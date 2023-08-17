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Политика17 августа 2023 11:46

Видео ракетного удара по эшелону с боеприпасами ВСУ показало Минобороны РФ

Украинские националисты не успели разгрузить снаряды на станции Межевая Днепропетровской области
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Над эшелоном поднялись огромные клубы пламени

Над эшелоном поднялись огромные клубы пламени

На брифинге Минобороны России продемонстрировано уничтожение воинского эшелона с боеприпасами ВСУ на железнодорожной станции Межевая Днепропетровской области. Оно довольно лаконичное: сначала над железнодорожным узлом завис беспилотник, а следом по координатам прилетела ракета. Над эшелоном поднялись огромные клубы пламени.

И так по всей линии соприкосновения. Только на Донецком направлении ВСУ потеряли за сутки в четырех атаках до 310 солдат, а наши штурмовые отряды провели очередные успешные наступательные действия и улучшили положение по переднему краю.

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков также сообщил о потерях ВСУ на других участках: на Купянском направлении украинские подразделения в шести атаках потеряли 125 солдат, а наши подразделения улучшили положение по переднему краю, на Краснолиманском уничтожено до 55 украинских военнослужащих, на Южно-Донецком более 175, на Запорожском до 195, на Херсонском до 30.

Кроме 890 наемников наши воины лишили киевский режим танка, семи боевых бронемашин, двух американских артиллерийских систем М777 и М109 «Paladin», четырех бронетранспортеров «Stryker» (США), британского орудия «FH-70», и много другой разной бронетехники и вооружений советского образца.

Также за сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками в Запорожской области поражены два пункта управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ, а в Серебрянке разбит командно-наблюдательный пункт подразделения 67-й механизированной бригады ВСУ и склад боеприпасов. Артиллерией группировки наших войск в течение суток нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 138 районах.

Подразделения противовоздушной обороны за сутки перехватили реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 18 украинских беспилотников.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

459 - самолетов.

246 - вертолетов.

5805 - беспилотных летательных аппаратов.

431 - зенитный ракетный комплекс.

11349 - танков и других боевых бронированных машин.

1144 - боевых машин реактивной системы залпового огня.

5918 - орудий полевой артиллерии и минометов.

12289 - единиц специальной военной автомобильной техники.

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