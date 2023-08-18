Байки от Башмета

Юрий Башмет завершил экскурсию под картиной Репина «Славянские композиторы». Фото: Евгений САЗОНОВ

Юрий Башмет, всемирно известный альтист, профессор Московской консерватории, согласился провести экскурсию по своей альма-матер. Но рассказывал он не только о храме музыки, но и своей жизни в этом храме. То есть попробовал себя в необычной роли экскурсовода. Так он поддержал конкурс Русского географического общества «Лучший гид России», который продлен до октября (см. «Кстати»), и поздравил всех причастных с Днем географа (празднуем сегодня!).

Поскольку Юрий Абрамович человек удивительный, то и экскурсия оказалась незабываемой - адажио консерваторских рассказов переходило в анданте истории страны и завершалось аллегро личных воспоминаний! Диезы баек сменялись бемолями трагедий. Стаккато неудач уступали место легато приятных моментов. И все это сливалось в одну прекрасную мелодию.

Вот самые интересные отрывки из этого музыкального рассказа.

- Санкт-Петербург называют культурной столицей России. Не поспоришь. Однако и Москва культурная столица. Но только мира. А ее сердце музыкальное - консерватория. Так что мы с вами находимся в сердце музыки всей планеты.

- Большой зал Московской консерватории входит в пятерку лучших залов по акустике на планете. Он очень уютный. Музыкант себя слышит очень хорошо, словно в комнате находится. И последний ряд его слышит также прекрасно…

Один из лучших по акустике залов в мире. Фото: Евгений САЗОНОВ

- Все очень волновались на сцене Большого зала Московской консерватории. Даже великие музыканты. И я конечно волновался — особенно в первый раз. Долго добивался права здесь выступить - это нужно было, чтобы узаконить альт, который ранее считался вспомогательным инструментом. А нужно было его сделать равным со скрипкой, с виолончелью. Никогда не забуду, как стоял здесь с Чаконе Баха. Один. Как голый… Очень нервно. Но очень хорошо.

- В большом зале стоит орган, который был признал лучшим на планете на Всемирной выставке в Париже в 1899 году. Это удивительный экспонат. Но если бы вы знали, какой за ним требуется уход… Впрочем в консерватории достаточно людей, которые орган в обиду не дадут.

Этот орган был признан лучшим на планете на Всемирной выставке в Париже в 1899 году. Фото: Евгений САЗОНОВ

- Консерватория это не только залы и классы. Это еще буфет. Место, где можно покурить. И главное — место, где выключен телефон...

- Любая свобода базируется на знаниях. А Московская консерватория дает лучшие знания.

- Оригинальная история у картины «Славянские композиторы». Хотели заказать полотно Маковскому. Но он оказался слишком дорог… Представляете - Илья Репин оказался дешевле.

- Петр Ильич Чайковский меня соблазнил и увел от «Битлз» - я же играл их на гитаре, у меня был свой ансамбль во Львове... А потом меня увел еще дальше Ленин — нет, это не то, что вы подумали: к столетию Владимира Ильича в 1970-м был объявлен всеукраинский конкурс скрипачей. Я стал одним из победителей и мама решила отправить меня в Московскую консерваторию. И здесь снова возник Чайковский и увел меня еще дальше…

Большой зал украшают 14 портретов великих композиторов. Фото: Евгений САЗОНОВ

Именно Петр Ильич был в консерватории первым профессором по композиции. С тех пор вокруг него здесь все и вертится.

- В молодости после концерта в Мюнхене я встретился с авторитетным критиком Кайзером. И спросил - что он думает по поводу моего исполнения Шуберта. Он сказал, что у меня слишком драматическая кульминация — я «слишком рву на себе рубашку»…

Через неделю я играю ту же программу в Москве и очень сдерживаю себя, буквально насилую — очень «берегу рубашку». И что вы думаете? Выходит статья критика Евгения Баранкина (мы потом подружились), который заявляет, что все хорошо, но в Шуберте не хватило кульминации. С тех пор я решил, что все критики пусть идут к чертовой матери, а я буду делать то, что для меня естественно.

- Где лучше сидеть в зале? Только не на первом ряду. Его любят из-за престижности, но звук там оставляет желать лучшего. Лучше всего звучит амфитеатр. И дешевле, кстати…

- Видите главную люстру на потолке? Мой друг Виктор Третьяков (знаменитый скрипач. - Ред.) рассказывал, что на один концерт вообще невозможно было попасть и они с товарищем взобрались на крышу, оттуда - в главную люстру и так слушали два часа.

Маэстро у рояля на сцене Большого зала Московской консерватории. Фото: Евгений САЗОНОВ

А в отражении рояля видна главная люстра, через которую друзья-студенты слушали концерт, на который не смогли пробиться через двери. Фото: Евгений САЗОНОВ

- Вот эта дверь на сцену… это не простая дверь. Эта дверь в пропасть. Многие с непривычки теряются - слишком резкий переход из одного мира в другой через маленький порожек... Поэтому я стараюсь репетировать как можно ближе к выступлению. Тогда на нерве выскакиваешь - и сразу в бой!

Юрий Башмет вспомнил о своем первом выходе на большую сцену консерватории. Фото: Евгений САЗОНОВ

Даже гениальный музыкант волнуется, переступая порог этой двери на сцену. Фото: Евгений САЗОНОВ

- С этой дверью смешная история связана. Генрик Шеринг (польский скрипач- виртуоз. - Ред.) после концерта положил у самого порожка свою скрипку Страдивари и футляр. Отвлекся на что-то, взял футляр и вышел. А инструмент - забыл! И весь оркестр позже переступил через бесценную скрипку. Все 100 человек...

Ночью Шеринг раскрыл футляр - и чуть не умер… Поднял всех на уши - где Страдивари? Слава богу инспектор сцены догадался инструмент забрать - и вернул утром…

- Когда я поступил в консерваторию, то решил перезнакомиться со всеми звездами. Вышел в фойе и стал по-свойски протягивать руку… Наглость молодость… Кто-то отвечал. Кто-то не замечал. И тут в консерваторию входит Росторопович. Почему-то всегда становилось понятно, что он здесь. То ли духи у него такие запоминающиеся, то ли походка шаркающая издалека слышна… Вижу - летит! За ним гремит футляр на колесиках с виолончелью. Далее - толпа студентов. Я - навстречу: «Здравствуйте, Мстислав Леопольдович...» Закончить не успел, он меня обнимает: «О! Дрю-ю-юг! Догогой!!!» А мы даже не знакомы! И так, приобняв, ведет в класс. Там нет мест! Он крайнему парню говорит - беги за стулом, дай моему другу сесть. И я, боясь пошевелиться, просидел три часа на этом уроке.

Юрий Башмет рассказывает о витраже "Святая Цицилия - покровительница музыкантов". Фото: Евгений САЗОНОВ

- Когда перед выдворением за границу Ростропович играл последний концерт, в зале было много «людей в штатском». И вот он закончил… Медленно растворились звуки… И в абсолютной тишине Ростропович поднимает руку и произносит: «И все же как гениален был наш Ильич…» Долгая пауза и — продолжение: «Я имею ввиду Петра Ильича». Мы, студенты, просто в экстаз впали от этих слов!

- В течение года мы с помощью РГО записывали «Серенаду для струнного оркестра» Чайковского в столь красивых, сколь недоступных местах - на полуострове Рыбачий, острове Итуруп, Куршской косе, Камчатке. Из зрителей были только птицы. И еще лиса пришла - расфуфыренная такая. Было холодно и так ветрено, что смычки вырывало из рук. Но это уникальный опыт - нашим соавтором была природа. Вы не представляете, как это было красиво. Эта красота природы наше богатство - такое же, как и музыка Петра Ильича Чайковского.

Таланты и поклонники. Фото: Евгений САЗОНОВ

КСТАТИ

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Официально

Владимир Путин поздравили с Днем географа

18 августа 2023 года Русскому географическому обществу исполняется 178 лет. Так же этот день является Днем географа — профессиональным праздником специалистов, работа которых связана с географическими науками и специальностями. Праздник отмечается в России с 2020 года. Владимир Путин, который является Председателем Попечительского Совета РГО направил свое поздравление всем членам Русского географического общества и всем специалистам, связанным с географическими науками и специальностями:

Дорогие друзья!

Поздравляю вас с Днём географа.

Глубоко символично, что этот замечательный праздник мы отмечаем 18 августа — в день основания в 1845 году Русского географического общества. За минувшее время РГО сыграло поистине уникальную роль в развитии в нашей стране географии, климатологии, метеорологии, других смежных наук, организовало масштабные экспедиции для исследования малоизученных регионов планеты, многое сделало для широкого народного просвещения. Общество открыло миру имена наших выдающихся учёных, путешественников, мореплавателей, которые заложили традиции самоотверженного служения Отечеству — на благо укрепления его экономического потенциала, приумножения бесценного природного и историко-культурного наследия.

Отрадно, что и сегодня РГО объединяет своими задачами большое количество энергичных, неравнодушных людей — самых разных возрастов и профессий, добровольцев и волонтёров. Силами Общества воплощаются в жизнь востребованные научные, образовательные, просветительские, природоохранные, творческие проекты, такие, как ставший уже легендарным Всероссийский географический диктант. И конечно, в этот праздничный день хочу особо отметить большой, истинно подвижнический труд учителей и преподавателей географии. Именно они открывают своим питомцам огромный мир знаний о нашей планете, воспитывают у них любовь к своей стране и родному краю, во многом формируют мировоззрение и кругозор молодых людей.

Желаю вам успехов и всего наилучшего.

В.Путин