Герой спецоперации «Z» старший лейтенант Кондаеев разбил колонну вражеской бронетехники

Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Истинное правило военного искусства – прямо напасть на противника с самой чувствительной для него стороны, а не сходиться, робко пробираясь окольными дорогами, через что самая атака делается многосложною, тогда как дело может быть решено только прямым, смелым наступлением», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинов учил: «Исправная стрельба в мишень – великой важности: умножает гибель неприятеля и отвращает в действии лишнюю трату патронам»!

ПОД ОГНЕМ ДОСТАВИЛ БОЕПРИПАСЫ НА ПЕРЕДОВУЮ

Прапорщик Александр Фомин

«В ходе специальной военной операции прапорщик Александр Фомин обеспечивал подразделения реактивной артиллерии боеприпасами. При очередном марше колонна материальных средств, в составе которой двигался автомобиль Александра, подверглась артиллерийскому и минометному обстрелу со стороны противника, стремящегося сорвать снабжение российских подразделений на передовой. В условиях непрекращающегося огня прапорщик Александр Фомин, умело сориентировавшись в ситуации, понимая, что попадание снаряда в машину с боеприпасами приведет к мощному взрыву, способному уничтожить большое количество живой силы и техники российского гаубичного дивизиона, совершил противоогневые маневры и вывел машину из-под минометного огня противника в безопасное место».

ТОЧНЫМИ ВЫСТРЕЛАМИ РАЗБИЛ КОЛОННУ БРОНЕТЕХНИКИ ВСУ

Гвардии старший лейтенант Владислав Кондалеев

«Гвардии старший лейтенант Владислав Кондалеев выполнял боевую задачу по обороне стратегически важного населенного пункта. Командуя вверенной батареей гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона Владислав оказывал артиллерийскую поддержку обороняющимся российским мотострелковым подразделениям и уничтожал огневые средства, вооружение и военную технику противника. Украинские боевики, стремясь выбить российских военнослужащих с занимаемого рубежа, предпринял попытку атаковать позиции российских мотострелков силами пехоты, усиленной танками и бронетехникой, а также и нанося при этом артиллерийские удары. Расчеты российских беспилотных летательных аппаратов своевременно выявили выдвижение бронетехники и живой силы противника и передали координаты района на пункт управления. Артиллеристы батареи Кондалеева, получив координаты целей противника, произвели математические расчеты, установили поправки на погодные условия и выполнили боевую задачу, нанеся удар с закрытых огневых позиций с минимальным расходом боеприпасов. Точным огнем гаубичной самоходно-артиллерийской батареи Кондалеева было поражено три боевых бронированных машины иностранного производства, а также уничтожено свыше двадцати украинских боевиков. Контроль за поражением целей и корректировка огня проводилась разведчиками с применением БпЛА. Благодаря грамотной и профессиональной работе гвардии старшего лейтенанта Владислава Кондалеева, своевременным и умелым действиям личного состава его батареи, артиллеристам удалось сорвать атаку противника, нанести ему значительный урон и удержать занимаемые позиции».