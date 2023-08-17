«Пропавших находят по частям»: Как Махачкала переживает последствия взрыва, унесшего жизни 35 человек

От взрыва пострадали не только СТО и склад, но и здания вокруг Фото: Ангелина ШАРЫПОВА

- Подскажите, а остановка здесь? – растерянно спрашивает у столпившихся прохожих девушка.

Остановка на этом месте была еще пару дней назад. Сейчас это больше похоже на старый навес с продырявленной крышей и груду камней. Рядом с этой кучей кирпичей и ждут теперь своего автобуса местные. Остановку уничтожил взрыв.

Поздним вечером 14 августа он поднял на уши всю Махачкалу. То, что начиналось как рядовой пожар на СТО, стерло с лица земли несколько зданий, в том числе АЗС, искорежило жилые дома и унесло 35 жизней. Всему виной селитра, которая долгие годы хранилась бок о бок с техстанцией в магазине удобрений. KP.RU уже рассказывала о причинах и хронологии взрыва, но как Махачкала справляется с последствиями?

Остановка осталась без части крыши Фото: Ангелина ШАРЫПОВА

На месте той самой СТО, где начался пожар, уже третьи сутки дежурит пожарная машина. Рядом патруль полицейских. За ним аккуратными стопками все еще возвышаются мешки с селитрой. Несмотря на то, что еще вчера пожарные говорили о возможности повторного взрыва из-за того, что химикаты лежат под палящим солнцем, ни один из мешков с места не сдвинулся.

В радиусе километра от эпицентра взрыва жизнь и вовсе будто замерла. Нарушают покой лишь любопытные водители, которые то и дело останавливаются поглазеть на воронку от взрыва. Мешают им разъезжающие в разные стороны трактора. Те, чьи дома изрядно пострадали, начинают наводить порядок. Помогает вся улица.

- Здесь дядя мой живет, - вздыхает мужчина, лопатой расчищающий дорогу у обгоревшего дома. – Летний домик полностью сгорел, в самом доме ни окон, ни дверей, потолок рухнул. Они всей семьей дома были в тот момент с годовалым ребенком на руках. И тут резко все полетело – стекла, потолки, горящие камни какие-то. К счастью, никто не пострадал, хоть и близко совсем. А дом не жалко, это не главное. Его отремонтируем. Дадут компенсацию – хорошо, не дадут, так на свои.

На воронку останавливаются поглазеть проезжающие Фото: Ангелина ШАРЫПОВА

На этой улице они одни из первых, кто вернулся домой. Дальше пока пустота. Многие после случившегося уехали пожить к родным неподалеку. Но есть и те, кто вот уже третий день не отходят от места трагедии.

– Я сам на скорой работаю, поэтому, когда наш дом затрясло, побежал на место помогать. Вытаскивать пострадавших не пустили, поэтому я вышел на скорой, хоть и не моя смена была. Мы развозили людей по больницам. Травмы страшные: переломы, ожоги, осколчатые ранения, - вспоминает один из местных жителей. – Сейчас вот соседи мусор разгребают, помогаю чуть-чуть.

С другой стороны дороги, где осталась стоять сгоревшая АЗС, жизнь будто вернулась в привычное русло. Полицейские ограничительные ленты слетели сами собой, теперь люди спокойно ходят по заправке, где еще пару дней назад полыхал огонь.

- Там рядом мойка, ее хозяина так и не нашли. Без вести пропавший. У меня дядя как раз поехал туда машину мыть и пропал. Я все больницы в ту ночь объездил, искал. Нашел в одной из них. Сейчас он в Москве с переломами. Еще одного парня, знаю, ищут. Он рядом со мной жил. Его машину отбросило на десяток метров, а самого нет. Пропавших по частям находят. Вчера чью-то руку нашли там, чуть дальше от заправки. Экспертиза установит, кто это, - вздыхает мужчина, чей дом стоит через пару улиц.

Территория у заправки уже не огорожена полицейской лентой Фото: Ангелина ШАРЫПОВА

По последним данным от сотрудников МЧС, в морге лежат еще три неопознанных трупа, а без вести пропавшими считаются от 7 до 10 человек, чьи поиски еще ведутся. Напомним, что подозреваемого по этому делу уже задержали. Виновником трагедии мог стать хозяин магазина с удобрениями, снимавший помещение у СТО, 34-летний Эльдар Насрулаев. Именно он хранил там несколько тонн взрывоопасной селитры. По словам местных, магазин работал примерно с 2017 года, про удобрения все знали, но никто и подумать не мог, что это опасно. Сам Насрулаев уже арестован на два месяца. Следствие продолжается.

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