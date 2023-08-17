Полицейские отказались возбуждать уголовное дело после кражи наград у ветерана СВО: Это не преступление

Председатель Комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель Комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн обсудил с политическим обозревателем KP.RU Александром Гамовым случай с ограблением ветерана спецоперации в Хабаровском крае.

- Саша, привет! Совершенно ужасный случай – в Комсомольске-на-Амуре ограбили ветерана специальной военной операции, украли боевые деньги и боевые награды. И - даже удостоверения к ним. То есть, преступники знали, кого грабят, я так понимаю?

- Да, Саш, я прочитал сообщение, размещенное на сайте Генпрокуратуры.

Именно она вмешалась в эту беспредельную, на мой взгляд, ситуацию, и восстановила законность.

Там, действительно, говорится о том, что у участника СВО были похищены личные вещи – 4 госнаграды с удостоверениями, а так же миллион рублей.

Только поправлю – не ограблены, а именно похищены.

- Какая разница?

- Потому что речь идет о краже, а не о грабеже.

Полицейские, которых вызвали на место преступления, в возбуждении уголовного дела отказали - «за отсутствием события преступления».

Вот это важная - юридическая деталь, которую надо объяснить нашим читателям.

Отсутствие события преступления, с точки зрения УПК, означает, что никакого противоправного деяния совершено не было.

То есть, нет преступления, при том, что 158-я статья УК четко говорит о том, что дела возбуждаются при наличии ущерба от 5000 рублей.

Значительным ущербом признается сумма от 250 тысяч, а особо крупным – от миллиона рублей.

Именно по этой причине дело и возбудили - в итоге, по самой тяжкой части этой статьи – части 4 статьи 158.

- Как такое могло быть? Почему и дознаватель МВД в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края, и его руководители «не увидели события преступления»?

- У меня все это тоже вызывает большие вопросы.

Мало того, что сами дознаватели не увидели а этой ситуации «события преступления».

Но ведь и начальник отдела дознания в Комсомольске-на-Амуре утвердил решение о том, что украденные у ветерана миллион рублей, награды, личные вещи - не являются преступлением.

В моем понимании, нет никакой разницы между теми, кто украл награды у ветерана СВО, и теми, кто это преступление попытался похоронить.

Поэтому, считаю, что самым правильным было бы и дознавателя, вынесшего это беспредельное решение, и его руководителя, это решение утвердившего, отправить в зону СВО. Где, как руководство МВД не раз подчеркивало, сотрудники полиции принимают самое активное участие.

Пусть там, как принято говорить, за ленточкой, они осознают и поймут, что такое боевые награды и какой ценой они достаются.

- Мы с тобой будем следить за дальнейшим ходом расследования, правильно?

- Безусловно, мы будем за этим следить, как и за любыми иными резонансными ситуациями, которые попадают в наше поле зрения.

Но здесь я спокоен, потому что Генпрокуратура вмешалась и именно по ее требованию прокуратурой Комсомольска-на-Амуре это уголовное дело и было возбуждено.

Прокурор отменил постановление об отказе как незаконное.

И я должен отметить, действительно, очень активную правозащитную роль, которую играет сегодня око государево.

Именно прокуроры сегодня - на переднем крае защиты прав граждан, в том числе - участников СВО.

И здесь я не могу не сказать об очень наступательной, объективной и совестливой позиции Генерального прокурора Игоря Краснова, который подобные резонансные ситуации берет на личный контроль.

- Спасибо!