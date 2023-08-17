Мишустин - молодежи: «Приходите на отечественные высокотехнологичные предприятия, проектируйте двигатели, ракеты, самолеты»

Премьер прошелся по цехам и пообщался с сотрудниками предприятия. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

В четверг Михаил Мишустин прилетел в Самару. Премьер посетил «ОДК-Кузнецов», которое занимается разработкой, производством и ремонтом газотурбинных и ракетных двигателей. Уже 65 лет это предприятие является единственным производителем жидкостных ракетных двигателей РД-107 и РД-108 для ракет-носителей типа «Союз» и обеспечивает 100% пилотируемых отечественных космических пусков и до 80% коммерческих.

Премьер прошелся по цехам и пообщался с сотрудниками предприятия. В эти дни в Самаре стоит сильная жара, и в заводских цехах тоже было очень душно. Мишустин сразу обратил на это внимание.

- Жарковато? - уточнил Мишустин у работников завода.

- Да.

- Сейчас руководство услышит и кондиционеры купит новые, правда? - обратился глава кабмина к самарскому губернатору Дмитрию Азарову и руководителям предприятия.

В ответ премьеру сообщили, что кондиционеры работают.

- Не работают! - заметил Мишустин. - Запишем поручение вам.

Сейчас на заводе идет масштабная программа модернизации производства. Объем инвестиций - более 40 млрд руб. Уже реализованы 15 проектов реконструкции и техперевооружения.

Премьеру рассказали, что продукция «ОДК-Кузнецов» имеет особое значение для поддержания боеготовности дальней авиации воздушно-космических сил России. На предприятии были произведены и обслуживаются двигатели НК-12 для дальних бомбардировщиков Ту-95МС, дальних противолодочных самолетов Ту-142 и военно-транспортного самолета Ан-22 «Антей», а также двигатели НК-25 для бомбардировщиков Ту-22М3 и НК-32 для стратегических бомбардировщиков Ту-160. Как рассказал журналистам замглавы Минпромторга Олег Бочаров, боевая мощность стратегических бомбардировщиков Ту-95 в этом году будет повышена вдвое.

Кроме того, в прошлом году ОДК-Кузнецов стал головным разработчиком самого большого двигателя для отечественных тяжелых вертолетов ПД-8В.

- Газотурбинное двигателестроение, не только авиационное, - это одна из самых сложных высокотехнологичных отраслей, которые вообще существуют. Россия - это страна, которая обладает полностью своими компетенциями в этой сфере. И это очень большое завоевание. Всего, наверное, пять стран можно насчитать, которые обладают компетенциями и могут производить сами такого класса установки, - отметил Мишустин во время осмотра цехов.

Премьер заявил, что правительство продолжит поддерживать научно-исследовательские и конструкторские разработки. По его словам, у заказчиков должно быть понимание, что в России «можно найти решение, которое спасет от всех зарубежных аналогов».

Мишустин обратил внимание, что на предприятии много молодых сотрудников.

- Я хочу обратиться к молодежи. Ребята, приходите на отечественные высокотехнологичные предприятия, проектируйте двигатели, ракеты, новые самолеты, автомобили. Тяжелое машиностроение развивается, транспортное машиностроение. У нас есть чем заниматься в стране. Все у нас получится, - сказал премьер.

Мишустин также посетил ракетно-космический центр «Прогресс». Предприятие занимает лидирующие позиции в сфере разработки и производства ракет-носителей среднего класса, как среди российских, так и среди зарубежных предприятий. С начала 1960-х годов предприятие разрабатывает и изготавливает космические аппараты различного назначения: «Зенит», «Янтарь», «Ресурс-Ф», «Бион», «Фотон», «Ресурс-ДК1», «Ресурс-П» и другие. Одной из последних разработок в РКЦ «Прогресс» было создание малого космического аппарата дистанционного зондирования Земли «Аист-2Д».

Премьеру рассказали, что первый запуск ракеты-носителя «Союз-5», разработку которой ведет ракетно-космический центр «Прогресс», запланирован на декабрь 2025 года.

Сотрудники предприятия обратились к Мишустину с просьбой включить их центр в перечень предприятий ОПК, обеспечиваемых льготным жильем. Мишустин пообещал дать поручение.

- Со следующего года мы будем обеспечивать арендным жильем большое количество системообразующих предприятий нашего ОПК. И уверен, что ваше предприятие должно туда войти, - сказал Мишустин.