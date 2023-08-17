В Минобороны России заявили, что 97% раненых в СВО возвращаются в строй

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В ходе круглого стола, который прошел в рамках научно-деловой программы Международного военно-технического форума «Армия-2023» в подмосковном парке Патриот, начальник Главного военно-медицинского управления (ГВМУ) МО РФ Дмитрий Тришкин заявил, что благодаря выстроенной системе медицинского обеспечения более 97% раненых в зоне специальной военной операции после лечения и реабилитации возвращается в строй.

«Улучшены показатели оказания помощи, в том числе временные. Значительно сокращено время эвакуации раненых для дальнейшего лечения в специализированных учреждениях. Основой оказания своевременной помощи стали подвижные медицинские группы медицинских отрядов специального назначения», - поделился успехами Тришкин.

Он отметил, что в состав таких подвижных медгрупп сегодня входит: травматолог, хирург, анестезиолог, ряд специалистов узкого профиля, медсестры и санитарные инструкторы.

Начальник главного медуправления также добавил, что практический опыт оказания первой помощи, полученный в ходе участия в специальной военной операции, учтен при настоящей подготовке военнослужащих. Уже разработана и доведена до войск новая программа военно-медицинской подготовки с курсом тактической медицины, а количество учебных часов увеличено почти в два раза.

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