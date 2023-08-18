Вопрос дня: Ваши планы на последние жаркие выходные этого лета? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Карин Кнайсль, экс-глава МИД Австрии:

- Этот красивый воскресный русский день я проведу на Рязанщине. Буду смотреть на солнце, отражающееся в реке, и наслаждаться молочными продуктами - днем это свежее молоко, а вечером - кефир.

Леонид Рошаль, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, доктор мира, Герой Труда:

- Сам я плохой пример для подражания - и собираюсь, как всегда, работать. А остальным советую провести теплое воскресенье на природе - сходите на речку, в лес, по грибы. Если кому-то покажется на улице жарко, тогда - в театр, на концерт.

Елена Вяльбе, трехкратная олимпийская чемпионка, президент Федерации лыжных гонок России:

- Огурцы соберу на своем участке, засолю - малосольные чтобы были. Картошки сварим. Укропчик - для запаха.

Валерий Трапезников, экс-депутат Госдумы, токарь с 59-летним стажем, Пермь:

- Поеду на дачу. У меня помидорчики созрели, тыквы. Все собирать буду. Урожай в этом году хороший. Спасибо, Бог дал нам этим летом такую теплую погоду на Урале.

Лиана Алиханова, мама губернатора Калининградской области Антона Алиханова, доктор:

- На даче в Подмосковье - с мамой, Надеждой Андреевной, и кошкой Муськой. Внуки были у нас целый месяц - вот только уехали домой. Но, думаю, они лето и так запомнили - помогали нам поливать цветы. В сентябре сама поеду к ним в Калининград.

Виктор Бут, известный предприниматель:

- Вместе с супругой Аллой будем плавать на пароходе по Москве-реке. Долго. Пока хватит терпения.

Андрей Туманов, председатель «Садоводов России»:

- Эти выходные запомнятся мне на всю зиму, потому что я займусь копкой картошки. Самое время собрать ранние сорта и не надо это упускать. А картофель у нас чем хорош? На валютной бирже его индекс и к рублю, и к доллару очень здорово растет. Сотку картошки точно выкопаю. Сколько это в мешках? Мешочков пять будет!

Нина Максимовна, читательница сайта KP.RU:

- Возьму своего кота Васисуалия, пойдем с ним в парк, найдем самую теплую полянку и поваляемся вволю на солнышке. Вася у меня знатный сибарит - поучусь у него бездельничать.

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