В США предложили НАТО развязать войну на Черном море: Как Запад пытается избежать провала на Украине

НАТО может начать войну на Черном море с Россией, чтобы спасти экономику Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

НАТО может начать войну на Черном море с Россией, чтобы спасти экономику Украины, следует из последних заявлений бывшего командующего войсками альянса в Европе, отставного адмирала ВМС США Джеймса Ставридиса. Вот так взял и резанул: НАТО «не собирается предоставлять Украине все оружие и деньги только для того, чтобы наблюдать, как Россия задушит их экономику незаконной блокадой». А мы то думали, Запад поддерживает Киев не из-за защиты того, чего у него почти уже и не осталось (экономики), а за «свободу, суверенитет, территориальную целостность»…

Все-таки здорово, когда высокопоставленные отставники чувствуют, что настал час открыть миру глаза на что-то или сурово предупредить врага-супостата. Пока были при должности, то действовал жесткий регламент - политические заявления не для военных, пусть политики их и делают. А вот перешел в разряд «экспертов» - и понесло человека. Еще ранее, когда Россия вышла из «зерновой сделки», Ставридис призвал НАТО сопровождать корабли с украинским зерном в Черном море и в случае угрозы открывать огонь по кораблям ВМФ России. А теперь вот и вовсе заговорил о войне - это он так отреагировал на принудительный досмотр российским военным кораблем торгового судна под флагом Палау, капитан которого не выполнил команду остановиться.

Тут вот что сразу внимание цепляет. С одной стороны, пусть и бывший, но командующий войсками НАТО в Европе говорит, что Запад может начать войну против России. И даже подтверждает это таким аргументом: если все черноморские страны-члены альянса, а именно Турция, Румыния и Болгария объединят свои усилия, то «российский Черноморский флот будет превзойден в военном отношении». Оценка смелая, но речь даже не о ней. Адмирал-отставник понимает, о чем говорит? Ведь все нынешнее декоративное руководство НАТО и его реальные управленцы из США не отступили от своих позиций: да, будем поставлять Украине оружие и всячески поддерживать Зеленского, но до прямого военного конфликта с Москвой дело не допустим. Почему? Да о последствиях такого конфликта думать больно.

И тут вдруг выходит Ставридис и говорит: защитим экономику Украины вплоть до войны с Россией, если понадобится! Тут интересно посмотреть, будет ли на такую прыть реакция нынешнего руководства НАТО? Вряд ли, скорее, «замнут для ясности». Отставник, чего с него взять, несет, что хочет… Адмирал Ставридис, действительно, порой несет весьма непотребное. Совсем недавно свой твит на украинскую тему закончил нацистской кричалкой «Слава Украине!» На что другой бывший - американский разведчик Скотт Риттер - отреагировал так: Ставридис позорит военную форму.

Но все-таки с чего это вдруг Ставридис так раздухарился? Тем более на фоне пошедших на Западе потоком публикаций о провале «контрнаступа» ВСУ и с вопросами, что делать дальше. Буквально за день до угроз адмирала скандалом обернулось заявления главы офиса генсека НАТО о том, что альянс прорабатывает возможность приема Украины при признании потери части ее территорий. Потом, когда увидели судорожную реакцию Киева, спохватились, дали «заднюю». Но горький осадочек растворить не смогли, ведь так обидели тех, кто «воюет за демократию и весь Запад». И тут, чтобы подправить ситуацию, берут интервью у Ставридиса, который ожидаемо говорит приятное для Киева. Почему исключать такое?

Уже очевидно, что США и весь Запад отчаянно ищут варианты, как избежать крупного военного провала на Украине. Вброс формулы «вступление в блок в обмен на территории» - доказательство этого. Уже пошли речи о том, что интересы безопасности США значительно шире, чем только Украина и не идентичны с киевскими. Вашингтон перемещает свое внимание и военные приготовления в Индо-Тихоокеанский регион. Это, конечно, не означает, что Зеленского вот-вот бросят, конфликт Москвы и Киева по-прежнему выгоден Западу. Но до определенных пределов. Во всяком случае вступать в войну с Россией на Черном море, чтобы «спасти экономику Украины», Вашингтон точно не станет.

Кстати, был уже случай, когда командующий войсками НАТО в Европе чуть не развязал войну с Россией. В 1999 году американский генерал Уэсли Кларк, занимавший этот пост, приказал силой остановить российских десантников, совершавших бросок на Слатину, главный аэропорт Косово. Но получил ответ от подчинявшегося ему британского генерала: «Я не собираюсь начинать Третью мировую войну для вас». Не получилось у действовавшего командующего, а у бывшего тем более не получится.