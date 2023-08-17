Звездный нумеролог о разводе Бритни Спирс и Сэма Асгари: «Их отношения обречены»

В зарубежных СМИ появилась информация о том, что Бритни Спирс и Сэм Асгари разводятся через год после свадьбы. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В зарубежных СМИ появилась информация о том, что Бритни Спирс и Сэм Асгари разводятся через год после свадьбы. Версий расставания как минимум две. Первая — Асгари устал от неадекватного поведения жены. Вторая — Спирс изменила ему во время недавнего отдыха. Пока супруги никак не прокомментировали слух. А мы обратились к звездному нумерологу Кларе Кузденбаевой.

У Бритни, которая родилась 2 декабря 1981 года, действительно, очень сложный характер. У нее в программе нет троек. Для такого типа людей не существует полутонов — либо черное, либо белое. Поэтому спорить с ней бесполезно. Она очень упертая и при этом негативная. С ней почти невозможно договориться. Проще всегда соглашаться. Кринку она не приемлет! При этом, любит лесть. И, увы, ничего не видит дальше собственного носа.

Нумеролог Клара Кузденбаева

Сердечный и душевный Сэм, рожденный 3 марта 1994 года, обладает гипнотическими способностями. Терпеливый Асгари знает, как управлять взбалмошной супругой, и долгое время находил к ней подход. На этом, по сути, и держались их отношения. А Бритни привносила в их союз удачу, которая в программе Сэма отсутствует. Ему всегда все доставалось трудом. Зато посмотрите, как после знакомства с ней на него посыпались разные предложения по работе. При этом, Асгари и сам не дурак — он сильнейший аналитик, амбициозный, обладает даром предвидения.

Но с Бритни крайне сложно ужиться. У нее нет чувства такта, гибкости, а с годами появилась еще и подозрительность. Отсюда — сцены ревности и скандалы. Такие люди, как она, в гневе могут нести разрушение. Не зря же она поднимала руку на мужа.

Если верить цифрам, проблемы в их паре начались год назад. У обоих партнеров отсутствует семерка — эти отношения обречены и не «проживут» больше семи лет. А познакомились они как раз в 2016 году, то есть около семи лет назад.