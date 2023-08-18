Анна Семенович о заморозке яйцеклеток: «Хочу родить ребенка от такого же осознанного мужчины, как и я»

Анна Семенович надеется, что скоро встретит достойного мужчину и родит Фото: Борис КУДРЯВОВ

43-летняя Анна Семенович прошла процедуру получения и заморозки (витрификации) яйцеклеток. Певица два года назад дважды делала эту процедуру. Криоконсервация яйцеклеток в молодости позволяет женщине выносить ребенка и родить в более позднем возрасте. В этом случае в протоколе ЭКО будут использоваться замороженные «молодые» яйцеклетки.

Анна Семенович планирует выносить ребенка, когда встретит достойного мужчину: «Женщина вынашивать ребенка может и в более зрелом возрасте. Главное - хорошие, качественные яйцеклетки, поэтому их замораживают. Замораживают пока они генетически хорошие, а потом вы можете планировать детей с мужчиной, с которым этого хотите. Еще раз делала заморозку, чтобы яйцеклеток было побольше. Потому что при разморозке яйцеклетка может погибнуть».

Анна Семенович рассказала KP.RU, что доктора объяснили ей все особенности процедуры: «Я считаю, что пройти эту процедуру можно многим женщинам после 30 лет. Это дает определенное спокойствие за репродуктивную функцию. Можно избавиться от мысли, что надо срочно бежать и хоть от кого-то да родить. Появилась возможность ждать своего мужчину, выбирать достойного партнера и уже с ним заводить ребенка».

Криоконсервация – метод заморозки и хранения клеток человека с возможностью полного восстановления их биологических функций после разморозки. В репродуктологии – это сохранение сперматозоидов, яйцеклеток и эмбрионов для применения в программе экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Перенос эмбрионов после криоконсервации приводит к наступлению беременности почти с той же высокой вероятностью, что и в рамках «обычного» цикла ЭКО.

Анна Семенович не стесняется: «Я хочу родить ребенка от такого же осознанного мужчины, как и я. Который будет такой же зрелый, будет хотеть этого ребенка». Как только певица встретит такого мужчина, так и решится вынашивать и рожать.

А пока артистка прошла гормональную стимуляцию, для забора сразу нескольких клеток: так как размораживаются не все, потом при ЭКО оплодотворяются не все клетки и т.п. Криоконсервировать можно яйцеклетки, получая их в естественном цикле, без гормональной стимуляции – но тогда только по одной штуке в месяц. Доктора рекомендуют проходить процедуру в молодом возрасте.

Процедура в престижной частной клиники с учетом медицинских препаратов и года хранения стоит от 200 тысяч рублей. Продление на год хранения клеток — в среднем 14 тысяч рублей.

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