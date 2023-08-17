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17 августа 2023 12:28

Полицейские отказались возбуждать уголовное дело после кражи наград у ветерана СВО: Это не преступление

Депутат Хинштейн предложил отправить на СВО следователя, отказавшегося расследовать кражу наград ветерана
Александр ГАМОВ
Александр ГАМОВ
Председатель Комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн

Председатель Комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель Комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн обсудил с политическим обозревателем KP.RU Александром Гамовым случай с ограблением ветерана спецоперации в Хабаровском крае.

- Саша, привет! Совершенно ужасный случай – в Комсомольске-на-Амуре ограбили ветерана специальной военной операции, украли боевые деньги и боевые награды. И - даже удостоверения к ним. То есть, преступники знали, кого грабят, я так понимаю?

- Да, Саш, я прочитал сообщение, размещенное на сайте Генпрокуратуры.

Именно она вмешалась в эту беспредельную, на мой взгляд, ситуацию, и восстановила законность.

Там, действительно, говорится о том, что у участника СВО были похищены личные вещи – 4 госнаграды с удостоверениями, а так же миллион рублей.

Только поправлю – не ограблены, а именно похищены.

- Какая разница?

- Потому что речь идет о краже, а не о грабеже.

Полицейские, которых вызвали на место преступления, в возбуждении уголовного дела отказали - «за отсутствием события преступления».

Вот это важная - юридическая деталь, которую надо объяснить нашим читателям.

Отсутствие события преступления, с точки зрения УПК, означает, что никакого противоправного деяния совершено не было.

То есть, нет преступления, при том, что 158-я статья УК четко говорит о том, что дела возбуждаются при наличии ущерба от 5000 рублей.

Значительным ущербом признается сумма от 250 тысяч, а особо крупным – от миллиона рублей.

Именно по этой причине дело и возбудили - в итоге, по самой тяжкой части этой статьи – части 4 статьи 158.

- Как такое могло быть? Почему и дознаватель МВД в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края, и его руководители «не увидели события преступления»?

- У меня все это тоже вызывает большие вопросы.

Мало того, что сами дознаватели не увидели а этой ситуации «события преступления».

Но ведь и начальник отдела дознания в Комсомольске-на-Амуре утвердил решение о том, что украденные у ветерана миллион рублей, награды, личные вещи - не являются преступлением.

В моем понимании, нет никакой разницы между теми, кто украл награды у ветерана СВО, и теми, кто это преступление попытался похоронить.

Поэтому, считаю, что самым правильным было бы и дознавателя, вынесшего это беспредельное решение, и его руководителя, это решение утвердившего, отправить в зону СВО. Где, как руководство МВД не раз подчеркивало, сотрудники полиции принимают самое активное участие.

Пусть там, как принято говорить, за ленточкой, они осознают и поймут, что такое боевые награды и какой ценой они достаются.

- Мы с тобой будем следить за дальнейшим ходом расследования, правильно?

- Безусловно, мы будем за этим следить, как и за любыми иными резонансными ситуациями, которые попадают в наше поле зрения.

Но здесь я спокоен, потому что Генпрокуратура вмешалась и именно по ее требованию прокуратурой Комсомольска-на-Амуре это уголовное дело и было возбуждено.

Прокурор отменил постановление об отказе как незаконное.

И я должен отметить, действительно, очень активную правозащитную роль, которую играет сегодня око государево.

Именно прокуроры сегодня - на переднем крае защиты прав граждан, в том числе - участников СВО.

И здесь я не могу не сказать об очень наступательной, объективной и совестливой позиции Генерального прокурора Игоря Краснова, который подобные резонансные ситуации берет на личный контроль.

- Спасибо!

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ