Ипотека может вырасти до 17-18% годовых: Что советуют эксперты после повышения ключевой ставки

Большая часть банков сохранит условия по уже одобренным ипотечным заявкам
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Купить квартиру, не залезая в кредит, сейчас позволить себе могут очень немногие, - уж больно дорого. Поэтому ипотечные кредиты стали популярным решением для тех, кто решился улучшить жилищные условия. Аналитический центр ДОМ.РФ посчитал, что с января по июнь 2023 года общая сумма ипотечных займов составила 1,85 трлн рублей. Это на 24% больше, чем за тот же период прошлого года.
Но теперь ситуация может резко измениться. Ведь размер ключевой ставки, которую Центральный банк поднял на днях с 8,5% до 12% годовых, напрямую влияет на условия займов. При ее росте увеличивается и процент, под который банки кредитуют население. Так что же теперь будет со ставками по ипотечным кредитам? И что делать тем, кто уже подал заявление на получение кредита? Разбираемся в этих вопросах вместе со специалистом.
Эксперт Аналитического центра Банки.ру Инна Солдатенкова объясняет, что в текущих реалиях получить ипотеку смогут только «качественные заемщики». Так называют незакредитованных граждан, которые имеют достаточный уровень дохода.
- По нашим ожиданиям, при нынешнем уровне ключевой ставки, и учитывая риторику ЦБ о ее возможном повышении в сентябре, размер повышения банками ставок по рыночной ипотеке до конца лета может составить до 4-4,5%, - говорит эксперт Инна Солдатенкова. - Как результат, средняя ставка по таким программам для клиентов с открытого рынка может вырасти до 17-18% годовых. Если вы все же планируете взять ипотеку, то решение следует принимать взвешенно и исходя из реальной необходимости в жилье. Важно учитывать и то, что цены на недвижимость пока что не падают, а это ключевой фактор, влияющий на сумму кредита, ежемесячный платеж и переплату. Поэтому в текущих реалиях ипотеку по рыночным программам на вторичном рынке я бы советовала оформлять только, если попался крайне выгодный вариант. Или если вы имеете возможность регулярно вносить досрочные платежи и, тем самым, сэкономить на размере переплаты.
С новостройками, по мнению эксперта, ситуация проще. На них рассчитаны госпрограммы с низкими ставками (см. ниже), а если вы не укладываетесь в лимит по сумме, то банки разрешают «добирать» недостающую сумму по рыночной ипотеке. Но! Цены на новостройки за прошедший год выросли больше, чем на вторичку, и оформляя ипотеку по низкой ставке можно получить размер платежа, сопоставимый со вторичкой. Кроме того, в траты также нужно закладывать стоимость ремонта, обстановки квартиры и т.д.
- По нашему мнению, большая часть банков сохранит условия по уже одобренным ипотечным заявкам, но при условии выхода заемщиков на сделку в короткие сроки – до конца августа, - уверена Инна Солдатенкова. - Поэтому имеющим одобрение заемщикам с оформлением ипотеки лучше не затягивать. В качестве альтернативы повышению ставок банки могут просто сократить круг потенциальных заемщиков, оставив для проверенных клиентов относительно приемлемые ценовые условия.
Напомним, что сейчас действуют льготные ипотечные программы, по которым разницу между рыночной и льготной ставками жилищного кредита банку компенсирует государство. Это касается только новостроек, купить вторичку по льготной программе нельзя.
- Существенного изменения банками условий по льготной ипотеке мы не ожидаем, поскольку они устанавливаются на правительственном уровне, и пока заявлений о возможности их корректировок не было, - говорит Инна Солдатенкова.
Есть пять вариантов льготной ипотеки.
Заемщики: семьи с детьми
Процент: 6% (для Дальнего Востока — 5%).
Требования:
- гражданство РФ у родителя и ребенка;
- наличие в семье ребенка, рожденного с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года.
Первоначальный взнос: от 15%.
Предмет ипотеки:
Квартира или дом от застройщика по договору участия в долевом строительстве, договору уступки или купли продажи. Строительство дома по договору подряда или на покупку земельного участка с дальнейшим строительством дома.
Максимальная сумма кредита:
- для Москвы, Московской области, Санкт Петербурга и Ленинградской области — 12 млн рублей,
- для других регионов — 6 млн рублей.
Заемщики: все совершеннолетние граждане России независимо от семейного положения и наличия детей.
Процент: 8%
Требование: гражданство РФ.
Первоначальный взнос: от 15%.
Предмет ипотеки: готовое жилье у застройщика или квартира в строящемся доме.
Максимальная сумма кредита:
- для Москвы, Московской области, Санкт Петербурга и Ленинградской области — 12 млн рублей,
- для других регионов — 6 млн рублей.
Программа действует до 1 июля 2024 года.
Заемщики:
- супруги в возрасте до 35 лет включительно, оформляющие регистрацию в приобретаемом жилье,
- одинокий родитель моложе 36 лет с ребенком до 18 лет включительно,
- владелец дальневосточного гектара,
- участники программ повышения мобильности трудовых ресурсов,
- педагоги и работники медицинских организаций со стажем от 5 лет,
- вынужденные переселенцы с территорий Украины, Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики
Процент: 2%.
Требования: гражданство РФ.
Первоначальный взнос: от 15%.
Предмет ипотеки:
- квартира или дом от застройщика,
- строительство дома, в том числе своими силами, без привлечения подрядчиков,
- вторичное жилье в селах или на территориях Магаданской области и Чукотского автономного округа,
- вторичное жилье на территории любого региона Дальнего Востока — вынужденным переселенцам с территорий Украины, ЛНР и ДНР.
Максимальная сумма кредита: 6 млн рублей.
Программа действует до конца 2030 года.
Заемщики: все совершеннолетние граждане.
Процент: от 0,1% до 3%.
Требования: гражданство РФ.
Первоначальный взнос: от 10%.
Предмет ипотеки:
- новостройка или вторичное жилье,
- строительство дома.
Максимальная сумма кредита:
- для Ленинградской области, Дальнего Востока и Ямало Ненецкого автономного округа — 5 млн рублей,
- для других регионов — 3 млн рублей.
Программа не действует на территориях Москвы, Московской области и Санкт Петербурга.
Заемщики: работники аккредитованных Минцифры ИТ компаний.
Процент: 5%.
Требования: стаж в ИТ компании не менее 3 месяцев. Зарплата – от 70 до 150 тысяч рублей. Для сохранения льготной ставки необходимо проработать в аккредитованной ИТ компании не менее 5 лет.
Первоначальный взнос: от 15%.
Предмет ипотеки:
- жилье на первичном рынке или строительство дома.
Максимальная сумма кредита:
- 18 млн рублей для регионов с населением 1 млн человек и более,
- 9 млн рублей — для регионов с населением менее 1 млн человек.