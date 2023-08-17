Что известно о состоянии здоровья бойца СВО, которого избили в Забайкалье

Бойца СВО, которого избили в Забайкалье, выписали из больницы

Как мы уже рассказывали, в ночь на воскресенье, 6 августа, в Забайкальском крае случилось ЧП - хулиганы нанесли увечья Герою СВО, инвалиду, потерявшему на фронте ногу, Михаилу Таскину.

Михаил неделю назад, 10 августа, - по моему совету - открыл свой банковский счёт - по сбору денежных средств.

Проблема в том, что, по словам Александра Сапожникова, мэра Читы, который осенью 2022-го добровольцем ушёл на спецоперацию, где провёл почти полгода, - Михаил пока не оформил пенсию по инвалидности. А им с женой Светланой надо выплачивать кредит, который брали, чтобы купить машину. Михаил на ней «таксовал» - чтобы заработать и на жизнь, и на возмещение кредита.

Но машину повредили хулиганы, напавшие на Таскина. И ее ещё надо будет восстанавливать. Теперь каждый желающий может помочь Михаилу и его семье. (Реквизиты счета по ссылке)

В четверг, 17 августа, я снова связался по телефону с Михаилом Таскиным…

…- Миша, здравствуйте! Как вы себя чувствуете?

- Да сейчас хорошо. Из больницы выписали меня вчера.

- А, вы уже не в больнице? Ну, слава Богу.

- Да, да.

- Вы у себя в Нерчинске сейчас?

- Нет, я в Чите живу.

- У вас со здоровьем все нормально, все стабилизировалось?

- Ну, так еще чуть-чуть есть головокружения, но врачи говорят, что это пройдет в течение месяца или полутора, вот эти головокружения. А так все хорошо.

- Ну, слава Богу. Спасибо врачам. Скажите, пожалуйста, вы связываетесь с ребятами вашими, которые находятся в зоне СВО?

- Да, конечно - на связи. Там у меня коллеги, с кем вместе работали, брат мой старший там сейчас. Конечно, общаемся.

- Что они говорят? Как у них настроение, какой дух?

- Так боевой дух, вроде бы как бы сейчас нормально, идет продвижение с нашей стороны. Конечно, оно не везде, но оно местами и есть такое, что у нас линия соприкосновения продвигается вперёд.

- Да, мы тоже все это наблюдаем и радуемся за наших. Скажите, пожалуйста, так случилось, что вот это ЧП, которое с вами произошло, оно вас сделало знаменитым на всю страну, вам по-прежнему звонят, пишут? Что люди говорят о вас и вам?

- Да, конечно, кому оно не безразлично, звонят и пишут в соцсетях. Только вот слышу слова поддержки.

- Как следствие идет, подробно тоже во всех СМИ сообщается. Уже трое фигурантов (речь о деле по избиению Таскина. - А.Г.) дают показания, как я понял, двое были задержаны раньше, третий сам пришел. И следствие продолжается.

- Да, идет.

- Вы тоже со следствием продолжаете работать?

- Да. Только - удаленно, мы общаемся по телефону. Сам я лично со следователями в эти дни не встречался.

- А машину из полиции вам пока не вернули? Она там - как вещдок?

- Да, да.

- Да и за руль вам пока рано. Вот мы опубликовали в «Комсомольской правде», а потом я еще в соцсетях добавил - ваш счет. Как, отклик есть уже у людей? Какие-то поступления начались?

- Да, да, люди откликнулись и помогают.

- Это существенная помощь?

- Конечно. Главное даже - не деньги, внимание, главное, что они помогают. Какая бы там сумма ни была, каждому рад. Спасибо всем.

- У вас есть прямо распечатки, кто, сколько прислал, да?

- Да, да.

- Я думаю, что мы еще раз повторим этот счет для наших посетителей сайта, в соцсетях, для читателей «Комсомольской правды». А сейчас у вас есть возможность обратиться с какими-то словами… Да, что там люди пишут, расскажите, они же не только суммы присылают, но какие-то весточки доходят до вас?

- Пишут - быстрее выздоравливай, что ты наш Герой - в таком духе. Всем, конечно, за внимание, за поддержку спасибо огромное хочу сказать.

- То есть, вы со своей супругой Светланой почувствовали, что - не одиноки, что у вас много друзей по всей стране нашей великой?

- Да, конечно.

- Как Светлана, вообще, к этому отнеслась? К тому, что «Комсомолка» объявила сбор средств?

- Она удивилась, что есть у нас такое, что мы друг другу помогаем. Сейчас все хорошо.

- Вы молодцы. Привет Светлане передайте и побыстрее выздоравливайте, приходите в форму. Еще что-то хотите сказать тем, кто вас поддерживает?

- Огромное спасибо всем, что тут еще? В принципе-то и не добавишь. Это приятно. Эта помощь и внимание людей.

- Вы это заслужили. Чувствуется такая искренность и теплота в ваших словах. Миша, спасибо вам огромное, будем следить за вашей судьбой. Привет Светлане, привет Чите, Забайкалью и всего вам самого доброго.

- Спасибо.

Реквизиты счета Михаила по ссылке в статье.

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