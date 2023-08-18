Последние новости о ситуации на и вокруг Украины на 18 августа 2023 года: Сколько еще продержится Украина, и почему киевская власть бьется в злобном исступлении

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СКОЛЬКО ВЫДЕРЖИТ УКРАИНА?

Такой нетривиальный вопрос задали на Западе, когда прикинули потери и приобретения ВСУ в ходе наступления. Немецкая газета Bild опубликовала статью под таким красноречивым заголовком. В ней издание назвало число подбитой техники ВСУ в районе села Старомайорское, где Киев по объективным подсчетам потерял не менее 31 бронетранспортера, 23 из которых поставили страны НАТО. Обломки всех этих машин остаются на поле боя. Как считает Bild, такие высокие потери в ближайшее время вынудят Киев отказаться от наступательных действий и перейти к обороне.

Подобными вопросами задаются и адекватные (относительно) украинские ТГ-каналы.

- Проблема заключается еще и в том, что российские войска строят 4-5 и 6 линию обороны, пока мы берём первую, пишет один из них. - ВСУ за два месяца взяли три опорника, еще за 15 идут бои, а потеряли при этом 40% западной техники и большое количество резервов.

А есть еще и погода, которая осенью обязательно внесет свои коррективы. И те же тяжелые западные танки станут в осеннюю распутицу просто мишенями.

НЕДОБРЫЙ ДОКТОР "АЙБОЛИТ"

Всю Украины потрясла история с начмедом 72-й бригады ВСУ Виктором Пилипенко, обожающим постить свои фотографии в обнаженном виде. Как оказалось, это открытый гомосексуалист обожает насиловать собственных раненых товарищей, за жизнь и лечение которых он отвечает, пользуясь их беспомощностью. Особую активность он проявляет в отношении тяжелораненых, которые даже теоретически не могут дать ему отпор.

Дополнительную "пикантность" его похождениям придает тот факт, что "клизма" от "недоброго доктора" грозит изнасилованным "побратимам" дополнительными осложнениями и заболеваниями, поскольку Пилипенко болен СПИДом. Неизвестно, как там насчет лекарств, но СПИДа Пилипенко для раненых не жалко, и им он делится со всей щедростью, на которую способен.

Тут действительно уже не знаешь, что опаснее – сидеть в окопе или лежать в лазарете.

ЗЕЛЕНСКИЙ ОБЪЯВИЛ О ПЕРВОМ СУДНЕ, ПРОШЕДШЕМ ЧЕРЕЗ "ВРЕМЕННЫЙ КОРИДОР"

Президент Украины с гордостью объявил, что первое судно после прекращения "зерновой сделки" успешно прошло по "временному морскому коридору", организованному для экспорта украинского зерна. Вот только этим судно оказался не сухогруз для насыпных грузов, а контейнеровоз, причем, китайский, под флагом Гонконга, который застрял в украинском порту 24-го февраля прошлого года и все это время стоял там.

Как сообщили в Киеве, контейнеровоз Joseph Schulte под флагом Гонконга вез, в том числе и продовольствие. Глава мониторинговой группы по санкциям и свободе судоходства Андрей Клименко сообщил, что судно шло по новому коридору и только дважды на коротких отрезках маршрута выходило за пределы территориальных вод Украины.

Конечно, в контейнеры тоже можно насыпать зерно, но это настолько трудоемко и так удорожает стоимость продукции в результате логистики "левой рукой через правое плечо", что овчинка явно не стоит выделки. К тому же, китайские власти могли просто договориться с Москвой, чтобы Россия пропустила застрявший на полтора года контейнеровоз и не препятствовала его выходу.

Во всяком случае, других охотников повторить "подвиг" китайского судна пока не нашлось.

РАЗГУЛ ПРЕСТУПНОСТИ

Бывшего сотрудника департамента по борьбе с наркотиками Нацполиции, который наладил производство огромных партий мефедрона для сбыта за границу, сотрудники СБУ задержали под Киевом. Взяли нового наркобарона при попытке переправить за границу 15 кило психотропных веществ.

В результате проведенных у него обысков СБУшники изъяли рекордный за последние годы объем запрещенных веществ - более 20 тонн прекурсоров для изготовления наркотиков и около 150 кг готового мефедрона. Стоимость "находок" потянула на общую сумму более 30 млн гривен.

Промышленное производство мефедрона бывший борец с наркотиками вместе с сообщником - другим полицейским наладили в двух нарколабораториях в Киевской и Житомирской областях.

Не дотерпели наркобароны до легализации наркотиков на Украине, а то бы стали обычными бизнесменами.

ЭКС-ПРЕЗИДЕНТ ЧЕХИИ РАСКРИТИКОВАЛ УКРАИНСКИХ БЕЖЕНЦЕВ-МУЖЧИН

Бывший президент Чехии Милош Земан подверг жесткой критике украинских беженцев-мужчин призывного возраста.

- Когда сюда приехали беженцы из Украины, мне сообщили, что 80% из них женщины и дети, и я предполагал, что остальные 20% будут в основном пожилые мужчины и пожилые женщины. Кажется, я ошибся, - признался Земан в интервью СNN Prima. - Вчера меня посетил мэр Находа Ян Бирке. И он мне сказал: "В Наход направили тысячу украинцев и значительную часть — я не говорю, что большинство — значительную часть из них составляют молодые люди"

Большое впечатление на Земана произвела история с недавним изнасилованием 18-летним украинцем несовершеннолетней девушки в городе Пльзень.

- Кто может насиловать, тот может и воевать, - заметил Земан. - Молодые парни не обязательно должны участвовать в боевых действиях, но могут работать на оружейных заводах, расчищать завалы, помогать в сфере здравоохранения. Но ничего этого не происходит — эти люди находятся в относительно большом количестве на нашей территории, и я спрашиваю, почему.

Вот когда такой вопрос задаст себе не бывший, а действующий президент, тогда в Европе, возможно, что-то действительно изменится.

КИЕВ НЕ ОСТАВИЛ ОТ САРКОЗИ КАМНЯ НА КАМНЕ

Бывший президент Франции Николя Саркози в интервью изданию Figaro рассказал, что не верит в возврат Крыма в Украину и предлагает провести там новый референдум, на этот раз под международным контролем.

- Аннексия Крыма в 2014 году представляла собой очевидное нарушение международного права. Но когда речь идет об этой территории, которая до 1954 года была российской и где большинство жителей всегда чувствовали себя русскими, я считаю, что возврат к прошлому иллюзорен, - заявил экс-президент Франции. И совершил двойную, по мнению команды Зеленского, поскольку объявил, что не верит во вступление Украины в ЕС. – Евросоюз дает Киеву ложные обещания, которые не будут выполнены.

Это интервью вызвало буквально всплеск ярости в Киеве. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк только что матом не послал Саркози.

- Фантастическая преступная логика оправдывает захватнические амбиции России и показывает одну из фундаментальных причин сегодняшнего конфликта, - отозвался о интервью Саркози Подоляк и обвинил экс-президента Франции чуть ли не во всех смертных грехах. - Поощрение лидерами западных стран преступных планов Путина по захвату чужих земель в 2008 и особенно в 2014 году способствовало началу полномасштабной агрессии в Европе и массовому убийству украинцев. Поощрение Саркози – это непосредственное соучастие в многолетнем преступлении. Саркози сознательно участвовал в преступном сговоре для захвата Россией украинских территорий с последующей организацией масштабного геноцида и войны.

Подоляк чуть ли не изошел на пену в своем бешенстве, комментируя мнение Саркози. Был бы Николя в пределах досягаемости, нет сомнений, что перегрыз бы французу горло. Что характерно, в последнее время все чаще заявления западных функционеров и лидеров вызывают в Киеве неконтролируемую бешеную ответную реакцию.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

- В Латвии решили ежемесячно обновлять список компаний, которые экспортируют товары в РФ и Беларусь и выкладывать его на сайт Центрального статистического управления республики.

- В Хмельницкой области будут отключать электричество за ругань во время публичных мероприятий.

- Власти Украины работают со своими партнерами над тем, чтобы принять участие в саммите G20 в Нью-Дели, хотя Киеву отказали в приглашении на это мероприятие. В связи с этим на Украине вспомнили слова Зеленского, произнесенные им в 2018-м: "Я никогда не хожу в гости, когда меня не зовут. Никогда. Не хочу чувствовать себя ущербным. Не хочу чувствовать себя второго сорта".