На Донбассе появится новый оператор сотовой связи - ВТК-Мобайл

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АО «Воентелеком» на полях Международного военно-технического форума «Армия-2023» представил нового оператора сотовой связи ВТК-Мобайл. Передовые разработки в сфере информационных и телекоммуникационных систем связи, которые скоро станут доступны органам власти и спецпотребителю.

Генеральный директор АО «Воентелеком» Александр Артамонов рассказал, что для оператора сотовой связи ВТК-Мобайл уже ведется строительство сетей на освобожденных от украинских националистов территориях.

- Специалисты выполняют задачи по увеличению покрытия и улучшения связи в Крыму и Севастополе, уже идет тестирование базовых станций российского производства, - отметил Артамонов, не скрывая, что его специалисты вовлечены в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в части разработки комплексов технических средств информационных и телекоммуникационных систем связи, в том числе в интересах совершенствования и развития системы связи Минобороны России.

Артамонов подчеркнул, что речь идет о разработке абсолютно новых образцов техники, позволяющих снизить зависимость от импорта посредством внедрения отечественных систем.

Напомним, на должность генерального директора Александр Артамонов назначен решением совета директоров АО «Воентелеком» в июле этого года. На своем посту он сменил Александра Якунина, исполнявшего обязанности на этой должности с 2018 года.

СПРАВКА «КП»

АО «Воентелеком» - специализированная сервисная компания федерального значения, деятельность которой направлена на обеспечение интересов государства в области информационной безопасности и телекоммуникаций, а также развитие отечественной науки и промышленности информационных технологий.

Компания также является поставщиком услуг в интересах Минобороны России в области комплексного оснащения объектов связи современным инфокоммуникационным оборудованием, сервисного обслуживания и ремонта ИТ-инфраструктуры и военной техники связи, а также эксплуатационно-технического обслуживания линий и сооружений связи.