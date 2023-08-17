«Денег все равно вырвать не получится!»: Адвокат Добровинский жестко обратился к певице Славе

Александр Добровинский. Фото: Евгения ГУСЕВА

По-прежнему не утихает скандал с пластическим хирургом Киркорова Тимуром Хайдаровым, которого певица Слава публично обвинила в том, что врач сделал ей не качественную грудь. В ответ Хайдаров объяснил, мол, артистка попросту не выполняла его рекомендаций, не ходила на процедуры и не смогла отказаться от спиртного.

А сейчас адвокат Славы Елена Сенина заявила в беседе с KP.RU, что официально Тимур Хайдаров нигде не работает.

Адвокат Тимура Хайдарова Александр Добровинский в интервью KP.RU сказал, что это заявление -очередная «утка».

- Не думал, что мне ещё раз придётся работать с Пашаевым (адвокат, защищающий интересы актёра Михаила Ефремова - Ред.) и вот теперь «Пашаев» в юбке,- оценил высказывание коллеги Александр Добровинский. - Иначе назвать не получается человека, который каждую неделю выдаёт сенсационные фейки. На этот раз фейк о том, что Тимур Хайдаров официально нигде не работает. Причём не работает он именно в «клиниках Хайдарова». Во-первых, таких клиник, как «клиники Хайдарова» нет в принципе. Во-вторых, есть клиники Олимп и GMT Clinic, где Тимур официально работал хирургом. В клинике IQPLASTIQUE Тимур также работает хирургом, а принадлежит клиника семье Хайдаровых. Зачем так врать? Денег все равно вырвать не получится. Печально, когда среди аргументов или выдумки или мат,- прокомментировал адвокат Александр Добровинский.

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