Росгвардейцы нашли в ДНР секретную базу ВСУ

В бетонированной штольне, подходы к которой были тщательно заминированы, нашли надежно укрытый склад боеприпасов американского, польского и болгарского производства

В Донецкой Народной Республике в ходе специальной военной операции росгвардейцы совместно с военной контрразведкой обнаружили замаскированную базу украинских боевиков.

- В бетонированной штольне, подходы к которой были тщательно заминированы, нашли надежно укрытый склад боеприпасов американского, польского и болгарского производства с местами для отдыха личного состава и позициями для ведения круговой обороны, - рассказали в Росгвардии и продемонстрировали кадры оперативной съемки.

На обмундирование военнослужащих вооруженных сил Украины можно увидеть следы крови, рядом брошена экипировка, средства связи

Саперы Росгвардии вывезли с этой секретной базы украинских боевиков почти полтонны боеприпасов, в том числе 2,5 тысячи патронов различного калибра, содержащих бронебойно-зажигательные пули, более 80 выстрелов к гранатомету, свыше 50 противотанковых мин, осколочно-фугасных и кумулятивных снарядов, несколько десятков радиовзрывателей и гранат различных модификаций.

Отметим, что такие скрытые позиции и базы украинские националисты готовят и оставляют в поселках и городах для диверсионной работы.