Смертельный подарок для ВСУ: Российские ударные вертолеты вооружили сверхсовременными ракетами от создателей «Кинжалов»

Ми-28НМ Фото: Министерство обороны РФ

На открытой экспозиции аэродрома Кубинка в рамках форума «АРМИЯ–2023» впервые представили новейшие модернизированные ударные вертолеты Ми-28НМ (Ночной охотник) и Ка-52М (Аллигатор).

- Обе машины приобрели улучшенную прицельно-навигационную систему, для каждого вертолета расширена номенклатура вооружения, включающая, в том числе, управляемые ракеты «Изделие 305», — уточнили в Минобороны России.

Что может «Изделие 305» многие уже видели в сети. Именно эти ракеты передают кадры, где можно рассмотреть последние эмоции на лицах украинских националистов. Чаще всего именно это изделие на огромной скорости догоняет их «неуловимые» пикапы с минометами и самоходки.

Отразить удар новой ракеты невозможно: «Изделие -305» может пролететь более 14 километров, а потом спикировать со скоростью более 250 метров в секунду (атака длится 2 секунды). И это не ошибка: «Изделие -305» поставляется «Конструкторским бюро машиностроения» наряду с оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер-М» и «Кинжал». Точное попадание и поражение при любом развитии ситуации гарантировано.

Длина «Изделия -305» не превышает двух метров, диаметр корпуса - 200 мм., стартовая масса - 105 кг. Боевая часть - осколочно-фугасная с зарядом в 25 кило.

"Изделие 305". Фото: Министерство обороны РФ

Пилот «Аллигатора» или «Ночного охотника» получает полную телеметрию и видеосигнал с головки самонаведения, а на ракету отправляется команды, позволяющие корректировать ее полет до встречи с целью и даже подрыв над целью, чтобы увеличить площадь рассеивания осколков.

В Минобороны России отмечают, что «Ночной охотник» в последней модификации приобрел новую прицельную систему и увеличенную дальность обнаружения цели. Ее дистанция держится в секрете, но она точно станет подарком для ВСУ.

Ка-52М Фото: Министерство обороны РФ

Наши боевые вертолеты стараются не заходить в зону действия вражеской противовоздушной обороны. Они подходят к ее границе идут на сверхмалой высоте, а затем делают резкий рывок вверх (кабрирование) и наносят смертельный удар управляемыми ракетами.

Отметим, что наши «Аллигаторы» и «Ночные охотники» выполняют боевые задания в любую погоду и время суток. Ночью «глазами» летчиков становится мощный тепловизор. Он позволяет увидеть горячий мотор танка или раскаленную печь-буржуйку под землей с 10 километров и навести по ним ракету. И с вероятностью в 100% поразить выявленную цель.