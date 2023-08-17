Медицинское бедствие и тотальное средневековье: целая страна осталась без электричества из-за неуплаты долгов

Ливан остался без электричества после отключения двух последних ТЭС из-за долгов Фото: Shutterstock

Подача электроэнергии прекращена на всей территории Ливана с вечера среды из-за отключения двух последних ТЭС. Как сообщает Sky News Arabia, оператор Primesouth отключил ТЭС из-за неуплаты долгов в валюте.

Жилые дома, государственные органы и объекты критической инфраструктуры – все остались без света. Станции перекачки воды также обесточены, поэтому у большинства ливанцев отсутствует еще и доступ к водоснабжению. Электричество сейчас есть только у тех, кто владеет генераторами.

Так, ливанские власти временно восстановили подачу электроэнергии в международный аэропорт Бейрута, переключив его на собственные резервные генераторы. По заявлениям правительства, пока там не закончилось дизельное топливо, все желающие могут попытаться покинуть страну по воздуху.

– Генераторы – это альтернативный план на случай чрезвычайной ситуации, но никак не устойчивое решение. Пока это единственное, к чему мы пришли, ведь аэропорт Бейрута является объектом критической инфраструктуры, который должен быть обеспечен электричеством при любых обстоятельствах, – сообщил министр временного правительства Али Хамия.

Причина тотального блэкаута – отключение двух ТЭС в Дейр-Аммаре на севере Ливана и в Эз-Захрани на юге страны из-за неуплаты долгов их оператору Primesouth. При этом они были единственными снабжающими электроэнергией станциями в стране с установленной мощностью всего в 550 МВт.

По данным государственной энергетической компании Electricite du Liban, задолженность составила 83 миллиона долларов (более 8 миллиардов рублей). Ранее Primesouth просил государство перевести хотя бы восьмую часть от этой суммы, чтобы обеспечить надлежащее техническое обслуживание и эксплуатацию ТЭС, однако получил отказ.

– До настоящего времени мы действительно не погасили, даже частично, наше обязательство в долларах США перед Primesouth. Поэтому оператор отключил турбины на оставшихся ТЭС, а мы – электросеть по всему Ливану. Без усилий Primesouth мы не сможем подавать электрический ток абонентам, включая госучреждения и критически важную инфраструктуру, – говорится в заявлении Electricité du Liban.

Отмечается, что оператор ТЭС грозился отключить станции еще 11 августа, но тогда ливанские власти пообещали найти деньги. Спустя пять дней Primesouth все же был вынужден приостановить подачу электроэнергии из-за неуплаты задолженностей в валюте. В Electricite du Liban признали, что больше не контролируют ситуацию, хотя и пытались урегулировать ее с руководством оператора.

Энергетический кризис в Ливане сопровождается сильной жарой, при которой влажность в Бейруте достигла уже 92%. Со стороны моря на регион также обрушилась мощная волна тепла, поэтому температуры воздуха колеблются от 38 до 42 градусов.

Отключение электроэнергии и удушающая жара особенно мешают работе ливанских больниц, о чем рассказал кардиолог Наджи Аби Рашед.

– При отсутствии охлаждения у многих людей будут наблюдаться проблемы с сердцем, кожная сыпь и покраснения. Электричество также нужно и для больных, находящихся на искусственной вентиляции легких, – подчеркнул врач. – Я призываю пациентов заботиться о своих лекарствах и при необходимости класть их в мороженое. Я также призываю чиновников разобраться с энергетическим кризисом, пока в стране не начались медицинские бедствия.

Аналогичная ситуация уже происходила в Ливане в начале январе, правда, тогда власти смогли найти средства на минимальный платеж для погашения долга. Фактически были обесточены лишь жилые дома, однако и это стало критичным, поскольку многие ливанцы используют электрические обогреватели.

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