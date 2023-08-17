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17 августа 2023 13:00

Домогательства до обессиленной Лады Дэнс, извращенцы и маньяки: откровенный рассказ директора певицы

Директор Лады Дэнс собирается опубликовать фото маньяка, домогавшегося до певицы
Татьяна ЗИМНЯЯ
Нынешнее состояние певицы требует абсолютной «мимической тишины»

Нынешнее состояние певицы требует абсолютной «мимической тишины»

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Директор певицы Сергей Пудовкин рассказал, что, несмотря на сложное состояние Лады Дэнс, они готовы провести телевизионную съемку. Программа выйдет на федеральном канале и будет посвящена той ситуации, которая произошла с Ладой. С деталями и подробностями.

- Не могу больше терпеть слухи, — рассказал «КП» Сергей Пудовкин. - Количество вранья, угроз зашкаливает. Не говоря про переживания многотысячных поклонников… Пришло время рассказать всё, что сейчас происходит. Это именно тот случай, когда нельзя молчать. Будем поддерживать и помогать Ладе. И физически, и эмоционально.

Интерес к ней сейчас огромный. Мы обязательно покажем сенсационный новый формат Лады Дэнс. Конечно будут проверенные временем хиты – «Baby Tonight» и «Рэгги в ночи». Вы услышите новую версию её песен, которые вызовут потрясение. Для меня это очевидно. Это из позитивных новостей.

Из новостей негативных – это постоянный прессинг со стороны людей с нестабильной психикой, хейтеров, пропитанных ненавистью к Ладе Дэнс. С ними будем разбираться жестко - отвинчивать руки, ноги и другие органы.

- Вы сказали угроз – от кого?

- Тема домогательства и насилия (как мы поняли, виртуального и вербального – Ред.) в отношении Лады Дэнс приобрела фантастический характер. Люди озверели. Такое ощущение, что на неё хотят накинуться разнузданные маньяки. Сразу их предупрежу: не получится! Они сами могут попасть в аналогичную ситуацию. Им будет больно и неприятно. Но это их выбор…

Если не договорюсь с правоохранительными органами по поводу человека, который в извращенном формате преследует Ладу, я опубликую его фотографии (они имеются) с указанием всех его социальных сетей. С пометкой, что этот человек опасен для молодых и красивых девушек. Остерегайтесь! Маньяк!

Мне кажется, после публикации его фотографий его жизнь превратится в то, что он желает Ладе Дэнс. Над ним будут издеваться, его будут преследовать. Надеюсь, по закону его накажут правоохранительные органы. Но и общественное мнение в данном случае не помешает. Для того чтобы люди знали, кто их сосед. Ну а то, что Лада Дэнс теперь будет находиться с двумя охранниками круглосуточно – это факт.

Напомним, 5 августа 56-летняя певица попала в серьезную аварию на трассе М-2 в Подмосковье. Она возвращалась домой с частного выступления. Вызвала vip-такси. В результате аварии Лада Дэнс получила закрытую черепно-мозговую травму и ушибы позвоночника. Врачи оценивают её состояние как тяжелое. После ДТП её доставили в больницу вертолетом МЧС.

Три дня назад Сергей Пудовкин рассказал «КП», что нынешнее состояние певицы требует абсолютной «мимической тишины». Это когда нельзя разговаривать и шевелиться. Не прошло и трёх дней, а уже готовят телевизионную съемку...

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