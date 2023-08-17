«Россия станет иной»: Владимир Путин готов решить главную историческую проблему страны

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Владимир Путин и мэр столицы Сергей Собянин открыли сегодня пассажирское движение по третьему Московскому центральному диаметру (МЦД-3). И президент России даже не абстрактно помечтал, а поставил конкретные задачи по развитию транспортной инфраструктуры нашей страны уже в ближайшем будущем. Да что там в будущем! В настоящем.

- Этот проект скоростной железной дороги на первом этапе между Москвой и Петербургом, обсуждается давно, но прямо сейчас мы действительно подошли к возможности его реализации, - констатировал президент. Время пришло не для прожектов, а для работы.

- Если построить новую магистраль для передвижения пассажиров, то освобождается действующая для передвижения грузов, и скорость передвижения грузов, что чрезвычайно важно для экономики страны, существенным образом увеличится. Что касается передвижения пассажиров, скорость движения возрастет, время в пути уменьшится. С сегодняшних 4 часов 5 минут до 2 часов 15 минут между Санкт-Петербургом и Москвой, между Тверью и Москвой – 39 минут, между Великим Новгородом и Санкт-Петербургом – 29 минут вместо сегодняшних 3 часов 10 минут, - поделился Путин.

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии запуска движения третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3). Фото: Кристина Кормилицына/POOL/TACC

Вне всякого сомнения, это был не экспромт, а хорошо подготовленное заявление, даже с указанием четких временных отрезков, которые займет путь из точки А в точку Б, В, и другие "точки алфавита". Но, как оказалось, речь идет не только о сообщении между Москвой и Питером.

- Без всякого сомнения мы должны будем развивать эту систему дальше. Если от Москвы до Адлера протащить, то это будет уже 10 часов в пути, совсем другая история для тех, кто ездит отдыхать на юг. Вы знаете, мне кажется, надо было бы проработать этот вопрос с правительством Белоруссии. Я с президентом переговорю. Минское направление очень востребовано будет и нашими гражданами, и гражданами Белоруссии, - продолжил Путин и добавил, что "нужно двигаться и в Нижний, нужно двигаться в Воронеж, из Нижнего - в Казань, из Казани - в Уральский регион".

Это, конечно, такая реальность, что заткнет за пояс любую фантастику. И что самое главное – это не просто, как доехать курорта на море побыстрее. Новая инфраструктура свяжет воедино страну своими нитями магистралей гораздо крепче, чем какие-либо административные новации или чисто управленческие решения Москвы. Если говорить о сути планов, то речь идет о новой экономической географии России, о связях между регионами на совершенно ином качественном уровне.

Впрочем, в том, что президент понимает это и ради этого и вышел с данной инициативой, сомневаться не приходится.

- Это существенным образом не только снизит время передвижения людей от одной крупной агломерации к другой, это существенным образом улучшит связанность страны, подтолкнет развитие таких, казалось бы, далеких от транспорта сфер, как образование, наука. Когда люди смогут передвигаться легко в течение получаса-часа от одной крупной агломерации к другой, то расстояние будет измеряться не километрами, а минутами и часами передвижения. И учиться там, и работать, заниматься другими видами деятельности станет гораздо проще, - поделился Путин результатами проведенного анализа.

Тот самый кумулятивный эффект, когда рубль инвестиций приносит 10- рублей дополнительных вложений и отдачи. То, что даст новый импульс развитию высокотехнологичных сфер экономики, современной промышленности, сферы IT-технологий и т.д. И время пришло, и деньги для этого имеются.

- Это такой мощный толчок к развитию страны, - подытожил Путин. Еще бы – одно из главных препятствий в развитии страны – гигантские расстояния вдруг перестанут быть настолько решающим фактором, каким являлись всю историю нашего государства и остаются пока таковыми и посейчас. Не вдруг, конечно, а в результате тяжелой и интенсивной работы. Но перестанут. А там еще впереди Новосибирск, Красноярск, Иркутск… И Россия станет по-настоящему иной. Мы и сейчас по многим параметрам уже в голове мирового движения по пути научно-технического прогресса, а что начнется тогда! ...

И, знаете, что еще потрясает в сегодняшнем выступлении Путина? Он никогда не говорит тех вещей, которые не просчитаны. Его планы и прогнозы обладают редким по нашим временам свойством – они сбываются. Практически все. Но вот сейчас есть и усложняющие решение задач обстоятельства - наша страна участвует в военном конфликте не только с соседним государством, но и, в первую очередь, с тем самым коллективным Западом, который готов положить все силы ради нашего уничтожения. А Путин озвучивает такие планы, которые могли бы привести в шок и трепет многих экспертов, особенно, из либерального лагеря даже в период "свободы, демократии и целования взасос" с этим самым Западом. А не то что сейчас. Но Путин озвучил эти планы, а это значит, что он уверен в стране, оценил прочность нашего государства и уверен в реальности решения поставленных задач. Как бы весь "цивилизованный мир" ни ополчался на нас и какие бы палки ни вставлял нам в колеса.

Как же я завидую тем, кто будет жить в России, когда все проекты и планы будут реализованы! Или такого никогда не произойдет, потому что по мере решения поставленных задач, будут появляться новые? Все равно, ребята, это просто здорово!