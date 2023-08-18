Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Наш эксперт в сфере отношений Варвара Вольная замахнулась на большую тему: что женщина делает не так, раз в ее жизнь не приходит тот единственный? И выделила аж семь типов дам, у каждой из которых есть своя закавыка, мешающая личному счастью.

Кристина:

«Перестать видеть в каждом встречном суженого» - совет на все времена. А то не успеют на первое свидание сходить, а уже рассказывают подругам, куда планируют с ним поехать в отпуск, а потом сразу замуж. Мужики эту хищническую хватку чувствуют и сваливают. А невеста потом плачет: ну почему меня все бросают? Да ты хоть раз получи удовольствие просто от первого свидания, попей шампанское без перспектив!

Маша:

По факту это все про жизненный опыт, который мы вываливаем на партнера. Если раньше чувствовали себя ненужной, то как бы ни любил нас муж, мы будем искать ситуацию, которая подчеркнет внутреннюю брошенность. Если долго ощущали одиночество, то одиноко будем чувствовать себя и с мужчиной. Новые отношения - это всего лишь площадка для нашего грустного сценария. Поэтому сначала надо «возместить дефициты», а потом искать единственную любовь. Иначе эта пластинка будет играть вечно.

Александр:

Все женщины жалуются на отсутствие душевной близости с мужчиной, но при этом все делают для того, чтобы ее избежать. Вы заметили, что им все время некогда: то у них совещание, то шопинг, то подруги, то отпуск. Я пытался недавно девушку на кофе позвать, получилось, что она может только через месяц. Отсюда вопрос: а вы точно хотите отношений или чисто поныть приходите?

Марина:

Ой, я была такой же душнилой, мне все в ухажерах не нравилось: то нос не тот, то манеры, то денег нет. А потом случилась грустная зима, и я решила дать шанс всем, и вот ведь открытие: чем дольше общаешься с человеком, тем он больше открывается. И все кавалеры оказались в итоге душками, даже тот, с кривым носом. Шутка. Просто не надо рубить сплеча. Отношения, как борщ, - должны настояться. Давайте парням шанс.

Василиса:

Автор себе противоречит: с одной стороны, женщина сама должна решить вопрос с квартирой и ремонтом, а с другой - не должна быть сильно занятой. А как тогда она заработает на квартиру и ремонт? Дилемма образовалась.

Если на ваше огромное сообщение в ватсапе вам отвечали лишь «Ок», если новый ухажер заваливал вас эсэмэсками, которые бесят, если другой кавалер постоянно интересуется в переписке, что вы сейчас делаете, и включает гиперконтроль, то новый текст про правила онлайн-переписки от Варвары Вольной точно для вас. Во-первых, смешно, во-вторых, все правда и советы очень дельные.

Виктория:

А как вам переписка, когда парень отвечает тебе раз в три дня? Типа я не читаю ватсап. Так прочитай! Я ему уже там призналась в любви, позвала замуж, заочно развелась, а он только на третий день очухался: ой, ты писала, не видел. Такие особенно бесят!

Мария:

А я вот мечтаю, чтобы кто-нибудь написал мне настоящее письмо. Чтобы сел перед листом бумаги, долго думал, с чего начать, какие мысли его волнуют, о чем страдает его сердце. И чтобы можно было его потом перечитывать и внукам сохранить. А то какие артефакты мы будем показывать детям? Скрины из ватсапа? «Посмотрите, каким романтиком был ваш папа. Целых 20 сердечек прислал вместо «доброго утра», чуть палец не стер. Наш герой»!

Надежда:

Да ладно вам ныть, зато теперь можно организовывать себе праздник каждый день. Списались, да-да, нет-нет, встретились, понравились, не понравились - разошлись. А раньше бы ожидание встречи растягивалось на месяцы. Та еще волынка.

История про домохозяйку Аню, которая воспитывает детей и ведет дом, но, по мнению супруга, совсем не работает, взволновала многих читательниц. Ведь заниматься домом - это работа без выходных, праздников и перерывов на обед, но большинство мужчин так не считает. Домашний труд они всячески обесценивают, в итоге получают несчастную жену и семью.

Ольга:

Это же не история про то, что муж упахался и взывает к небесам - пошли мне работящую жену и еще 60 тысяч рублей, а про то, что только так парень самоутверждается. Кто дает деньги, у того власть. И эта ситуация сильно обесточивает жену. Она думает: мало того что я пашу за троих, так еще и должна ниц падать перед господином, чтобы получить сверх нормы на маникюр. В итоге несчастны все.

Светлана:

А потом еще мужики удивляются: вот жены не хотят рожать второго/третьего ребенка. Конечно, не хотят, никому не хочется на 2 - 3 года оказаться в зависимом положении, без своих денег и хотелок. Для взрослого человека это мука.

Анна:

Как себя будет вести муж во время декрета жены, можно узнать только во время декрета, когда опции «открутить назад» уже не включить. И это прям грусть! Поэтому очень тщательно выбирайте себе мужей.