен в своих поступках, проявляй пламенную ревность к службе своему государю, люби истинную славу, отличай честолюбие от гордости и кичливости, с юных лет приучайся прощать проступки ближнего и никогда не прощай своих собственных, тщательно обучай подчиненных тебе солдат и подавай им пример…», - говорил говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А в письме- военном наставлении своему крестнику, сыну знаменитого полководца Андреаса Карачая, что жил тогда в Лемберге (современный Львов) писал: «Храни в памяти имена великих людей и в своих походах и действиях с благоразумием следуй их примеру».

УБЕГАЮЩИЕ ДИВЕРСАНТЫ ДЕМАСКИРОВАЛИ ПОЗИЦИЮ

Старшина Максим Коротов

«Оператор беспилотных летательных аппаратов старшина Максим Коротов, действуя на важном тактическом направлении в составе ударной разведывательной группы артиллерийского подразделения, осуществлял поиск целей, корректировку огня артиллерийских, минометных, танковых расчетов, а также осуществлял контроль огневого поражения объектов, живой силы и техники украинских боевиков.

В ходе выполнения боевой задачи группе Максима была поставлена задача по выявлению артиллерии и огневых точек противника, ведущих систематический обстрел российских войск. Боевикам удалось установить позицию российской группы, и они предприняли попытку атаковать российских военных силами диверсионно-разведывательной группы. Максим оперативно выявил направление атаки противника, определил личному составу ориентиры, обозначил сектора обстрела. Заняв оборону в зоне своей ответственности, прицельным огнем из стрелкового оружия Максим Коротов уничтожил трех боевиков, не дав им обойти российское подразделение с фланга. В ходе боя Максим Коротов был ранен, но, несмотря на полученное ранение, продолжил выполнять боевую задачу. Успешно отразив все атаки боевиков, нанеся им существенный урон, группа быстро сменила позицию и продолжила разведку, в результате которой была обнаружена замаскированная гаубица американского производства. Передав на командный пункт информацию о её местонахождении, координаты цели и корректируя огонь, в результате удара российской реактивной артиллерийской батареи, гаубица была уничтожена вместе с расчетом».

ПОДНЯЛ БАТАЛЬОН В КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ

Гвардии капитан Алексей Волков

«Заместитель командира батальона морской пехоты гвардии капитан Алексей Волков выполнял задачи по организации обороны на одном из тактических направлений. Батальон Алексея своевременно выполнил комплекс мероприятий по защите своего подразделения от средств поражения и закрепился на рубеже обороны. Противник, стремясь прорвать оборону наших войск и выбить российских военнослужащих с занимаемого рубежа, трижды атаковал позиции морских пехотинцев силами штурмовых групп и бронетехники, а также и нанося удары с применением артиллерии и минометов. Находясь под огнем националистов, Волков оперативно выявлял направления ударов и огневые точки противника, руководил подчиненными в бою, передавал координаты целей для организации артиллерийской поддержки. Благодаря четким и грамотным действиям офицера, личный состав батальона, сдержав натиск противника и нанеся ему существенный урон, перешел в контрнаступление. Разгромленные боевики были вынуждены отступить на исходные рубежи. Грамотные, уверенные и решительные действия гвардии капитана Алексей Волков позволили выполнить поставленную боевую задачу, удержать занимаемые позиции, что в дальнейшем способствовало успешному продвижению российских войск на данном направлении».

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