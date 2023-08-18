Военная спецоперация на Украине 18 августа 2023: прямая онлайн-трансляция

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С 24 февраля 2022 года российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 18 августа 2023 года.

На Купянском направлении Вооруженные силы Украины получили большую партию различных боеприпасов, в числе которых и немецкие мины DM-22, для установки которых намерены задействовать наемников из Германии. Об этом рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на личные источники.

Бойцы ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен российским военным из-за голода. Украинские военные решили сдаться в плен после трех дней на передовой.

Российские войска пресекли попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) осуществить террористическую атаку беспилотником самолетного типа (БПЛА) по объектам над территорией Белгородской области.

Соединения группировки войск «Днепр» уничтожили украинскую САУ «Акация» вместе с боекомплектом и экипажем в Херсонской области. Также в островной зоне была уничтожена гаубица Д-30.

Российские войска отразили атаку Вооруженных сил Украины на танках и бронемашинах на подступах к селу Работино в Запорожской области.

ВС России отразили шесть атак штурмовых групп ВСУ на Купянском направлении. Украинские силы в результате действий российских войск потеряли до 125 военнослужащих.

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины потеряли до 195 бойцов на Запорожском направлении. Также было уничтожено четыре бронетранспортера Stryker.

В результате обстрела Вооруженными силами Украины шахты имени Скочинского в Донецке пострадал один человек, сообщает Министерство угля и энергетики Донецкой народной республики.

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ ежедневно теряют до 12 опорных пунктов на Краснолиманском и Купянском направлениях.

Воздушная тревога объявлена во всех областях Украины четвертый раз за 17 августа. Сирены гражданского оповещения включились около 21:30 по московскому времени.