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Звезды17 августа 2023 9:59

В 43 года задумалась о детях: Анна Семенович повторно отправилась на замораживание яйцеклеток

Анне Семенович повторно проведут операцию по замораживанию яйцеклеток
Ольга РОДИНА
Певица рассказала, что перед процедурой она «стимулировалась» специальными уколами

Певица рассказала, что перед процедурой она «стимулировалась» специальными уколами

Фото: Даниил ОПАРИН

Вслед за Светланой Бондарчук, которая в третий раз стала мамой в 54 года, о детях задумалась и 43-летняя Семенович. «Девочки, хочу затронуть с вами очень важную тему! Заморозка яйцеклеток. Вокруг этой темы ходит очень много разных мифов, но я вместе с врачом их развеять… Сегодня я буду еще раз проходить процедуру по заморозке яйцеклеток», — написала в соцсетях Анна.

Также певица рассказала, что перед процедурой она «стимулировалась» специальными уколами на протяжении 12 дней.

«Это делается для того, чтобы созревала не одна яйцеклетка, а 5-6 или 10», — поделилась Семенович.

В клинике Анна отправилась в палату и переоделась в халат. Перед началом процедуры звезде измерили давление. Кстати, Анна засветила и бирку с годом рождения, который не совпадает с информацией в интернете — во многих источниках указано, что она родилась в 1978 году, но оказалось, что она на два года моложе.

Фото: соцсети

Добавим, что заморозка яйцеклеток стала популярной у звезд около десяти лет назад. Дело в том, что данная процедура позволяет женщине, репродуктивный цикл которой ограничен, отложить материнство и при этом сохранить возможность родить генетически родного ребенка. При этом, выносить малыша в будущем может и суррогатная мать.

Кстати, Алла Пугачева рассказывала, что заморозила свои яйцеклетки еще 20 лет назад, но многие врачи усомнились в правдивости данного заявления, так как в то время не существовало подобных технологий.

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Шоу-бизнесЗвезды: STARБЛОГИАнна Семенович: досье KP.RU