Анекдоты: Осталось совсем недолго втягивать живот. На улице холодает

Хочешь отомстить мужу?

Наведи порядок в гараже!

* * *

Муж и жена собираются в отпуск.

- Детей отправим к маме, - говорит жена. - Собаку и попугая отдадим тете Маше. Кошку возьмет дворник…

Муж задумчиво смотрит в окно:

- Если в квартире будет так тихо, зачем тогда уезжать?

* * *

Какие знания я получил за 11 лет в школе:

1. Я идиот.

2. Все остальные тоже идиоты.

3. London is the capital of Great Britain.

* * *

- Ты знаешь, я читала, что страус очень плохо видит, а его желудок может переваривать все что угодно.

- Ах, какой бы это был замечательный муж!

* * *

Парадокс: чем больше сыра, тем больше дырок, но чем больше дырок, тем меньше сыра!

* * *

- Слышал, против сомалийских пиратов послали ракетный крейсер?

- О нет! Теперь у них еще и крейсер будет...

* * *

«Хана Америке!» - подумал Петрович, прочитав на обменнике объявление «Долларов нет».

* * *

Объявление в гардеробе:

«Просьба не оставлять в карманах ценные вещи. С моей зарплатой я за себя не ручаюсь!».

* * *

- Мам, похоже, я никогда не выйду замуж…

- Да ладно! Кто-нибудь, да лоханется.

* * *

Хитрый работник морга прикинулся мертвым, чтобы его бесплатно довезли до работы.

* * *

- Прикинь, в выходные решил прибраться в отцовском гараже. Нашел в хламе разобранный легкий самолет - алюминиевые трубки, брезент. Все выходные пытался собрать - не получается. И так крутил, и этак… Поможешь?

- А точно не раскладушка?

* * *

Теперь почти в каждой квартире есть Бермудский треугольник: диван - холодильник - компьютер.