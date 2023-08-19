Как воспитанная монахинями провинциалка стала главным модельером века

Шанель была известна своей язвительностью и меткими суждениями Фото: EAST NEWS

Женщина, чье имя стало синонимом французской элегантности и безупречного парижского стиля, появилась на свет провинциалкой, если не сказать деревенщиной. Ее папаша был бродячим торговцем, совратившим юную девушку. Осознав, что та беременна, он метнулся куда подальше, постаравшись замести следы. Плохо замел: однажды обнаружил на своем пороге рыдающую барышню на большом сроке. Отбиться не получилось, пришлось связывать с нею жизнь. Барышня родила девочку, которую нарекли Джулией. Вскоре забеременела снова и родила еще одну девочку, которую назвали Габриэль. Потом родила еще несколько детей и умерла в 33 года.

Нас интересует Габриэль. Легкомысленный отец ею не занимался, и ее отдали на воспитание монахиням. Она провела все свое детство, изучая закон Божий, воспитываясь в крайней строгости и простоте. Интересно, что потом именно строгость и простота стали основами ее эстетики. Монахини учили ее шить, у нее поначалу ничего не получалось, но в конце концов она овладела этим искусством. А на витраже XII века в церкви увидела странный вензель — две переплетенные буквы C. Это со временем превратилось в один из самых знаменитых логотипов в мире. Сама она стала сначала швеей, потом модельером, а потом легендой: ни один человек в истории так не повлиял на то, как сегодня одеваются женщины.

Однако Chanel – это не только одежда, это одна из самых известных на планете парфюмерных марок. Названия духов, которые были придуманы при ее жизни и после ее смерти — это вехи ее судьбы. И проще всего рассказывать о ее жизни вот так, через парфюмерию.

Женщина, чье имя стало синонимом французской элегантности и безупречного парижского стиля, появилась на свет провинциалкой, если не сказать деревенщиной Фото: EAST NEWS

Gabrielle (ноты цитрусовых, туберозы, иланг-иланга, мускуса) – ее настоящее имя.

Coco Mademoiselle (ноты цитрусовых, турецкой розы, жасмина, иланг-иланга, пачули, белого мускуса, ванили, ветивера). Коко — дурацкий псевдоним, который появился у мадемуазель, когда она покинула монастырские стены и начала зарабатывать на жизнь в том числе пением. Она исполняла в кабаке песенку под названием «Кто видел Коко в Трокадеро?» - о страданиях барышни, у которой убежала и потерялась собачка. Это был хит. Ее снова и снова вызывали на бис, скандируя название песенки: «Коко! Коко!» Так и прилепилось. Она не была от этого в восторге, но деваться было некуда.

Chanel № 5 (прежде всего альдегиды). Абсолютный шедевр, - и через сто с лишним лет после создания это самые знаменитые духи на свете. Габриэль-Коко шла к ним довольно долго. Для начала ей потребовалось стать законодательницей мод во Франции, и, как ни странно, это произошло легко, словно само собой. Она создавала простую и удобную одежду, и во время Первой мировой войны, когда Франция на какое-то время оказалась в бедственном положении, это было как нельзя кстати. Так получилось, что война ей помогла. Воспитанная в монастыре, Габриэль отказалась от всех финтифлюшек, от расфуфыренности, от бантиков и прочих украшений: она создавала одежду строгую и изящную, идеальным цветовым сочетанием считала черное и белое (а в идеале просто черное — это она потом придумает «маленькое черное платье»). Сама носила брюки, когда хотела (это считалось дико скандальным) - потому что это было удобно и просто. Пропагандировала раскованность и свободные силуэты («я вернула женскому телу свободу»). И точно таким же простым и изящным был флакон Chanel № 5, ее первых духов. Строгий прямоугольник с каким-то математическим названием (до того духи называли пышно - «Персидская сирень», «Помпеи», «Золотой сон»). В самом аромате преобладали отнюдь не цветы типа гелиотропов и персидской сирени, а альдегиды — мощные и странно пахнущие, на вкус 1921 года, химические вещества. Это была революция, подобная «Черному квадрату» в живописи.

Chanel – это не только одежда, это одна из самых известных на планете парфюмерных марок Фото: Shutterstock

Cuir de Russie («Русская кожа», - так на Западе называют юфть, это одна из основных нот в аромате, наряду, кстати, с березой). Отношения Шанель с Россией и русскими — тема для отдельного исследования. В нее без памяти был влюблен композитор Игорь Стравинский (увы, как мужчина он нисколько ее не возбуждал, и это его бесило). В нее был влюблен великий князь Дмитрий Павлович — тут, наоборот, страсть была разделенной и удовлетворенной. Не забудем и Сергея Дягилева, с которым ее связывала близкая дружба. И, конечно, Эрнеста Бо — парфюмера, который придумал для нее Chanel № 5. Он был французом, но родился в Москве, работал на московскую парфюмерную фабрику, а потом, во время Первой мировой, попал в Архангельск — и вдоволь там надышался «сильнейшим холодом, который испускают озера и реки под полуночным солнцем». Этот холод он и попытался передать в своем великом аромате.

Boy (лаванда, цитрусовые, герань, флердоранж, роза, мускус, гелиотроп, сандал). Бой, «мальчик», было простое прозвище англичанина Артура Эдварда Кэйпела, который обеспечил Шанель главную любовь и главную трагедию в жизни. Это был, видимо, единственный мужчина, которого она любила по-настоящему. Их роман длился девять лет и длился бы еще долго, если бы Бой не погиб в автокатастрофе: у автомобиля лопнула шина, он слетел в кювет, шофер отделался ушибами, а Кэйпелу проломило череп. От горя Шанель не могла прийти в себя несколько месяцев (если не несколько лет). Считается, что легендарная форма флакона Chanel № 5 вдохновлена двумя вещами, связанными с Боем: флаконами туалетной воды фирмы Charvet, которые он возил с собой в нессессере, и графином, в который он переливал из бутылок виски.

Chanel № 19 (гальбанум, гиацинт, бергамот, нероли, ирис, роза, дубовый мох, кожа, ветивер). Последний аромат, который она лично одобрила и запустила в производство. Это случилось уже в 1970-м, когда 86-летняя Габриэль Шанель считалась живой иконой моды. Огромная и насыщенная жизнь была позади. В этой жизни были мрачные эпизоды (она сотрудничала с фашистами в годы Второй мировой, - конкретно с тем самым Вальтером Шелленбергом, которого в «Семнадцати мгновениях» играл Табаков, - и более того, пыталась отжать парфюмерный бизнес у деловых партнеров, которые были евреями). Вроде бы даже работала на Шелленберга в качестве шпионки. После победы союзников она чудом вывернулась, объявив, что все американские солдаты бесплатно получат флакончик Chanel № 5 для своих подружек (янки выстраивались в очереди в ее бутики). Ну и потом, она была подругой Уинстона Черчилля — в ее ситуации это оказалось бесценным. Репутации ее все равно был нанесен огромный ущерб, от которого она оправилась лишь несколько лет спустя: ее простили, закрыв глаза на неприятное пятно в биографии. И двадцать с лишним лет, до самой смерти, наступившей в 1971-м, она была королевой моды, непререкаемым авторитетом. Которым остается и сейчас, когда со дня ее смерти прошло больше полувека.

Исполняется 140 лет со дня рождения главного модельера XX века Фото: EAST NEWS

НЕСКОЛЬКО АФОРИЗМОВ ОТ КОКО

Шанель была известна своей язвительностью и меткими суждениями. Существуют даже сборники высказываний, которые ей приписываются (так же, как у нас есть сборники афоризмов Раневской). Вот лишь несколько примеров.

• Мне все равно, что вы обо мне думаете. Я вообще не думаю о вас.

• Я пью шампанское только в двух случаях: когда влюблена и когда не влюблена.

• Простота — это ключ к элегантности. Элегантность — это отказ от излишеств.

• (О Кристиане Диоре, знаменитом модельере с нетрадиционной сексуальной ориентацией). Интересно, как он может одеть женщину, если ни разу в жизни ее не раздевал?

• Сдерживать себя, когда обидно, и не устраивать сцен, когда больно – вот что такое идеальная женщина.

• Оденьтесь дурно, и запомнят платье. Оденьтесь безупречно, и запомнят женщину.

• Некоторые считают, что антоним к слову «роскошь» - «нищета». Это не так. На самом деле антоним - «вульгарность».

• Всегда одевайтесь так, словно сегодня вам предстоит встреча с вашим худшим врагом.

• Я не занимаюсь модой. Я - и есть мода.