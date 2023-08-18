Анекдоты: Осталось совсем недолго втягивать живот. На улице холодает

Хочешь отомстить мужу?
Наведи порядок в гараже!
* * *
Муж и жена собираются в отпуск.
- Детей отправим к маме, - говорит жена. - Собаку и попугая отдадим тете Маше. Кошку возьмет дворник…
Муж задумчиво смотрит в окно:
- Если в квартире будет так тихо, зачем тогда уезжать?
* * *
Какие знания я получил за 11 лет в школе:
1. Я идиот.
2. Все остальные тоже идиоты.
3. London is the capital of Great Britain.
* * *
- Ты знаешь, я читала, что страус очень плохо видит, а его желудок может переваривать все что угодно.
- Ах, какой бы это был замечательный муж!
* * *
Парадокс: чем больше сыра, тем больше дырок, но чем больше дырок, тем меньше сыра!
* * *
- Слышал, против сомалийских пиратов послали ракетный крейсер?
- О нет! Теперь у них еще и крейсер будет...
* * *
«Хана Америке!» - подумал Петрович, прочитав на обменнике объявление «Долларов нет».
* * *
Объявление в гардеробе:
«Просьба не оставлять в карманах ценные вещи. С моей зарплатой я за себя не ручаюсь!».
* * *
- Мам, похоже, я никогда не выйду замуж…
- Да ладно! Кто-нибудь, да лоханется.
* * *
Хитрый работник морга прикинулся мертвым, чтобы его бесплатно довезли до работы.
* * *
- Прикинь, в выходные решил прибраться в отцовском гараже. Нашел в хламе разобранный легкий самолет - алюминиевые трубки, брезент. Все выходные пытался собрать - не получается. И так крутил, и этак… Поможешь?
- А точно не раскладушка?
* * *
Теперь почти в каждой квартире есть Бермудский треугольник: диван - холодильник - компьютер.