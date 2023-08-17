В Мордовии открылся Всероссийский форум финно-угорских народов

На форум в Саранск приехали более 300 участников из 35 субъектов Федерации и Республики Казахстан. Фото: пресс-служба Главы Республики Мордовия

В Саранске 17-18 августа проходит II Всероссийский форум финно-угорских народов. Одно из важнейших событий в сфере национальной политики нашей страны объединило более 300 участников из 35 регионов России и Казахстана. В столицу Мордовии съехались представители органов власти, общественных организаций, экспертного сообщества, ученые и педагоги.

Приветственное слово участникам форума направил президент России Владимир Путин.

«На протяжении столетий финно-угорские народы вместе с другими народами вносят значимый вклад в развитие нашей многонациональной страны. Их выдающиеся достижения в самых разных сферах жизни стали важной, неотъемлемой частью богатейшего исторического, научного, культурного, духовного наследия. И сегодня, в ходе специальной военной операции представители финно-угорских народов, опираясь на ратные, патриотические традиции предков, проявляют в боях мужество и отвагу», - отметил в своём обращении глава государства.

Владимир Путин подчеркнул, что сохранению этнической и культурной идентичности, обеспечению гражданского единства, мира и согласия в стране и впредь будет уделяться приоритетное внимание.

В работе пленарного заседания форума приняли участие заместитель руководителя Администрации Президента РФ Магомедсалам Магомедов, заместитель председателя Госдумы РФ Сергей Неверов, руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, глава Мордовии Артём Здунов, председатель Общероссийского общественного движения «Ассоциация финно-угорских народов РФ» Петр Тултаев.

Руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов на Всероссийском форуме финно-угорских народов. Фото: пресс-служба Главы Республики Мордовия

Магомедсалам Магомедов назвал форум событием для всей страны.

«Мы с уважением относимся к каждому народу России. С особым уважением относимся к финно-угорским народам, которые играют огромную роль в укреплении российской государственности. Время сейчас сложное. Борьба, которую наша страна под руководством президента ведет с неонацизмом, встретила истерику со стороны коллективного Запада. На наше государство оказывается сильнейшее внешнеполитическое давление за то, что мы проводим свою суверенную, независимую политику. Но наше исторически сложившееся многонациональное единство позволяет нам еще крепче сплотиться ради сохранения и развития России», - подчеркнул заместитель руководителя Администрации Президента РФ.

Руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов отметил важность сохранения исторической памяти.

«У нас проводятся мероприятия по увековечиванию памяти Героев Советского Союза, России, полных кавалеров советских и российских орденов. В условиях проведения специальной военной операции эта работа приобретает новый смысл», - рассказал Игорь Баринов.

Глава Мордовии Артём Здунов подчеркнул, что для нашей многонациональной страны дружба и взаимопонимание между народами всегда имели основополагающее значение.

«Именно с таким уровнем ответственности мы подходили к организации мероприятий, которые пройдут в эти дни в Саранске и объединят более 50 регионов России. Россия на протяжении многих веков создавалась как многонациональное и поликонфессиональное государство. В этом важнейший ресурс нашего развития. Мы самодостаточны в своей тысячелетней истории, на своих просторах, которые насчитывают 11 часовых поясов. Все наши люди объединены единым культурным, цивилизационным кодом – это наша сила, она позволяет нам успешно противостоять угрозам извне», - отметил Артём Здунов.