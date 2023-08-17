Видео ракетного удара по эшелону с боеприпасами ВСУ показало Минобороны РФ

Над эшелоном поднялись огромные клубы пламени

На брифинге Минобороны России продемонстрировано уничтожение воинского эшелона с боеприпасами ВСУ на железнодорожной станции Межевая Днепропетровской области. Оно довольно лаконичное: сначала над железнодорожным узлом завис беспилотник, а следом по координатам прилетела ракета. Над эшелоном поднялись огромные клубы пламени.

И так по всей линии соприкосновения. Только на Донецком направлении ВСУ потеряли за сутки в четырех атаках до 310 солдат, а наши штурмовые отряды провели очередные успешные наступательные действия и улучшили положение по переднему краю.

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков также сообщил о потерях ВСУ на других участках: на Купянском направлении украинские подразделения в шести атаках потеряли 125 солдат, а наши подразделения улучшили положение по переднему краю, на Краснолиманском уничтожено до 55 украинских военнослужащих, на Южно-Донецком более 175, на Запорожском до 195, на Херсонском до 30.

Кроме 890 наемников наши воины лишили киевский режим танка, семи боевых бронемашин, двух американских артиллерийских систем М777 и М109 «Paladin», четырех бронетранспортеров «Stryker» (США), британского орудия «FH-70», и много другой разной бронетехники и вооружений советского образца.

Также за сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками в Запорожской области поражены два пункта управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ, а в Серебрянке разбит командно-наблюдательный пункт подразделения 67-й механизированной бригады ВСУ и склад боеприпасов. Артиллерией группировки наших войск в течение суток нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 138 районах.

Подразделения противовоздушной обороны за сутки перехватили реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 18 украинских беспилотников.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

459 - самолетов.

246 - вертолетов.

5805 - беспилотных летательных аппаратов.

431 - зенитный ракетный комплекс.

11349 - танков и других боевых бронированных машин.

1144 - боевых машин реактивной системы залпового огня.

5918 - орудий полевой артиллерии и минометов.

12289 - единиц специальной военной автомобильной техники.