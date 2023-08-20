Владимир Вишневский: «Всю жизнь я был нескромен, тщеславен и честолюбив»

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Владимир Вишневский как бы в шутку называет себя «живым классиком» и тут же самоиронично добавляет: «это поправимо». Но через секунду недолгих размышлений снова настаивает: он один из самых цитируемых поэтов современности. Никогда не знаешь доподлинно, где он шутит, а где говорит всерьез. Однако точно известно, что он мастер рифмовать свои мысли коротко и с юмором.

Обычно свой день рождения Владимир Вишневский переносит на осень и устраивает так называемые осенние пикники, где собирается большое количество народа.

- Это правда: мой день рождения всегда отмечали шумно и многократно, - в своей шутливой манере подтверждает Вишневский. – Но в этот раз в силу неправдоподобия цифр, в которые не хочется верить, будет непривычно скромно. Юбилей – это всегда пафосно, с подведением итогов, с набором стереотипов в словах тостующих, вроде таких: «В 70 лет все только начинается»… Уверяю вас: ничего не начинается. И не ждите от меня признания, что «не жалею ни о чем». Жалею и о многом… Хотя без ложной скромности скажу, что чувствую себя и выгляжу гораздо моложе своих лет. Поэтому свой юбилей называю – «белей без ю». Сегодня я себя не воспою, со мной произошел белей без ю…

- Непривычно скромно - это как: поздравления и тосты в кругу семьи?

- Да, будет семейное застолье. Моя жена Татьяна идеально готовит. Хотя у меня простые вкусы: картошка, селедочка, водка. Надеюсь пригубить и русской водки, и мексиканской текилы. Впрочем, не зарекаюсь от более многолюдного празднования. Как принято говорить, осенью – посмотрим, когда вернутся все. Хотя особо никто и не уезжал.

- Какие есть неосуществленные желания, нереализованные мечты?

- Мне важно «подавать признаки жизни» в работе над новыми книгами. Сейчас я работаю над книгой из цикла «Sтихи Отечественной Sборки» - в названии читается SOS. Книгами, которые недавно вышли, тоже надо заниматься. Одна из них называется красиво и загадочно: «!Я:аве,ухО». Это хорошо изданный поэтический сборник. Содержит нецензурную брань. С разрешения Роскомнадзора она продается в запечатанном виде. Она посвящена великому русскому языку, где заповедная, драгоценная область – русская ненормативная лексика. Перефразируя Пушкина: русский мат, беспощадный, но не бессмысленный. Другая книга – «ГЕХТ» - это фамилия моего отца, которую я носил до 18 лет. Это книга о моем московском детстве, о родителях, о старой Москве, о моих кумирах. Немного мемуарная.

Что же касается желаний… Мне бы хотелось, чтобы иллюзия стабильности, которая связана с моим литературным трудом, сохранялась пожизненно. Чтобы мой труд достойно оплачивался и это было проявлением моей востребованности. Для меня важно быть нужным и полезным моей семье, где растет 13-летняя дочка Влада. Сегодня для меня это важнее, чем слава. Хотя всю жизнь я был нескромен, тщеславен и честолюбив. И до сих пор мне приятно, когда меня узнают на улице, подходят за автографом. Но только благополучие моей семьи свидетельствует, насколько я эффективен как литератор.

- Вы суеверный?

- В меру. Суеверия для многих людей имеют значения. Поэтому их надо иметь в виду и надо уважать. Что не отменяет необходимости молитвы.

- А еще вы иногда снимаетесь в кино…

- Снялся в 27 фильмах. Правда они разного качества, но благодарен каждому режиссеру, который доверил мне у него сыграть роль. Да, есть такой грех - мне нравится сниматься. Тем более продюсеры разрешают мне вносить коррективы в слова, которые мне положены по роли. И в кино я остаюсь литератором, который придает значение слову.

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