Захваченные танки и гаубицы, сбитые Storm Shadow и полчища дронов: главные трофеи русской армии своими глазами

На выставке трофейной техники ВСУ в парке «Патриот» вся техника практически новая - сел и поехал. Фото: Григорий КУБАТЬЯН

Можно было бы, конечно, и пожестче: притащить разбитую технику, сгоревшую, нагнать жути. Но мы не такие. Мы боремся, чтобы такого вообще не было. В этом одна из задач специальной военной операции.

Поэтому на выставке трофейной техники ВСУ в парке «Патриот» вся техника практически новая - сел и поехал.

На этой выставке собрана огромная коллекция трофейного оружия и военной техники. Всего 870 экспонатов. В павильоне рассказывается о быте солдат ВСУ, выставлены образцы стрелкового оружия, минометы и гранатометы, летательные аппараты, технический и инженерный транспорт. А на открытой площадке установлены танки и бронемашины. Их можно трогать руками, а если позволят офицеры-экскурсоводы, то и забраться на броню.

ВОЕННЫЙ БЫТ

Рассказ о солдате ВСУ начинается со школьной парты: вот учебники и комиксы, где натовские солдаты изображены супергероями, а российские - чудовищами, вот школьная доска с надписью «НАТО - це безпека», то есть безопасность. Все ради безопасности, не так ли? «Бандера - герой, смерть ворогам». Молодой человек вырастает и попадает в окоп, где его тоже окружает пропаганда: нацистская символика, лжеикона «Святая Джавелина» и листовки вроде «Белгород - це Украина».

Фото: Григорий КУБАТЬЯН

Фото: Григорий КУБАТЬЯН

Фото: Григорий КУБАТЬЯН

Отдельно показано, как живет, питается, лечится украинский солдат: выставлены образцы лекарственных и наркотических препаратов, позволяющих не испытывать голода, сна, боли, страха, сомнений. Человек на таких препаратах долго не живет, но это от него и не требуется, он должен выполнить боевую задачу, цена не имеет значения. Показано, как проходит эвакуация раненых, как дают кислород, перевязывают, накладывают шину. Стоит реальный английский броневик Saxon AT 105, приспособленный под медицинскую эвакуацию.

Фото: Григорий КУБАТЬЯН

Фото: Григорий КУБАТЬЯН

СТРЕЛКОВОЕ ОРУЖИЕ

Здесь сотни образцов. Все, что использует ВСУ: советское, американское, немецкое, итальянское. Пистолеты, автоматы, помповые ружья. Гранатометы из Чехии, Болгарии, Испании, Швеции. Минометы из Польши и Сербии. Конечно же, американские «Джавелины» и NLAW, применявшиеся против наших танков в начале боевых действий, но быстро потерявшие репутацию чудо-оружия.

Фото: Григорий КУБАТЬЯН

Фото: Григорий КУБАТЬЯН

Выставлены мины, ракеты и снаряды. В том числе обломки HIMARS и Storm Shadow, которыми обстреливались гражданские объекты.

Фото: Григорий КУБАТЬЯН

В центре зала, в окружении ящиков из-под снарядов, стоит американская 155-мм гаубица «три топора» М777. Дальность ее стрельбы от 25 до 40 км. С ее помощью легко и безопасно воевать с жилыми кварталами. Как раз из таких больше года обстреливают Донецк. Под потолком павильона - портреты донецких детей погибших под обстрелами, они поднимаются вверх и превращаются в журавлей.

Фото: Григорий КУБАТЬЯН

ВОЗДУХ

Отдельно стоит воздушная техника. Самый удивительный здесь экспонат - турецкий беспилотник «Байрактар - ТВ2». Он достался почти целый - были повреждены крыло и хвост, но их восстановили и надраили до блеска, будто на продажу. Но стоящий рядом офицер-экскурсовод поясняет: «На Украине турецкие дроны оказались неэффективны. Для нашей ПВО они крупная, очень легкая цель».

Фото: Григорий КУБАТЬЯН

Рядом с толстым турком примостились китайцы - Mugin 5 Pro, DJI Phantom 4 (обычный бытовой, был сбит под Горловкой), Spark (сбит под Попасной). Рядом висит 26-кг латышский Penguin.

В противоположной стороне зала установлены квадрокоптеры - мощный американец DJI Agras T30 (захвачен в Мариуполе), тайваньский Pioneer Knight (попался в Запорожской области), мелкий украинский камикадзе SpeedyBee (прилетел в апреле нынешнего года на Запорожскую АЭС).

Фото: Григорий КУБАТЬЯН

БРОНЯ

Еще в павильоне пара американских внедорожников Humvee, нелепый австрийский грузовичок, рассмешивший бы водителя «буханки», бронированный джип Мамба МК-2 из ЮАР и немецкий бульдозер для разминирования «Минный волк».

Фото: Григорий КУБАТЬЯН

Фото: Григорий КУБАТЬЯН

Фото: Григорий КУБАТЬЯН

А вот основная техника собрана на улице - она вся, как новая. Как объяснили мне военные консультанты, это потому, что во время обстрелов солдаты ВСУ нередко бросают ее, даже не успев использовать.

Тут и американский БТР М-113 (захваченный в Херсонской области), и австралийский колесный броневик Bushmaster - единственный из всех, кто выглядит обгоревшим (был уничтожен в селе Триполье в ДНР).

Фото: Григорий КУБАТЬЯН

Необычно выглядит шведский БМП CV90. У него есть башня с амбициозно торчащей из нее танковой пушкой. Но броня слабая. В итоге все как всегда: мы ломим, шведы гнутся - его подбили в лоб из обычного РПГ.

Здесь же можно осмотреть американский грузовик MaxxPro, французский колесный танк AMX-10RC, английский бронетранспортер Husky и другие. Рядом стоят советские танки Т-64 и Т-72, катавшиеся под украинским флагом, и угрюмо смотрят на модных иностранцев, обещавших невиданные перемоги, но лишь составившие компанию на выставке трофеев.

Фото: Григорий КУБАТЬЯН

ГДЕ ИСКАТЬ

На машине: 57-й км Минского шоссе. На время форума «Армия - 2023» цены на парковку - 250 рублей в час, первый час бесплатно.

На автобусе от ж/д станций Голицыно (№ 1) или Кубинка (№ 11). Электричка идет с Белорусского вокзала. По территории парка ходит несколько местных маршрутов - № 12, 14 и 15.

С 18 по 20 августа входной билет - 700 рублей. Вход по предъявлению паспорта. Дети до 14 лет бесплатно в сопровождении взрослых.